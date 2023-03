USA: Americká republikánská pravice požaduje zastavení vojenské pomoci Ukrajině: "Udělali jsme už toho dost"

4. 3. 2023

čas čtení 7 minut

Foto: M arjorie Taylor Greene

Ruská agrese na Ukrajině se stává hlavním tématem nadcházejících republikánských primárních voleb. Republikánská pravice vyzývá USA k ukončení podpory Ukrajině

Marjorie Taylorová Greeneová, vlivná krajně pravicová republikánka v Kongresu, vyzvala USA, aby zastavily pomoc Ukrajině. Dala tím hlas vzpouře řadových členů strany, která ohrožuje dvoustrannou podporu Ukrajině.



Tato kongresmanka z Georgie je známá provokatérka, která se dopouští rasistických, antisemitských a islamofobních výroků a propaguje bizarní konspirační teorie.



Greeneová tvrdí, že Joe Biden "vystavuje celý svět riziku třetí světové války", což je názor, který je hojně zastáván na Konzervativní politické akční konferenci (CPAC), největším každoročním setkání amerických konzervativců.



"Myslím si, že USA by měly usilovat o mír na Ukrajině místo financování a pokračování války, která se zdá být eskalující a vystavuje celý svět riziku třetí světové války," řekla Greeneová v pátek během CPAC v National Harbor v Marylandu.



Greeneová vyzvala k okamžitému zastavení financování ze strany USA a zdůraznila, že ačkoli hlasovala pro rezoluci na podporu ukrajinského lidu a odsoudila ruskou invazi, "ve skutečnosti tam jen válku zintenzivňujeme".



Dodala: "Měli bychom podporovat mír. Evropa by měla mít mír a Spojené státy by měly udělat svůj díl práce. Ukrajina není členskou zemí NATO a Joe Biden na začátku řekl, že nebude bránit Ukrajinu, protože není členskou zemí NATO. To nedává smysl a americký lid to nepodporuje."



Rok po nevyprovokované ruské invazi poskytly USA Ukrajině čtyři kola pomoci v celkové výši asi 113 miliard dolarů, přičemž část peněz šla na doplnění americké vojenské techniky, která byla vyslána na frontu.



Dva hlavní uchazeči o republikánskou prezidentskou nominaci v roce 2024, bývalý prezident Donald Trump a floridský guvernér Ron DeSantis, se k pomoci Ukrajině vyjádřili skepticky. Průzkumy veřejného mínění rovněž ukazují erozi podpory veřejnosti.



Ukrajina většinou chyběla v projevech na hlavním pódiu konference CPAC, která byla kdysi domovem studenoválečnického bojovníka Ronalda Reagana, ale nyní je baštou izolacionistického křídla Republikánské strany "Amerika především". Nikki Haleyová, bývalá republikánská velvyslankyně při OSN, která kandiduje na prezidentku, a Mike Pompeo, bývalý ministr zahraničí, který zvažuje svou vlastní kandidaturu, se ve svých projevech Ukrajině vůbec nevěnovali.



Pravicový podcaster a bývalý stratég Bílého domu Steve Bannon před hlučným shromážděním na konferenci fanoušků opakovaně brojil proti válce na Ukrajině.



V pátek se k němu připojil Matt Gaetz, floridský kongresman, který nedávno ve Sněmovně reprezentantů předložil rezoluci o "únavě z Ukrajiny". Gaetz varoval před nebezpečím ruského jaderného arzenálu a hrozbou třetí světové války a řekl: "Zdá se, že Zelinského nový zápal pro protikorupční úsilí a dohled je v přímém souladu s tím, jak republikáni přebírají vládu nad Sněmovnou reprezentantů."



Bannon se ozval: "Každý republikán, který podporuje tuto vražednou válku na Ukrajině, by měl být vyhozen."



Rozhovory s více než desítkou účastníků CPAC přinesly podobné názory a v některých případech i sympatie k Putinovi. Theresa McManusová, oblečená v kovbojském klobouku a saku a jezdecké sukni se vzorem slov z americké ústavy, důrazně prohlásila: "Mám Putina ráda. Myslím, že má koule o svou zemi se dobře stará."



Sedmašedesátiletý trenér koní z virginského venkova opakoval Putinův argument, že lidé v Donbasu prý chtějí být osvobozeni od Ukrajiny, a pokračoval : "Ne, neměli bychom jim dávat další peníze. Ne, neměli bychom se s nimi zaplétat. Neměli by být součástí NATO."



Padesátiletý Paul Brintley, velvyslanec Koalice pro víru a svobodu v Severní Karolíně, označil Putina za "ne tak úplně diktátora" a o Ukrajině řekl: "Nemyslím si, že bychom měli být světovou policií. Nemyslím si, že bychom je měli financovat. Už jsme toho udělali dost."



Někteří účastníci konference CPAC zastávají konspirační teorie o válce. Jason Jisa, 41 let, z Dallasu v Texasu, řekl: "Ukažte mi, kam posíláte peníze. Ukažte mi válečné záběry. Běžte se podívat na všechny předchozí války: Afghánistán, Irák, jsme jimi zaplaveni. Každý den nám to ukazují na videu. Z Ukrajiny nevidíte téměř žádné video. Proč? Kde jsou kamery?"



Jisa, majitel obchodu "USA Trump Store", dodal: "Kam jdou ty peníze? Proč je máme podporovat my? Proč, když máme veterány na ulici, všude bezdomovce, máme šílenou inflaci, budeme posílat miliardy a miliardy dolarů?"



Ukrajina se stává hlavním tématem blížících se republikánských primárek. Trump, který zahájil svou kampaň loni v listopadu, opakovaně vyzval k ukončení americké podpory Ukrajině a prohlásil, že pokud by se on vrátil do Oválné pracovny, "válku by ukončil do 24 hodin".



DeSantis, další potenciální kandidát na prezidenta, byl považován za zahraničněpolitického jestřába, který během svého působení v Kongresu zastával tvrdou rétoriku vůči Putinovi. Nyní však odmítá Ukrajinu podporovat, protože se uchází o Trumpovu populistickou voličskou základnu, ačkoli se CPAC nezúčastnil.



Bývalý viceprezident Mike Pence, od něhož se všeobecně očekává, že se v příštích měsících bude ucházet o Bílý dům, však vyzval Washington, aby zintenzivnil podporu Ukrajiny, a trval na tom, že "ve vedení Republikánské strany nemůže být místo pro Putinovy apologety". Tento postoj sdílí i předseda senátní menšiny Mitch McConnell a další členové stranického establishmentu.



Pence ani McConnell nepřijeli na CPAC, který podle některých kritiků ztrácí na významu, protože se mu nedaří zbavit se Trumpova vlivu. Hylton Phillips-Page, 67letý investiční manažer v důchodu z Rehoboth Beach ve státě Delaware, označil Putina za "zločince", ale přiznal "smíšené pocity" ohledně pokračující pomoci Ukrajině.



"Nemyslím si, že naše podpora může být navždy na úkor naší vlastní země. Docela by mi nevadilo, kdyby náš Kongres řekl: dokud nedokončíte zeď s Mexikem a neochráníte naše vlastní hranice, neměli byste chránit hranice někoho jiného. Nebráním se podpoře Ukrajiny, ale byl bych rád, kdybychom něco udělali doma."



Čtyřicetiletý Antwon Williams z Columbie v Jižní Karolíně, který prodává reklamní zboží prosazující Trumpa, řekl: "Amerika by se měla starat o vojáky, které máme, o naše veterány, kteří potřebují naši pomoc tady v Americe, místo toho, aby těm lidem v zahraničí vypisovala neomezené šeky," řekl.





"Nic proti nim (Ukrajincům). Je strašné, čím si procházejí. Nikdo nechce vidět, jak tam někdo trpí a umírá. Ale my máme své vlastní veterány, kteří bojovali za Ameriku a naši svobodu, kteří trpí, jsou bez domova, potřebují pomoc, mají psychické problémy a hladoví přímo tady v Americe."







Zdroj v angličtině ZDE

2