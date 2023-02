Německo: Tisíce lidí protestovaly v Berlíně proti dodávkám zbraní Ukrajině

U Braniborské brány se sešlo asi 13 000 lidí, demonstrace se konaly i v dalších německých městech



Tisíce lidí se zúčastnily demonstrace v centru Berlína, protestovaly proti poskytnutí dalších zbraní Ukrajině, a vyzvaly německou vládu, aby deeskalovala krizi a místo toho připravila půdu pro jednání s Vladimirem Putinem.



Policie odhaduje, že na akci Povstání za mír u Braniborské brány, kterou organizovala Sahra Wagenknechtová, odpadlice ze strany Links, a veteránka feministických kampaní Alice Schwarzerová, bylo 13 000 lidí. Tisíce lidí se zúčastnily demonstrace v centru Berlína, protestovaly proti poskytnutí dalších zbraní Ukrajině, a vyzvaly německou vládu, aby deeskalovala krizi a místo toho připravila půdu pro jednání s Vladimirem Putinem.Policie odhaduje, že na akci Povstání za mír u Braniborské brány, kterou organizovala Sahra Wagenknechtová, odpadlice ze strany Links, a veteránka feministických kampaní Alice Schwarzerová, bylo 13 000 lidí.



Organizátoři tvrdili, že se akce zúčastnilo až 50 000 lidí. Podobné demonstrace se konaly i v dalších německých městech.



Wagenknechtová ve svém projevu na protestu hovořila o "začátku občanské iniciativy" a "výchozím signálu pro nové, silné mírové hnutí v Německu". Uvedla, že demonstranty sjednotila skutečnost, že se necítí být reprezentováni vládou Olafa Scholze a jeho ministryní zahraničí Annalenou Baerbockovou kvůli jejich rozhodnutí dodat Ukrajině zbraně.



Protestující nesli transparenty s nápisy: "Dnes přilby, zítra tanky, pozítří vaši synové," v narážce na způsob, jakým koaliční vláda zvýšila vojenskou podporu Kyjevu, když nejprve darovala 5 000 přileb a nedávno souhlasila se zasláním tanků Leopard II německé výroby.



Na dalších transparentech bylo napsáno: "Diplomaten statt Grenaten (Diplomaté místo granátů)", "Stop zabíjení" a "Ne moje válka, ne moje vláda".



"Jsme jako otroci války a váleční štváči," řekl Norbert, bývalý voják, který odmítl uvést své příjmení a který držel transparent s nápisem "Skutečný nepřítel sedí v londýnské City a v New Yorku", což podle něj odkazovalo na finanční mocnosti, které podle něj stojí za válkou a nemají zájem na jejím ukončení. Německo podle něj nemá právo účastnit se další války, a to po druhé světové válce.



Jeden z mužů držel transparent, na kterém stálo, že lidé jsou otupeni a smířili se s válkou díky uspávajícím účinkům vakcíny proti koronaviru. Kolem demonstrace z reproduktorů zněly mírové písně jako Imagine od Johna Lennona a 99 červených balónků od Neny.



Žena jménem Edith, která nesla velký portrét indického revolucionáře Mahátmy Gándhího, řekla: "Měli bychom následovat jeho příkladu nenásilného odporu, abychom ukončili toto šílenství."





Na jiných místech nedalekých demonstrací byly vidět sympatie k Ukrajině, na transparentech bylo napsáno: "Zastavte Putinovu válku" a "Pomozte Ukrajině bránit se".

Roman Overko z ukrajinského Lvova, který nyní žije v Berlíně, uvedl: "Myšlenka vyjednávání je naivní. Jak chcete vyjednávat s takovými nepřáteli lidstva? Nemůžete s nimi mluvit jako s normálními lidmi. Putin je druhý Hitler."





Mnoho lidí, kteří se protestu zúčastnili, neslo transparenty s nápisem, že na Ukrajinu by neměly být dodávány tanky.

Jevhen Titarenko, ukrajinský filmový režisér, který v Berlíně představil svůj dokumentární film Východní fronta, natočený na frontě s dobrovolnickým praporem zdravotníků, před demonstrací prohlásil:







"Demonstranti říkají, že jsou pacifisté. Já jsem také pacifista. Ale představte si, že se vám někdo snaží vyhodit do vzduchu dveře, když nebudete střílet, tak vás prostě zabijí, vezmou vám všechno, co máte, znásilní vám ženu, zabijí vám děti. Uzavírat dohodu s klinicky šíleným starým chlapem nemá smysl."

Plakát, který držela skupina antifašistických demonstrantů, poukazoval na to, jak Wagenknechtová přičítá varování před ruskou invazí na Ukrajinu mediální propagandě, a v televizním vysílání 20. února 2022 prohlásila: "Můžeme být rádi, že Putin není takový, jak je prezentován, totiž šílený ruský nacionalista, který je opojen myšlenkou na posunutí hranic. Pokud by tomu tak bylo, pak by jednání pravděpodobně neměla smysl."Skupina Ukrajinců zahalených do vlajky své země před nedalekým ruským velvyslanectvím držela plakáty a hesla včetně: "Nedodávat zbraně Ukrajině se rovná podpoře genocidy".Baerbocková byl na demonstraci označena za člena vlády, který nese největší odpovědnost za zatažení Německa do konfliktu. Účastníci demonstrace během Wagenknechtova projevu a na jeho konci hněvivě křičeli "Baerbock raus" - neboli Baerbocková ven. Kritizován byl také Scholz a Marie-Agnes Strack-Zimmermannová, šéfka obranného výboru Bundestagu, která tlačila na vládu, aby poskytla větší vojenskou podporu.Wagenknechtová uvedla, že její hlavní motivací je ukončit "strašné utrpení a umírání na Ukrajině". To však podle ní znamená nabídnout Rusku jednání "namísto nekonečné opotřebovávací války se stále novějšími zbraněmi". Řekla, že její dětské obavy z jaderné války v 80. letech 20. století byly oživeny současným konfliktem. Riziko rozšíření války na celou Evropu a možná i na celý svět je "velmi velké".Před dvěma týdny Wagenknechtová a Schwarzerová zveřejnily "Manifest za mír", v němž vyzvali kancléře Scholze, aby "zastavil eskalaci dodávek zbraní". Manifest dosud podepsalo asi 650 000 lidí, včetně významných intelektuálů a politických osobností.V minulých dnech byli kritizováni poté, co navrhli, že "každý, jehož srdce bije pro mír", bude na demonstraci vítán poté, přání se jí zúčastnit vyjádřily i krajně pravicové skupiny.Krajně pravicová populistická strana AfD zveřejnila na Twitteru obrázek svého předsedy pro Sasko Jörga Urbana u Braniborské brány vedle symbolu holubice míru a uvedla na něm: "Rok po začátku války potřebujeme konečně seriózní úsilí o mírová jednání namísto další eskalace!". Dodal, že je "znepokojující", že ti, kdo vyzývají k míru, jsou diskreditováni jako zrádci.Přítomen byl i Jürgen Elsässer, šéfredaktor časopisu Compact, který přímo zastupuje AfD. Policie na začátku demonstrace zasáhla, aby rozehnala potyčku, když se ho a jeho doprovod snažili antifašističtí demonstranti vyloučit.Vedení Wagenknechtovy vlastní strany Die Linke se od akce distancovalo.Sociální demokratka Katja Mastová obvinila organizátory, že "slouží ruské propagandě".Ministr financí Christian Lindner shromáždění odsoudil: "Kdo nestojí na straně Ukrajiny, stojí na falešné straně dějin".