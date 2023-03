SPD napravuje své chyby v politice vůči Rusku. Kdy se přidá Merkelová?

8. 3. 2023

Politici a manažeři musí přiznat, že Putina naprosto špatně odhadli. Zatím však přehodnocení bere vážně pouze SPD. Ukazuje to návštěva Kyjiva – chvályhodný proces, který by ale měla následovat i bývalá kancléřka, píše Jacques Schuster.

V Německu stále chybí ochota nemilosrdně řešit vztahy s Ruskem až do začátku války na Ukrajině. Pokud by to člověk udělal, musel by věnovat větší pozornost akustice doby a následně náladě obyvatelstva. Pokud by se jedna z vládních stran chovala podle přání před únorem 2022, nebyla by schopna získat většinu. Děvka Zeitgeist se věnovala Vladimiru Putinovi.

Jejich dnešní rozhořčení nad politikou uvolňování napětí připomíná vrtkavost našich předků: Kdyby byl Vilém II. v roce 1914 proti válce, byl by smeten z trůnu. V roce 1918 ho ale Němci vyhnali, protože souhlasil se zbrojením, kterému všichni o čtyři roky dříve fandili. Postoj ke Kremlu je podobný.

V zájmu budoucí politiky by stálo za to podívat se blíže na podvodného ducha doby. Pokud by tomu tak bylo, mnoho sektorů společnosti by nejen muselo ukázat své barvy – od Výboru pro východoevropské hospodářské vztahy po nadace, od provozovatelů partnerství měst po kulturní instituce –, ale musela by být zodpovězena i otázka, co z těchto nových poznatků vyplývá.

Samozřejmě, co Faust připomíná svému fámulovi Wagnerovi, zůstává: "To, co nazýváte duchem doby, je v podstatě duch mistra, ve kterém se časy odráží." Což nás přivádí zpět ke stranám. Přehodnocování své minulosti zatím bere vážně jen jedna strana, kromě Zelených, kteří si mají méně co vyčítat. Je to SPD.

Klingbeil usiluje o nápravu

Předseda její strany Lars Klingbeil v mnoha projevech dokázal, že jde daleko za dnešní všeobecnou tendenci omlouvat se ve zjevné lítosti za prohřešky minulosti a nechat to tak. Klingbeil se upřímně snaží vyvodit nezbytné závěry z chyb druhé fáze politiky uvolňování napětí, které se dopustily všechny vládní strany od nástupu Helmuta Kohla do funkce kancléře.

Klingbeilova návštěva Kyjiva s předsedou parlamentní skupiny SPD Rolfem Mützenichem v závěsu představuje vrchol tohoto přehodnocení. Podobné gesto si přála bývalá předsedkyně CDU Angela Merkelová. Zdá se ale, že je již za svého života pod památkovou ochranou a ráda ji využívá.

