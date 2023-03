Evropská unie varuje Británii, že její nový zákon o zákazu uprchlíků porušuje mezinárodní právo

Eurokomisařka Ylva Johanssonová varuje, že nový britský návrh zákona o migraci porušuje mezinárodní právo



Pobrexitová obchodní dohoda Británie s EU by mohla být okamžitě vypovězena, pokud britská vláda odstoupí od Evropské úmluvy o lidských právech ve snaze zablokovat příjezd malých lodí přes kanál La Manche s uprchlíky, varují právní experti. Také by se zřejmě rozložila Sunakova dohoda s EU o Severním Irsku



"Netrvalo tp dlouho a Sunakova maska falešné rozumnosti sklouzla a odhalila hnilobnou ošklivost, která je všechny, ty konzervativce, reprezentuje," napsal jeden čtenář na Fórum deníku Guardian.

Rishi Sunak čelí novému střetu s EU poté, co vysoce postavená komisařka varovala, že jeho sporný nový návrh zákona o migraci bude v rozporu se zákony o lidských právech.

Zásah přichází v době, kdy se premiér připravuje na páteční setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, kde se očekává, že bude požádán, aby Sunak zaručil pravidelné platby za blokováníí lodí s žadateli o azyl při plavbě přes kanál La Manche.



Sunak uvedl, že zastavení těchto člunů je jednou z jeho hlavních priorit, zatímco Suella Bravermanová, jeho děsivá ministryně vnitra, trvá na tom, že nový zákon - jehož cílem je kriminalizovat, zadržovat a deportovat uprchlíky - prýá není v rozporu s legislativou o lidských právech.



Ylva Johanssonová, komisařka EU pro vnitřní záležitosti, uvedla, že osobně sdělila Bravermanové, že se domnívá, že její azylové plány porušují mezinárodní právo.



Výroky Johanssonové přispějí k dojmu, že návrh britského zákona bude zastaven právními námitkami, a mohou být cynickým pokusem vyprovokovat spor s labouristy v době před parlamentními volbami. Bravermanová na titulní straně návrhu zákona napsala, že není schopna říci, že ustanovení jsou "slučitelná s právy vyplývajícími z Ženevské úmluvy".



Potenciální opětovné vyvolání nepřátelství přichází po zlepšení vztahů s EU po úspěšném jednání o severoirském protokolu z minulého měsíce.



Co se týče dalšího vývoje ve Spojeném království, Konzervativní strana byla nucena zahájit interní vyšetřování poté, co e-mail zaslaný tisícům stranických aktivistů jménem ministryně Bravermanové obvinil "aktivisticý chuchvalec levicových právníků, státních úředníků a labouristů" z toho, že britské vláda zabránily zastavit čluny s uprchlíky plující přes kanál La Manche.



Tyto výroky vyvolaly rozzlobenou reakci státních zaměstnanců, ačkoli úřad britského premiéra uvedl, že Bravermanová "neviděla, nepodepsala ani neschválila" e-mail, který jejím jménem rozeslalo volební ústředí Konzervativní strany členům strany.



Dave Penman, generální tajemník odborového svazu FDA, který zastupuje vysoké státní úředníky, uvedl, že e-mail představoval "přímý útok na integritu a nestrannost" státních úředníků pracujících na ministerstvu vnitra.





Vládní zdroje uvedly, že Bravermanová nezavede pro Británii nové a bezpečné trany pro žadatele o azyl. Prý jen zvýší kapacitu společných programů usidlování uprchlíků, které provozuje Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).





Agentura pro uprchlíky sdělila, že to nestačí.







Obchodní dohoda Spojeného království s EU by mohla být okamžitě vypovězena, pokud britská vláda odstoupí od Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP) kvůli otázce zastavení přejezdů malých lodí přes kanál La Manche, uvedli právní experti.Podle dohody o obchodu a spolupráci z roku 2020 (Trade and Cooperation Agreement, TCA) má EU právo přijmout odvetná opatření včetně ukončení těžce vybojovaných dohod o vydávání osob a přístupu k databázi biometrických údajů včetně otisků prstů a DNA, uvedl Steve Peers, profesor práva EU a lidských práv."Pokud by Spojené království opustilo EÚLP nebo ji vypovědělo celou nebo její část, je poměrně jasné, že EU pozastaví platnost policejní a bezpečnostní dohody," uvedl a poukázal na to, že TCA zavazuje Británii k řadě ustanovení týkajících se úmluvy o lidských právech jako standardu pro policejní práci.Ztížilo by to přeshraniční vymáhání práva a znamenalo by to, že podezřelí, kterým hrozí vydání do Británie, by měli možnost právní obrany s argumenty, že jejich lidská práva jsou u britského soudu ohrožena.Catherine Barnardová, profesorka práva EU na Cambridgeské univerzitě, řekla: "Je zřejmé, že EU naprosto počítá s tím, že by se Spojené království mohlo pokusit odstoupit od Evropské úmluvy o lidských právech "V článku 524 TCA se uvádí, že dohoda, kterou uzavřeli tehdejší hlavní vyjednavač Spojeného království pro brexit lord Frost a EU, je založena na "dlouhodobém respektu obou stran k demokracii, právnímu státu a ochraně základních práv", včetně práv uvedených v úmluvě.Článek 692 stanoví devítiměsíční výpovědní lhůtu pro vypovězení TCA kteroukoli ze stran, ale umožňuje okamžité "ukončení" s účinností ke dni vystoupení jedné ze stran z Evropské úmluvy o lidských právech nebo ke dni, kdy "výpověď" jejích zásad nabude účinnosti.Hrozby vypovězení úmluvy již vyvolaly znepokojení v OSN a u delegace německých poslanců, kteří zasedají ve výboru pro evropské záležitosti Bundestagu a kteří byli na návštěvě u svých britských kolegů ve Westminsteru. "Zaznamenali jsme reakci OSN a jsme opravdu znepokojeni tím, co se děje," řekl novinářům v Londýně předseda výboru Anton Hofreiter."U lidí, se kterými mluvíme, jsme se setkali v Británii i s podivnými výroky, například s tvrzením, že 'jsme vystoupili z Evropské unie, takže se na nás soud pro lidská práva nevztahuje'. Ale to spolu nijak nesouvisí.""Dokážeme pochopit, že relokace [žadatelů o azyl] není snadná, ale to není snadné pro žádnou evropskou zemi, ale v této době můžeme jen doporučit, aby každá země uplatňovala mezinárodní právo," dodal.Toto znepokojení přichází v době, kdy německá delegace uvítala nového ducha důvěry a spolupráce mezi Spojeným královstvím a EU poté, co byl oznámen Windsorský rámec neboli revidovaný protokol o Severním Irsku.Detlief Seif označil dohodu, kterou zajistil britský premiér, za "skutečně významný úspěch".Podle Hofreitera měl brexit již nyní obrovský dopad, neboť posunul Velkou Británii z pátého místa nejdůležitějšího obchodního partnera Německa na jedenácté, za menší země, jako je Česká republika a Rakousko.Zdroj v angličtině ZDE