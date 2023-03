Zatímco Putin viní NATO, že chce změnit Rusko v Moskevské knížectví, v praxi to dělá sám

3. 3. 2023

Vladimir Putin, který často obviňuje NATO z toho, že chce "transformovat Rusko v Moskevské knížectví", ve skutečnosti pro podporu tohoto výsledku dělá více než kdokoli jiný, tvrdí Vadim Štěpa. Vladimir Putin, který často obviňuje NATO z toho, že chce "transformovat Rusko v Moskevské knížectví", ve skutečnosti pro podporu tohoto výsledku dělá více než kdokoli jiný,

Je to vidět na novém jazykovém zákoně kremelského vůdce, který se snaží zbavit ruštinu cizích slov. To je přesný opak toho, co dělaly petrohradské carské úřady, když ochotně přijímaly slova z jiných jazyků.

Současné úsilí Moskvy povede k přesně opačnému efektu, než v jaký autoři normy doufají. Chtěli by ruštinu ‚posílit‘, ale ve skutečnosti způsobí její geografické rozštěpení. Carové potlačili regionální dialekty, aby podpořili imperiální jazyk; ale nyní tyto dialekty a další dialekty v jiných zemích znovu ožijí a budou stále odlišnější.

Něco podobného se historicky stalo s angličtinou a španělštinou. V určité době to byly také imperiální jazyky založené na jediném souboru pravidel, ale když se začaly používat v nezávislých zemích, tato jednota se rozpadla, když každý mluvil anglicky nebo španělsky tak, že to odráželo místní podmínky.

Až dosud je ruština s centrem v Moskvě považována za ‚monocentrický‘ jazyk. Až donedávna se těmito pravidly dokonce řídilo například i mnoho ruských médií v Estonsku. Ale to se mění a jazyková rozmanitost mezi různými ruskými jazyky podkope imperiální povahu jazyka a státu.

Rozvoj ‚místních ruských jazyků‘ v různých zemích vůbec nezávisí na tom, zda tam mají oficiální status či nikoli. Například angličtina v USA není státním jazykem, ale to nijak nezabránilo Američanům vydávat učebnice americké angličtiny.

Ve skutečnosti, jak prohlásil Winston Churchill, tento proces trval tak dlouho a proběhl tak důkladně, že Britové a Američané jsou nyní rozděleni právě tím, o čem lidé v obou zemích hrdě, ale mylně věří, že je to jejich společný anglický jazyk.

Celý článek v ruštině: ZDE

