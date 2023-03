Násilí na Blízkém východě bude pokračovat, dokud budou USA podporovat izraelský squatting a pogromy na Palestince

2. 3. 2023

S hrůzou jsem sledoval útok izraelské armády na Nábulus, kde jsem se narodil. Vyrostl jsem na jeho předměstí a absolvoval tam střední školu. Toužím po jeho krásném starém městě, proslulém tureckými lázněmi, tradičním mydlářským průmyslem s olivovým olejem a starými trhy plnými vůně koření, ovoce, zeleniny, čerstvě připraveného falafelu a tradičního dezertu knafeh, píše Mohammed Sammana.

Nábulus je považován za jedno z nejstarších měst na světě, pravděpodobně bylo postaveno před 9000 lety. Na stránkách palestinské tiskové agentury Wafa se uvádí, že Nábulus postavili starověcí Kanaánci v roce 4500 př. n. l., poté jej v roce 72 n. l. přestavěli Římané. Jeho starověké archeologické památky jsou odrazem jeho bohaté historie, včetně naleziště, které pochází z doby bronzové. V římské éře se ve městě nacházely dostihové dráhy, divadlo a amfiteátr. Na místě Jákobovy studny, kde se podle křesťanů ve 4. století n. l. setkal Ježíš se Samaritánkou, je také postaven kostel. V Nábulusu se také nacházejí různé mešity a památky, které se vztahují k různým obdobím jeho islámské historie, včetně mešity postavené v 7. století n. l.. Další budovy se vztahují k mamlúcké a osmanské éře. Je to město s velkou kulturou. Z Nábulusu pocházel známý palestinský básník Ibrahím. Jedna z jeho básní se stala iráckou národní hymnou.

Dne 22. února začaly přicházet zprávy o izraelském vpádu do Nábulusu kolem desáté hodiny dopoledne místního času, což je rozdíl oproti předchozím vpádům uprostřed noci nebo brzy ráno. Protože oblast dobře znám, bylo mi jasné, že plánují masakr. Ve městě je rušné tržiště a několik škol je od něj co by kamenem dohodil. Jedenáct Palestinců bylo zabito, včetně jednoho dítěte a tří starších mužů. Více než sto jich bylo zraněno, někteří z nich jsou stále na jednotce intenzivní péče. Po Džanínu a Jerichu se jednalo o třetí masakr během jednoho měsíce.

Touto razií dal Izrael Palestinské samosprávě (PA) facku. Palestinská samospráva se podvolila americkému tlaku a stáhla návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN proti pokračující výstavbě izraelských osad na Západním břehu výměnou za to, že Izrael oznámí dočasné zastavení této nové výstavby. Squatterské osady jsou porušením mezinárodního práva a dohod z Osla podepsané OOP a Izraelem v roce 1993, které měly vést k vytvoření samostatného palestinského státu do roku 1998.

Oficiální politikou USA je vytvoření palestinského státu na území okupovaném Izraelem od roku 1967 (asi 22% historické Palestiny) vedle Izraele, který byl vytvořen Velkou Británií v roce 1948 na asi 78 % Palestiny po etnické čistce více než poloviny Palestinců. Washington však paradoxně stále blokuje jakoukoli rezoluci RB OSN proti osadám. Tato veta de facto schvalují výstavbu nelegálních osad na území, kde by měl existovat palestinský stát, přičemž USA nevyvíjejí žádnou skutečnou snahu Izrael zastavit. Ostatně pouhý den po masakru v Nábulusu Izrael ponížil Spojené státy tím, že schválil výstavbu 7000 bytových jednotek, které rozdělí Západní břeh Jordánu na dvě části.

Místo toho, aby Bidenova administrativa reagovala na izraelskou agresi, šla ještě dál a podpořila izraelskou krajně pravicovou vládu. Blinken se choval, jako by byl izraelským ministrem bezpečnosti, když tlačil na Palestince, aby přijali bezpečnostní plán připravený americkým generálporučíkem Michaelem Fenzelem, který požaduje, aby Palestinská samospráva bojovala proti odbojovým skupinám, místo aby Izrael odrazovala od nájezdů na palestinské území. Abychom to uvedli do kontextu: jako by Amerika požadovala, aby Volodomyr Zelenskij na Ukrajině bojoval proti antiruským odbojovým skupinám, a trvala na tom, aby chránil ruské vojáky, kteří vtrhli na Ukrajinu, a zároveň přitom vyzbrojovala a financovala Rusko.



Navzdory prokázané nedůvěryhodnosti Izraele v této otázce se Palestinská samospráva přesto 26. února vydala na bezpečnostní summit v jordánské Akabě, kterého se zúčastnily Izrael, Jordánsko, Egypt a USA. Bylo dosaženo usnesení o snížení míry násilí a o tom, že Izrael na čtyři měsíce pozastaví plánování dalších nelegálních osad. O několik hodin později izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že výstavba osad bude pokračovat. Jeho krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, který žije v nelegální osadě, odmítl rozhodnutí summitu slovy, že "co se stane v Jordánsku, zůstane v Jordánsku". Osady jsou podle mezinárodního práva nelegální, ale prohlášení summitu vyznívá tak, jako by byly nelegální pouze následující čtyři měsíce.

V důsledku masakru v Nábulusu byli zastřeleni dva izraelští osadníci v Huwaře nedaleko Nábulusu, kde loni v prosinci izraelský voják popravil jednoho Palestince. V důsledku toho zaútočili izraelští osadníci na Huwaru a další města. Stovky palestinských aut a nemovitostí včetně školy byly vypáleny, jeden Palestinec byl zabit a stovky byly zraněny. Přestože izraelská armáda násilníky doprovázela, aby je chránila, vyšší velení armády později odsoudilo násilí squatterů jako "terorismus". Dokonce i Palestinská samospráva nasadila své bezpečnostní složky hlavně proto, aby neozbrojeným palestinským demonstrantům, kteří přišli vyjádřit solidaritu s Huwarou, zabránila v přístupu na sporné místo v Nábulusu, které často navštěvují izraelští osadníci.

Jinými slovy, Palestinská samospráva a Izrael chrání nelegální izraelské osadníky, ale Palestincům žádnou ochranu neposkytují. Jedno palestinské dítě z Huwary shrnulo události této noci slovy, že si myslelo, že to bude poslední noc v jeho životě.



Spojené státy zjevně řeší tuto otázku jako bezpečnostní záležitost, kterou lze vyřešit nasazením dalších zbraní. Ve skutečnosti se jedná o politickou záležitost. Washington může skutečně usilovat o spravedlivý mír pouze tehdy, bude-li s Palestinci jednat jako s lidskými bytostmi rovnými Izraelcům a změní-li politiku z bezvýhradné a totální podpory Izraele, včetně jeho nezákonné okupace palestinské půdy, na politiku založenou na uplatňování mezinárodního práva a rezolucí RB OSN.

