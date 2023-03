Na Ukrajině kvůli nedostatku zbraní a personálu začali pochybovat o jarní protiofenzívě

15. 3. 2023

čas čtení 3 minuty

Ukrajinské ozbrojené síly čelí nedostatku zbraní a vycvičených bojovníků pro jarní protiofenzívu, což vede některé ukrajinské představitele k pochybnostem o jejím úspěchu, uvedl Washington Post s odvoláním na zdroje mezi úředníky v Kyjivě. Ukrajinské ozbrojené síly čelí nedostatku zbraní a vycvičených bojovníků pro jarní protiofenzívu, což vede některé ukrajinské představitele k pochybnostem o jejím úspěchu, uvedl Washington Post s odvoláním na zdroje mezi úředníky v Kyjivě.

Podle nich se počet tanků poskytnutých Západem ukázal jako "symbolický" a slíbená munice může dorazit na bojiště se zpožděním.

"Pokud máte více zdrojů, útočíte aktivněji. Pokud máte méně zdrojů, jste více defenzivní. Budeme se bránit. Proto, pokud se mě ptáte osobně, nevěřím ve velkou protiofenzívu. Rád bych tomu věřil, ale podívám se na zdroje a ptám se: "S čím?" Možná budeme mít nějaké místní průlomy," řekl jeden ukrajinský představitel.

Další účastník rozhovoru připomněl, že útočící strana ztrácí "dvakrát nebo třikrát tolik lidí". "Nemůžeme si dovolit ztratit tolik lidí," říká úředník. Washington nicméně očekává, že ofenzíva začne koncem dubna nebo začátkem května.

Vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak řekl, že stav ukrajinských vojsk nesnižuje jeho optimismus. "Myslím, že v každé válce přijde čas, kdy je třeba vycvičit nový personál, což se nyní děje," řekl.

Velitel pozemních sil Oleksandr Syrskyj také věří, že Ukrajina má šanci na úspěch. "Všichni přemýšlíme stejně a chápeme, že do konce roku musíme vyhrát. A je to možné. To je možné, pokud dostaneme veškerou pomoc, kterou nám naši partneři slíbili," řekl Syrskyj.

Ukrajina by mohla ztratit až 120 000 vojáků zabitých a zraněných od začátku války, zatímco Rusko by mohlo ztratit asi 200 000, říkají představitelé Spojených států a Evropské unie. Rusko má však třikrát více obyvatel, které je třeba naverbovat, zdůrazňují.

"Nejcennější věcí ve válce jsou bojové zkušenosti... A vojáků s bojovými zkušenostmi je jen pár. Bohužel jsou již všichni mrtví nebo zranění," říká velitel praporu 46. výsadkové útočné brigády s volacím znakem "Dome". Navzdory tomu dojde k protiofenzívě, uvedla armáda a dodala, že "buď to budou masakry a mrtvoly, nebo to bude profesionální protiofenzíva".

Dříve The Wall Street Journal napsal, že Ukrajina ztratila několik jednotek zkušených vojáků poblíž Bachmutu. Washington naléhá na Kyjiv, aby se stáhl z Bachmutu nejméně od ledna. Kyjiv to však odmítl a své rozhodnutí vysvětlil touhou "vyčerpat ruské síly". Podle ukrajinského představitele Ukrajina nepoužije síly zapojené do Bachmutu v plánované ofenzivě.

Spojené státy naopak varovaly Ukrajinu před bodem obratu ve válce. Administrativa prezidenta Joe Bidena se domnívá, že Kyjiv potřebuje v nadcházejících měsících uvolnit více území od ruské okupace a přistoupit k jednáním s Moskvou.

Zdroj v ruštině: ZDE

0