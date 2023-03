Schválení projektu těžby ropy na Aljašce přináší další obavy o klima

16. 3. 2023

Bidenova administrativa schválila rozsáhlou těžbu ropy na severu Aljašky, čímž se USA zavázaly k dalšímu projektu těžby ropy na desítky let, přestože vědci naléhavě varují, že klimatické změny lze zastavit pouze stopnutím dalších emisí z fosilních paliv, informuje web phys.org.

Projekt společnosti ConocoPhillips Willow by měl na svém vrcholu produkovat 180 000 barelů ropy denně a využití této ropy by mělo za následek nejméně 239 milionů metrických tun emisí skleníkových plynů po dobu 30 let.

Poptávka po ropě neklesá ani s oteplováním planety a ostrý politický spor o projekt, který byl v pondělí schválen, podtrhl snahu demokratické administrativy vyvážit ekonomické tlaky a sliby omezit fosilní paliva. Návrh týkající se odlehlé oblasti severně od polárního kruhu také poukazuje na paradox, kterému čelí Spojené státy a další země: Přechod světa na čistou energii zaostává za realitou ekonomiky, která je stále z velké části poháněna spotřebou ropy.

"V určitém okamžiku musíme ropu, plyn a uhlí nechat v zemi. A podle mého soudu ten okamžik nastal právě teď - zejména v tak zranitelném ekosystému, jako je Arktida," uvedl klimatolog ze Stanfordovy univerzity Rob Jackson.

Pro Aljašku je projekt příslibem ekonomické vzpruhy poté, co od konce 80. let minulého století prudce poklesla těžba ropy, a političtí představitelé obou stran ve státě mu vyjadřují podporu. Ropa je již dlouho ekonomickou hnací silou tohoto státu. Výnosy z ropy pomáhají také odlehlým komunitám a vesnicím na aljašském severním svahu bohatém na ropu investovat do místní infrastruktury.

Stát však také pociťuje dopady měnícího se klimatu: pobřežní eroze ohrožuje domorodé vesnice, objevují se neobvyklé požáry, tloušťka mořského ledu se ztenčuje a z věčně zmrzlé půdy se patrně bude uvolňovat uhlík.

Mezinárodní agentura pro energii (IAE) uvádí, že nové investice do těžby ropy a zemního plynu musí být zastaveny, pokud země včetně USA chtějí dosáhnout vytčeného cíle nulových čistých emisí do roku 2050, což znamená, že se do atmosféry uvolní jen tolik plynu, kolik ho lze absorbovat.

Energetický sektor se podílí na celosvětových emisích oxidu uhličitého z 90% a na celkovém množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry lidmi ze tří čtvrtin.



Přesto se podle průmyslových analytiků a amerického Úřadu pro energetické informace očekává, že celosvětová poptávka po ropě bude i nadále stoupat.

Projekt Willow se nachází v Národní ropné rezervaci na Aljašce - v místě, kde by se podle amerických republikánských senátorů mělo počítat s ropnými vrty. Bidenova administrativa v loňském roce obnovila Obamův plán správy ropné rezervy, který omezoval pronájem ropy a zemního plynu na přibližně 52 % federálních pozemků v této oblasti. Tím byl zrušen plán z Trumpovy éry, který požadoval zpřístupnit k pronájmu asi 82% federálních pozemků.

