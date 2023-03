Odhaleno: Hrozí, že 1000 úniků metanu způsobí klimatický zlom

7. 3. 2023

čas čtení 17 minut



Obrovské úniky plynu spolu s budoucími "metanovými bombami" představují obrovskou hrozbu - omezení emisí by však rychle snížilo globální oteplování



Více než 1 000 "superemitorů" vypustilo v roce 2022 do globální atmosféry silný skleníkový plyn metan, většinou z ropných a plynových zařízení. Nejhorší jednotlivý únik chrlil znečištění v množství odpovídajícím 67 milionům jedoucích aut.



Samostatné údaje také odhalují existenci 55 "metanových bomb" po celém světě - místa těžby fosilních paliv, kde by jen úniky plynu z budoucí produkce uvolnily množství metanu odpovídající 30 letům všech emisí skleníkových plynů v USA.



Emise metanu dnes způsobují 25 % globálního oteplování a podle vědců došlo od roku 2007 k "děsivému" nárůstu. Toto zrychlení může být největší hrozbou pro udržení globálního oteplení pod 1,5 °C a vážně hrozí, že vyvolá katastrofické klimatické zlomy, varují vědci.



Dva nové soubory dat identifikují místa, která jsou nejkritičtější pro zabránění katastrofě způsobené metanem. Řešení úniků z míst s fosilními palivy je nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak snížit emise metanu. Některé úniky jsou úmyslné, kdy se nežádoucí plyn uvolňuje z podzemí při těžbě ropy do ovzduší, a některé jsou náhodné, způsobené špatně udržovaným nebo špatně regulovaným zařízením.



Rychlá opatření by výrazně zpomalila globální oteplován. Metan se v atmosféře vyskytuje krátce. Snížení emisí o 45 % do roku 2030, které je podle OSN možné, by zabránilo nárůstu teploty o 0,3 °C. Emise metanu proto představují pro lidstvo vážnou hrozbu, ale také skvělou příležitost k rozhodnému řešení klimatické krize.



"Současný nárůst metanu vypadá opravdu velmi děsivě," řekl profesor Euan Nisbet z Royal Holloway na Londýnské univerzitě ve Velké Británii. "Zrychlování metanu je pravděpodobně největším faktorem, který zpochybňuje naše cíle Pařížské dohody."



"Emise metanu jsou stále příliš vysoké, zejména proto, že snížení emisí metanu patří k nejlevnějším možnostem omezení globálního oteplování v blízké budoucnosti," řekl Fatih Birol, šéf Mezinárodní energetické agentury. "Pro to prostě neexistuje žádná omluva."



Místa, která jsou superemitory metanu, byla zjištěna analýzou satelitních dat, přičemž za největší počet jsou zodpovědné USA, Rusko a Turkmenistán ze zařízení na fosilní paliva. Největší událostí byl únik 427 tun za hodinu v srpnu poblíž kaspického pobřeží Turkmenistánu a významného plynovodu. Tento jediný únik odpovídal množství emisí z 67 milionů automobilů nebo hodinovým národním emisím Francie.



Předpokládá se, že budoucí emise metanu z nalezišť fosilních paliv - metanové bomby - budou také obrovské a ohrozí celý globální limit "uhlíkového rozpočtu", který je nutný k udržení oteplení pod 1,5 °C. Více než polovina těchto polí je již v provozu, včetně tří největších metanových bomb, které se nacházejí v Severní Americe.



"Krátká životnost metanu znamená, že snížení jeho emisí je jednou z mála možností, které ještě máme, abychom udrželi teplotu pod 1,5C," uvedla Dr. Lena Höglund-Isakssonová z Mezinárodního institutu pro aplikovanou systémovou analýzu v Rakousku. "Pokud tuto úroveň překročíme, byť jen dočasně, můžeme vyvolat nevratné účinky [klimatických zlomových bodů]." Vědci nedávno varovali, že klima je již na pokraji několika bodů zvratu, které by mohly způsobit nezvratné změny klimatu.





"Metan je nejhorší věcí v boji o zadržení [klimatického] dominového efektu, protože jej způsobuje velmi rychle," řekl Kjell Kühne z iniciativy Leave it in the Ground. "Mít venku tolik metanových bomb je opravdu znepokojující."





Superemitorů, které současné družice nezaznamenaly, bude ještě více. Voda ruší infračervené signály používané k detekci metanu, což znamená, že úniky ze zařízení na moři, ve velmi vlhkých oblastech nebo při výskytu mraků či sněhu je mnohem obtížnější odhalit. Očekává se však, že budoucí družice budou mít ostřejší zrak.











Dvojsečná zbraňMetan jako skleníkový plyn je dvousečná zbraň: zachycuje 80krát více tepla než oxid uhličitý, ale z atmosféry vyprchá přibližně za deset let, což je mnohem rychleji než století nebo více, než vyprchá CO2.V roce 2021, posledním roce, pro který jsou k dispozici úplné údaje, dosáhl metan hodnoty 1 908 částic na miliardu, což je 2,6krát více než předtím, než lidská činnost začala atmosféru měnit. Jeho role v globálním oteplování je často přehlížena, ale emise metanu způsobené člověkem jsou zodpovědné za přibližně třetinu nárůstu globálních teplot zaznamenaného v posledním století. Dnes je tento vliv stále velký, metan v atmosféře je zodpovědný za přibližně 25 % tepla zachyceného všemi skleníkovými plyny.Nedávný nárůst ročních emisí metanu se zrychluje. "Nejvyšší tempo růstu, jaké jsme kdy zaznamenali, bylo zaznamenáno právě v posledních několika letech, od roku 2020," řekl Nisbet.Přibližně 40 % emisí metanu způsobených člověkem pochází z úniků při průzkumu, těžbě a dopravě fosilních paliv. Ty mezi lety 2000 a 2019 vzrostly téměř o 50 %. Dalších 40 % pochází ze zemědělství, kterému dominují větry dobytka, a 20 % z hnijících skládek. U všeho se předpokládá nárůst.Nedávný nárůst metanu je z velké části způsoben zvýšenou aktivitou mikrobů, kteří rozkládají organické látky, například v mokřadech a v žaludcích hospodářských zvířat. Zdá se, že rostoucí globální teploty umožňují mikrobům produkovat více metanu, který pak způsobuje další globální oteplování, čímž vzniká začarovaný kruh."Je to velmi podobné zpětné vazbě a v mnoha ohledech je to děsivé," řekl Nisbet. "Opravdu musíme dostat metan pod kontrolu."Přinejmenším v případě úniků fosilních paliv je tento cíl na dosah. Podle OSN by se opatření k ucpání úniků a ukončení záměrného vypouštění plynu z 80 % ropných a plynových lokalit a z 98 % uhelných dolů vyplatila díky prodeji dodatečně zachyceného plynu nebo by mohla být realizována s nízkými čistými náklady.Satelitní data analyzovaná společností Kayrros identifikovala v roce 2022 1005 superemitorů, z nichž 559 pochází z ropných a plynových polí, 105 z uhelných dolů a 340 z míst s odpady, jako jsou skládky. Únik metanu může trvat od několika hodin do několika měsíců."Před zavedením satelitní technologie jsme neměli tušení, kde k těmto velkým únikům dochází, ale nyní je dobré, že máme alespoň nějaké monitorování," řekl Höglund-Isaksson.Největší počet superúnikůí zaznamenal Turkmenistán - 184 úniků. "Vypouští to jako šílení," řekl Christian Lelong ze společnosti Kayrros.O produkci fosilních paliv za represivní diktatury v Turkmenistánu se toho ví jen málo. Podle odborníků však mohou být kolosální úniky důsledkem stárnutí zařízení ze sovětské éry nebo snahy vyhnout se kontrole spalování plynu, kdy se vypouštěný plyn zapaluje za vzniku méně škodlivého CO2, ale vytváří snadno viditelné plameny. Turkmenistán se 70 emisemidominoval žebříčku 100 největších superemisí z fosilních paliv.Spojené státy zaznamenaly 154 případů superemitorů z fosilních paliv. Největší z nich se odehrála loni v březnu poblíž San Antonia v Texasu, kdy se uvolnilo 147 tun za hodinu, a druhá největší se odehrála na frakovacím poli na venkově v Pensylvánii a trvala 13 dní.V Rusku bylo v roce 2022 zaznamenáno 120 superemisních událostí. Mezi další státy v první patnáctce patří Alžírsko, Čína, Saúdská Arábie, Austrálie, Írán a Irák. Druhý největší únik fosilních paliv v tomto roce - 356 tun za hodinu - byl v Iráku, zřejmě z ropné rafinerie poblíž Basry. Většina australských úniků superemisí pocházela z uhelných dolů v Bowenské pánvi v Queenslandu.Celkově údaje společnosti Kayrros neukazují žádný pokles superemisních událostí mezi lety 2021 a 2022, ani žádný pokles v širších souborech dat společnosti sahajících až do roku 2019. "Roční míra změny se velmi blíží nule," uvedl Lelong.V satelitních datech byly patrné i superemisní události z jiných lidských zdrojů, včetně velkých skládek odpadu, nelegálních odboček z plynovodů a rýžových polí, a to v zemích včetně Indie, Pákistánu, Bangladéše a Argentiny.Metanové bombyNejvětší světové firmy vyrábějící fosilní paliva nyní v tichosti plánují desítky projektů "uhlíkových bomb" na těžbu ropy a plynu, které by planetu přivedly ke klimatické katastrofě.Nyní nový výzkum stejných vědců identifikoval 55 "metanových bomb": plynových polí, kde by jen únik z plného využití zdrojů způsobil emise odpovídající nejméně miliardě tun CO2.Plynová pole rovněž produkují metan, který se prodává zákazníkům a spaluje, čímž se do atmosféry dostává oxid uhličitý. Když se tyto emise spojí s uniklým metanem, seznam bomb, které by vedly ke globálnímu oteplení odpovídajícímu 1 miliardě tun CO2, se rozroste na 112.Podle hlavního odhadu vědců by celkové emise z těchto 112 metanových bomb odpovídaly 463 miliardám tun CO2, což je více než desetina současných globálních emisí ze všech fosilních paliv. Emise z metanových bomb jsou také výrazně vyšší než emisní limit 380 miliard tun CO2 ze všech zdrojů, který je podle nedávného odhadu Globálního uhlíkového rozpočtu nutný k udržení globálního oteplení pod 1,5 °C."Jsem ohromen, jak je tento seznam dlouhý a kolik z těchto obřích projektů se stále prosazuje," řekl Kühne, který analýzu vypracoval. Varoval: "Dopady metanu se projevují velmi brzy po jeho vypouštění. Loňské úniky plynu letos zabíjejí lidi." Prostřednictvím dopadů na klima, které způsobují."Zároveň je metan obrovskou příležitostí ke snížení globálního oteplování," řekl Kühne. "V tom spočívá nerealizovaný potenciál při zneškodňování metanových bomb, jak zastavit ubíhající klimatické změny. Myslím, že to může být poslední příležitost, protože už teď vidíme, jak se některé z těchto zlomových prvků objevují. Nacházíme se v klimatické nouzi a [zastavení úniků metanu z fosilních paliv] je na prvním místě lNejvětší metanovou bombou je v USA těžce frakovaná břidlice Marcellus Shale, soustředěná v Pensylvánii a Západní Virginii. Odhadované budoucí emise jen z úniku metanu se rovnají 17 miliardám tun CO2, což je více než trojnásobek celkových ročních emisí USA.Druhou největší metanovou bombou jsou břidlice Haynesville/Bossier v Texasu a Louisianě, kde se odhadované emise z úniků rovnají 9,7 miliardám tun CO2. Montney Play v západní Kanadě je dalším ložiskem využívajícím frakování a třetí největší metanovou bombou. Ve zbytku první desítky jsou tři metanové bomby v Rusku, další dvě v USA a po jedné v Turkmenistánu a Kataru.Vědci také provedli konzervativní odhad dopadu 112 metanových bomb, ale tyto emise stále představují více než 80 % zbývajícího globálního uhlíkového rozpočtu pro globální oteplení o 1,5 °C. Nejhorší odhad ukázal, že emise z metanových bomb odpovídají 729 Gt CO2, což je téměř dvojnásobek zbývajícího uhlíkového rozpočtu planety na 1,5C.Hrozící klimatická katastrofa způsobená metanem je zřejmá, ale rostoucí role satelitních detektivů a rostoucí politický impuls pro opatření proti tomuto silnému plynu dávají důvod k opatrné naději.Na klimatickém summitu OSN Cop26 v Glasgow v roce 2021 byl oznámen globální závazek snížit emise metanu způsobené lidskou činností o 30 % do roku 2030. Počet států, které tento závazek podpořily, nyní dosáhl 150, ačkoli některé klíčové země se k němu nepřipojily, včetně Ruska, Číny, Turkmenistánu, Íránu a Indie.Snížení emisí o 30 % by zabránilo globálnímu oteplení o 0,2 °C přibližně do roku 2050 a následné snížení znečištění ovzduší by rovněž zabránilo přibližně 6 milionům předčasných úmrtí a 580 milionům tun ztrát na úrodě."Je to velký krok vpřed, když vidíme, že se tolik zemí začíná ubírat tímto směrem," řekl Kühne. "Ale je to jen slib - chceme, aby byl realizován."Lelong ze společnosti Kayrros je optimistický: "Teď, když máme technologii a [globální metanový závazek], očekáváme, že do tří let by měla být mapa [supermiterů fosilních paliv] zcela temná.""To je dosažitelný cíl," řekl. "Nyní víme, odkud tyto velké zdroje pocházejí, víme, že je možné se jim vyhnout, takže opravdu není důvod je neřešit."Společnost Kayrros podepsala dohodu o poskytování údajů o únicích do nového projektu Programu OSN pro životní prostředí na varování před metanem a reakci na něj. Očekává se, že Unep bude využívat satelitní data v téměř reálném čase k identifikaci superemitujících znečišťovatelů a bude na ně vyvíjet tlak, aby úniky zastavili. Poté, přibližně po třech měsících, budou informace zveřejněny, přičemž první veřejná data se očekávají v druhé polovině roku 2023.Kontrola je nezbytná: Mezinárodní energetická agentura loni uvedla, že emise metanu z odvětví fosilních paliv jsou asi o 70 % vyšší, než vlády skutečně deklarují. Podle odhadů IEA musí tyto úniky metanu do roku 2030 klesnout o 75 %, aby byla vůbec šance udržet globální oteplení pod 1,5 °C.Podle studie by bylo možné dosáhnout 50% snížení emisí metanu z lokalit s fosilními palivy v podstatě zdarma. Prodej zachyceného plynu by kompenzoval náklady na ucpávání úniků, které často spočívá v prosté výměně vadných částí. Každoročně dochází k únikům nebo záměrnému plýtvání plynem v hodnotě miliard dolarů a vysoké ceny plynu v důsledku ruské války na Ukrajině ekonomické důvody ještě posílily.Naproti tomu snižování množství metanu z jiných lidských zdrojů je podstatně obtížnější. Možnosti, které nevyžadují žádné čisté náklady, představují pouze 16 % emisí ze skládek a 30 % emisí z chovu dobytka. Vysoušení mokřadů je pro většinu vědců nemyslitelné, protože by mohlo vést k velkým emisím CO2 a zničení cenného prostředí pro volně žijící živočichy."Ropa a plyn jsou skutečně nejjednodušší a nejlevnější cestou," řekl Höglund-Isaksson. Nicméně dodala: "Ziskové marže v tomto odvětví jsou tak vysoké z pouhého zvyšování těžby plynu, ale ziskové marže ze snižování emisí metanu jsou relativně malé. Potřebujete předpisy, které je k tomu donutí."Regulace se blíží. Například v USA budou společnosti od roku 2024 platit za úniky metanu 900 dolarů za tunu a v roce 2026 se tato částka zvýší na 1 500 dolarů za tunu. Velký únik v Pensylvánii by při vyšší sazbě způsobil náklady ve výši 220 000 dolarů za hodinu. Evropská unie navrhla předpisy, podle nichž by společnosti měly ucpávat úniky a zakázat běžné vypouštění a spalování plynu, a Nigérie nedávno oznámila nové předpisy týkající se metanu.Mluvčí Mezinárodního sdružení producentů ropy a zemního plynu uvedl: "Od roku 2015 se průměrná těžba ropy zvyšuje přibližně o 0,5 % ročně až do roku 2021, aby byla pokryta celosvětová poptávka po energii. Navzdory tomuto nárůstu zůstaly emise metanu [z odvětví fosilních paliv] stabilní, zatímco techniky kvantifikace a odhadu rychle pokročily. Globální ropný a plynárenský průmysl se zaměřuje na to, aby na základě tohoto zdokonaleného měření dosáhl v nadcházejících letech významného snížení emisí."Jonathan Banks, globální ředitel pro prevenci znečištění metanem v nevládní organizaci Clean Air Task Force, uvedl: "V současné době je v České republice na trhu s metanem více než polovina emisí: "Změna klimatu se nedá vyřešit bez řešení emisí metanu. Rychlá opatření budou mít okamžitý dopad na oteplování a pomohou konečně ohnout křivku změny klimatu.""Jsem velmi rád, že se konečně metan skutečně dostal na politickou agendu, protože tomu tak dosud nebylo - byl přehlušen otázkou CO2," řekl Höglund-Isaksson. "Ale také je jasné, že nám dochází čas, a já bych si opravdu přál, aby se toho dělo mnohem, mnohem více, protože je toho tolik, co by se dalo udělat, zejména v oblasti ropy a plynu."