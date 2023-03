Kontroverze ohledně Linekera hrozí svržením šéfů BBC a ohrožuje i plány konzervativců zakázat uprchlíkům vstup do Británie

11. 3. 2023

Foto: Fotbalový televizní komentátor Gary Lineker



Rozhlasová a televizní společnost BBC byla nucena zrušit své sportovní pořady, předseda správní rady BBC i generální ředitel BBC čelí výzvám k rezignaci kvůli této krizi



Kontroverze, kterou vyvolalo suspedování slavného fotbalisty a fotbalového komentátora Garyho Linekera z BBC, se v sobotu večer vymkla kontrole a hrozila, že svrhne nejvyšší vedení korporace a dokonce zmaří část nové kontroverzní vládní azylové politiky.



<br>



Krize dosáhla nových rozměrů, když byla BBC nucena dramaticky omezit své televizní a rozhlasové sportovní vysílání a zařadit svůj pořad Match of the Day, který Lineker obvykle moderuje, do vysílání bez moderátorů, odborníků a obvyklých pozápasových rozhovorů s hráči, z nichž mnozí se s ním solidarizovali. Pořad, který byl naplánován na 80 minut, měl v sobotu večer pouze 20 minut.



V sobotu večer se předseda správní rady BBC Richard Sharp a její generální ředitel Tim Davie ocitli pod rostoucím tlakem, aby odstoupili poté, co přední sportovní a mediální osobnosti obhajovaly Linekerovo právo kritizovat to, co považuje za rasistické výrazy používané ministry k propagaci jejich imigrační politiky. Davie v sobotu večer trval na tom, že neodstoupí.



Na znamení toho, že se vláda obává, že bude považována za důvod Linekerova suspendování, jej premiér Rishi Sunak označil za "skvělého fotbalistu a talentovaného moderátora". Vyjádřil naději, že "současnou situaci mezi Garym Linekerem a BBC se podaří včas vyřešit, ale je to správně jejich záležitost, nikoliv vlády".



Bývalí i současní zaměstnanci BBC se pozastavili nad tím, jak korporace řeší širší otázky svobody projevu a neutrality, které jsou jádrem sporu.



Několik z nich dalo Linekerův případ do kontrastu s kontroverzí, která se točí kolem Sharpa, jenž je pod drobnohledem kvůli roli, kterou sehrál při zajištění půjčky 800 000 liber pro Borise Johnsona, když byl premiérem, v době, kdy se Sharp sám ucházel o post předsedy BBC.



V sobotu, kdy se tato kauza projevila ve světě sportu, médií a politiky, se do ní vložil německý manažer Liverpoolu Jürgen Klopp, který hájil Linekerovo právo vyjadřovat se k otázkám lidských práv: "Je to opravdu těžký svět, ale pokud tomu dobře rozumím, jde o názor na lidská práva, a to by mělo být možné říct."



Linekera kritizovala ministryně vnitra Suella Bravermanová poté, co přirovnal jazyk, kterým ministři popisují svou azylovou politiku, k jazyku nacistů v Německu 30. let. V pátek večer požádala korporace populárního bývalého anglického útočníka, aby se stáhl z pořadu Match of the Day, dokud se nebude hledat řešení.



Linekerovi bylo sděleno, že nemá jinou možnost než odejít, poté, co odmítl nabídku urovnat celou záležitost omluvou. Začátkem týdne byl Lineker ujištěn, že proti němu nebudou podniknuty žádné kroky, což vyvolalo podezření, že názor BBC proti němu změnil nátlak od britské vlády na BBC.



Ihned po oznámení jeho suspendování se k němu solidárně přihlásili další moderátoři a komentátoři, včetně pravidelných účastníků pořadu Match of the Day Iana Wrighta, Alana Shearera a Jermaina Jenase. Alex Scottová, moderátorka pořadu Football Focus, stáhla svůj pořad, zatímco většina sportovního zpravodajství BBC Radio 5 Live byla nahrazena záznamem.



V souvislosti s náznaky, že tato kontroverze může změnit vnímání vládní azylové politiky veřejností, rozruch také odhalil hluboké rozpory mezi konzervativci a znepokojení nad její tvrdou povahou, podle níž budou uprchlíci připlouvající na malých člunech do Spojeného království zadrženi a deportováni "do několika týdnů" - buď do své vlastní země, pokud je bezpečná, nebo do třetí země.



Očekává se, že několik vysoce postavených konzervativců, včetně Priti Patelové, která byla sama v době svého působení na ministerstvu vnitra zastánkyní tvrdé imigrační linie, vyjádří své obavy ohledně toho, co návrh zákona, který bude v pondělí v Dolní sněmovně projednáván ve druhém čtení, znamená pro zacházení s dětmi, které přicházejí do Spojeného království se svými rodiči. Další poslanci za Konzervativní stranu se obávají, že kontroverzní návrh imigračního zákona porušuje mezinárodní právo a mezinárodní smluvní závazky Spojeného království.



Tobias Ellwood, předseda výboru pro obranu Dolní sněmovny za torye, uvedl, že potřebuje ujištění, že budou existovat funkční cesty, kterými se skuteční žadatelé o azyl mohou dostat do Spojeného království, "aby to bylo vnímáno jako skutečný pokus o záchranu životů ... ne jen bombastická rétorika, která naštvala lidi jako Gary Lineker".



BBC se omluvila za změny ve víkendovém sportovním programu a uvedla, že "usilovně pracuje na vyřešení situace".



Šéf labouristů Keir Starmer obvinil BBC, že "ustupuje" konzervativním poslancům, a uvedl, že takové chování je "opakem nestrannosti". "V tomto případě se velmi zmýlili a nyní jsou velmi, velmi odhaleni," řekl Starmer. "Protože v jádru toho všeho je selhání vlády v oblasti azylového systému. A místo aby vláda převzala odpovědnost za nepořádek, který způsobila, vrhá se na kohokoli jiného - na Garyho Linekera, BBC, státní úředníky, na "levicové" právníky.



Ed Davey, předseda Liberálních demokratů, vyzval Sharpa k rezignaci. "Potřebujeme v BBC vedení, které bude zastávat naše hrdé britské hodnoty a dokáže odolat dnešní trvale bouřlivé politice a šikanózní taktice konzervativců. Bohužel pod vedením Richarda Sharpa tomu tak není: jeho jmenování a pozice jsou nyní naprosto neudržitelné a musí odstoupit."



Roger Mosey, někdejší šéf zpravodajství BBC a bývalý šéf sportovního vysílání BBC, rovněž vyzval Sharpa k odchodu: "Richard Sharp by měl odejít. Poškozuje důvěryhodnost BBC. V ideálním případě by měl Lineker zůstat v rámci jasných, dohodnutých pravidel. A BBC by měla vyslat své vedoucí pracovníky, aby poskytli rozhovor a vysvětlili, jak hodlají tuto krizi vyřešit."



Bývalý šéf zpravodajství BBC Phil Harding uvedl, že podle jeho názoru byla tato kontroverze do značné míry "vykonstruovaná" politiky, a proto bylo rozhodnutí o ní tak obsáhle informovat poté, co Lineker zveřejnil svůj kritický tweet, "šílené".



Velká část hněvu zaměstnanců BBC se soustřeďuje na jmenování Sharpa předsedou správní rady BBC. Dokonce i ti, kteří podporují snahu BBC omezit Linekerovo právo vyjadřovat se k politice, tvrdí, že Sharp, jehož jednání je stále předmětem vyšetřování, protože se při pohovoru při žádosti o toto místo nezmínil o pomoci, kterou Johnsonovi poskytl, již vážně poškodil image veřejnoprávní televize.



Zdroj v angličtině ZDE

