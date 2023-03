Možná nebylo moc moudré zvolit prezidentem ČR vojáka

Politika je tanec mezi vejci. Každý ho nezvládne. Někomu se z něj zamotá hlava, jinému jazyk. Ovšem to, jak se @prezidentpavel vypořádal s valorizací důchodů (podepsal s tím, že zákon má posoudit Ústavní soud), ukazuje, že by mohl jít z fleku do Stardance.