Připravují se testy pro případ výskytu ohnisek ptačí chřipky ve Spojeném království

27. 2. 2023

Nesahejte na ptactvo v přírodě a po krmení ptactva si umyjte ruce



Ptačí chřipkou byli nakaženi i lišky, vydry a tuleni



Poté, co v Kambodži zemřela dívka na H5N1, je britská agentura pro zdravotní bezpečnost v pohotovosti, ale tvrdí, že přenos z člověka na člověka je vzácný



Britští zdravotníci připravují plány na nasazení testů, pokud se objeví známky toho, že se ptačí chřipka začala šířit z jednoho člověka na druhého.



Tento program by poskytl rychlé informace o nebezpečí, které nemoc představuje.



Britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) rovněž pracuje na krevních testech, které by odhalily protilátky proti viru, a úředníci budou analyzovat genetické mutace nemoci, aby odhalili údaje o zvýšeném riziku ptačí chřipky pro lidské zdraví. Britští zdravotníci připravují plány na nasazení testů, pokud se objeví známky toho, že se ptačí chřipka začala šířit z jednoho člověka na druhého.Tento program by poskytl rychlé informace o nebezpečí, které nemoc představuje.Britská agentura pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) rovněž pracuje na krevních testech, které by odhalily protilátky proti viru, a úředníci budou analyzovat genetické mutace nemoci, aby odhalili údaje o zvýšeném riziku ptačí chřipky pro lidské zdraví.

Tyto kroky následují po zprávě z minulého týdne, že v Kambodži zemřela jedenáctiletá dívka na H5N1, chřipkový kmen, který se šíří po celém světě prostřednictvím stěhovavých ptáků a infikuje drůbeží farmy.



Vyšetřovatelé se nyní snaží zjistit, zda příčinou kambodžského případu byli infikovaní ptáci, a nikoli přenos z člověka na člověka.



V současné době existují důkazy, že virus H5N1 se na člověka nepřenáší snadno, i když vědci nabádají k opatrnosti a obezřetnosti.



"Viry se neustále vyvíjejí a my jsme i nadále ostražití, pokud jde o jakékoli důkazy o změně rizika pro populaci," uvedla Dr. Meera Chandová, ředitelka pro případy ptačí chřipky v UKHSA .



Tento názor podpořil i profesor Ian Brown z Agentury pro zdraví zvířat a rostlin (APHA). "Od roku 1996 bylo na celém světě zaznamenáno více než 850 případů nákazy u lidí a došlo u nich k vysoké úmrtnosti."



"Téměř všechny dosavadní případy nevyústily v přenos z člověka na člověka, ale je třeba být ostražitý."



Vědci minulý týden také varovali, že ačkoli přímé riziko nákazy je nízké, lidé by se měli vyhýbat kontaktu s nemocnými nebo uhynulými volně žijícími ptáky na veřejných místech, jako jsou parky nebo vodní toky, a po krmení volně žijících ptáků by si měli umýt ruce.



Minulý týden UKHSA potvrdila, že v Anglii zjistila případy ptačí chřipky u drůbeže ve 145 objektech a u 656 volně žijících ptáků, což je od prosince 2022 nárůst o 15 nových objektů a 209 nálezů u volně žijících ptáků.



Kromě toho byla u 14 ze 134 volně žijících savců odebraných od října 2021 zjištěna ptačí chřipka: čtyři u lišek v Anglii a jedna ve Walesu. Ve Skotsku byly zjištěny čtyři případy u vyder, čtyři u tuleňů a jeden u lišky.



"Tento virus se stále objevuje u různých savců, což by mohlo zvýšit možnost dalšího nakažení lidí," uvedl profesor Jonathan Ball z Nottinghamské univerzity. "Riziko pro člověka je stále velmi nízké, ale je důležité, abychom i nadále sledovali cirkulaci chřipky v populacích ptáků i savců."



Předpokládá se, že pandemie španělské chřipky u lidí v roce 1918 - která zabila odhadem 50 milionů lidí - byla vyvolána úspěšným přenosem viru ptačí chřipky na člověka.



"Původní kmen se pak adaptoval a stal se endemickým v lidské populaci, což dalo vzniknout virům sezónní chřipky," řekl profesor Massimo Palmarini, ředitel Centra pro výzkum virů na Glasgowské univerzitě.





"Proto je důležité co nejrychleji odhalit případy ptačí chřipky u lidí a zajistit, abychom dali viru co nejméně příležitostí k dalšímu přenosu a mutacím."





