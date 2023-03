BBC: Zkompromitována na nejvyšších místech

16. 3. 2023

Důkazy o kapitulaci před politickým tlakem ukazují, jak zranitelnou se britská národní vysílací společnost stala

Vlády a opozice si v Británii vždy stěžovaly, že BBCpříliš silně podporuje opačnou stranu. V minulosti toto obvinění nebylo udržitelné dostatečně dlouho na to, abychom dospěli k závěru, že korporace systémově selhává v nestrannosti. Její zpravodajské výstupy jsou obecně sférové a vyvážené, zejména ve srovnání se zpěněnou stranickostí mnoha novin. BBC není orgánem státní propagandy. Nezávislost je udržována regulací a vnitřními předpisy, ale ani jeden z těchto mechanismů není dostatečný bez širší politické kultury, která si BBC váží podle jejích vlastních podmínek a nesnaží se ji podkopávat, píše se v redakčním komentáři deníku Guardian.

Současná konzervativní vláda je v tomto ohledu nespolehlivá. Důkazy o kapitulaci před politickými tlaky, o nichž tento týden informoval deník Guardian, toto nebezpečí dokládají. Vedoucí redaktoři na příkaz Downing Street odrazovali zpravodajské kanály korporace BBC od používání slova "lockdown" k popisu sociálních omezení na začátku pandemie.

Na internetových stránkách BBC se místo toho používaly alternativní výrazy. Vyšlo také najevo, že edtoři předali novinářům jednu vládní žádost, aby zpravodajství BBC "zvýšilo skepsi" ohledně labouristické reakce na pandemii. Jiné nabádaly k velkorysé interpretaci komentářů Borise Johnsona, který přirovnal odpor Ukrajiny proti ruské invazi k brexitu, a blahopřály zaměstnancům BBC, že neinformovala o údajném poměru Borise Johnsona s Jennifer Arcuriovou.





Do jaké míry reportéři přizpůsobili svou práci těmto vládním požadavkům, není jasné, i když určitý mrazivý efekt je jistý. Pro zaměstnance, kteří jsou hrdí na svou profesionální integritu, je také demoralizující, že dostávají redakční pokyny, sotva filtrované, z kanceláře premiéra.





To je nedodržení základních standardů nestrannosti. Je také podivné, že minulý týden bylo rozhodnuto stáhnout z vysílání Garyho Linekera za tweety kritizující vládní rétoriku vůči uprchlíkům. Lineker není politickým zpravodajem a jeho výroky nebyly vysílány v BBC. Bývalo by snadné, aby korporace tento spor odmítla jako politicky motivovanou záležitost, která odvádí pozornost od skutečného problému - návrhu kontroverzního zákona v parlamentu, jehož obsahu se nakonec dostalo méně vysílacího času než hádkám o moderátora pořadu Match of the Day. Je pochybné, že by byl Lineker suspendován, kdyby jeho komentáře podporovaly vládní politiku. Jiní moderátoři BBC prohlásili, že podporují názoryvkonzervativců, a vyhnuli se odsouzení.





Stěží pomůže, že současný předseda správní rady BBC Richard Sharp je kompromitován jako garant nezávislosti korporace. Sharp je bývalým sponzorem toryů. Zároveň se podílel na zprostředkování soukromých půjček, které měly Johnsonovi pomoci zacelit mezery v jeho chaotických osobních financích. Toto jeho chování je neslučitelné s požadavkem důvěry veřejnosti v nestrannost na nejvyšších místech, což oslabuje zbytek organizace.





Jedním z testů, který koriguje samolibost a sebeúctu kolem ctihodných britských institucí, je představit si, jak toto uspořádání vypadá ze zahraničí: předseda národního vysílání byl preferovaným kandidátem bývalého premiéra a také zprostředkovatelem jeho půjček. To se nemělo stát a v zájmu ochrany pověsti BBC je třeba to odstranit.





Zdroj v angličtině ZDE

