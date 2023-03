Ruský pseudocar, majetek a otroctví

14. 3. 2023

Protože v zemi, která není založena na právním státu, se majetek stává základem nevolnictví spíše než svobody, nejbohatší ruská elita se stala neméně pevnou základnou podpory Putinova režimu než bezpečnostní síly, píše Vladislav Inozemcev. Protože v zemi, která není založena na právním státu, se majetek stává základem nevolnictví spíše než svobody, nejbohatší ruská elita se stala neméně pevnou základnou podpory Putinova režimu než bezpečnostní síly,

Po letech budování obchodních impérií se lidé stávají jejich rukojmími a jsou připraveni vynaložit velké úsilí, aby zachovali to, co nashromáždili. Kreml tomu velmi dobře rozumí a skvěle využívá k porážce i těch nejvyšších neotřesitelných principů ekonomického liberalismu.

Navíc sankční politika uplatňovaná západními zeměmi v posledním roce více než v předchozí dekádě sehrála roli v konsolidaci ruské podnikatelské elity kolem Putina, protože ji přiměla uprchnout zpět do Ruska, místo aby čelila osobním sankcím v západních zemích.

Režim sankcí měl v tomto ohledu ještě jeden nezamýšlený důsledek: Dopadl mnohem více na ty členy ruské podnikatelské elity, kteří hráli podle pravidel, než na ostatní, kteří se chovali jako násilničtí nájezdníci.

To vše a Putinovo obratné hraní přispělo k téměř všeobecné politické pasivitě ruské podnikatelské elity. Ale tato pasivita neznamená, že elita bude vždy na Putinově straně. Neodpustí vůdci Kremlu to, co kvůli němu za poslední rok prodělala a kolik z jejího majetku je stál.

Ale i když by obchodní svět mohl v určitém okamžiku tlačit směrem k nové otevřenosti v Rusku, v dohledné době to neudělá - a je nepravděpodobné, že by se dokázal konsolidovat proti silovikům a turbopatriotům a poskytnout skutečnou podpora politiků tolerantnějších k vnějšímu světu. Někteří ruského byznysu mohou mít dokonce pocit, že je tento svět také zradil.

