Čínský ministr zahraničí varuje před možným konfliktem s USA a chválí vazby Číny na Rusko

7. 3. 2023

Spojené státy a Čína směřují k nevyhnutelnému konfliktu, pokud Washington nezmění svůj přístup, prohlásil nový čínský ministr zahraničí na plamenné tiskové konferenci, na níž obhajoval posilující se vztahy své země s Ruskem.

Ve svém prvním mediálním vystoupení ve funkci ministra zahraničí Čchin Gang nastínil program čínské zahraniční politiky pro nadcházející roky a představil Čínu a její vztahy s Ruskem jako maják síly a stability a USA a jejich spojence jako zdroj napětí a konfliktů.



Čchin uvedl, že americká strana tvrdí, že chce Číně konkurovat, ale neusiluje o konflikt, "ale ve skutečnosti je takzvaná soutěž americké strany totálním zadržováním a potlačováním, hrou s nulovým součtem, kdy ty zemřeš a já budu žít.



"Pokud USA nezabrzdí, ale budou pokračovat v rychlé jízdě po špatné cestě, žádné zábradlí nezabrání vykolejení a zcela jistě dojde ke konfliktu a konfrontaci."



Čchin obhajoval úzké přátelství mezi Čínou a Ruskem, vztah, který Západ bedlivě sleduje ve světle války na Ukrajině. Řekl, že vazby mezi Pekingem a Moskvou "jsou příkladem pro globální zahraniční vztahy".



"Když budou Čína a Rusko spolupracovat, bude mít svět hybnou sílu," řekl. "Čím nestabilnější bude svět, tím naléhavější bude, aby Čína a Rusko své vztahy neustále rozvíjely."



Uvedl, že mezi vedením obou zemí existuje "úzký kontakt", přičemž vztahy "hlav států" tvoří kotvu těchto vztahů. "Strategické partnerství ... bude jistě růst od síly k síle."



Čchinovy komentáře se shodovaly s pondělním projevem čínského vůdce Si Ťin-pchinga k politickým delegátům, v němž odsoudil to, co označil za "potlačování" Číny ze strany USA.



"Západní země v čele se Spojenými státy provádějí všestranné zadržování, obkličování a potlačování Číny, což přineslo bezprecedentní vážné problémy pro rozvoj naší země," řekl.



Vztahy mezi Čínou a USA se v posledních letech prudce zhoršily a snahy o jejich nápravu ztroskotaly na začátku letošního roku, kdy USA sestřelily podle nich čínský špionážní balón, který letěl ve vzdušném prostoru USA. Čína tvrdí, že šlo o nehodu způsobenou "vyšší mocí" a že USA reagovaly přehnaně.



Čchin obvinil USA ze zhoršení vztahů, přičemž konkrétně uvedl incident s balónem, jakož i napětí ohledně Tchaj-wanu a války na Ukrajině. Podle něj se zdá, že konflikt na Ukrajině řídí "neviditelná ruka ... využívající ukrajinskou krizi k tomu, aby sloužila určitým geopolitickým záměrům", která tlačí na prodlužování a eskalaci konfliktu.



Čína se v konfliktu prezentuje jako mírotvorce, ale v praxi podporuje Rusko. Nedávno zveřejnila dvanáctibodový mírový plán, který podle analytiků do značné míry opakuje body, o nichž Peking hovořil v uplynulém roce.



Čchin uvedl, že vztahy mezi Moskvou a Pekingem nejsou zaměřeny proti žádné třetí straně, nepředstavují hrozbu pro žádnou zemi a nebudou předmětem "vměšování nebo neshod šitých jakoukoli třetí stranou".



Čchin naznačil, že USA jednají pokrytecky, když hájí svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, ale ne čínské nároky na Tchaj-wan, a také když obviňují Čínu, že uvažuje o vyzbrojování Ruska, když USA vyzbrojují Tchaj-wan.



Obvinil také USA z napětí ohledně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje jako svou provincii a přísahal, že v případě potřeby jej anektuje silou.



"Otázka Tchaj-wanu je základem politických základů americko-čínských vztahů a první červenou linií, která nesmí být v americko-čínských vztazích překročena," řekl.



Čchin uvedl, že otázku týkající se Tchaj-wanu očekával, a proto si s sebou přinesl kopii ústavy Čínské lidové republiky, načež přečetl část, která prohlašuje Tchaj-wan za "posvátnou" součást Číny.



Čchin na tiskové konferenci představil záměry čínské zahraniční politiky pro nové pětileté politické období, které začalo znovujmenováním Siho do čela Komunistické strany Číny v říjnu loňského roku, a nové jmenování vlády, které bude oznámeno tento týden. Čchin zdůraznil, že Čína je silou globální stability a prosperity, která inspiruje modernizaci po celém světě, zejména v zemích globálního jihu. Řekl, že úspěchy Číny "boří mýtus, že modernizace znamená westernizaci".





Řekl, že Čína může nabídnout řešení globálních výzev, ale ostatní "si přivlastňují mikrofon".







