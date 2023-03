"Explodovaly 3 z 20 granátů." Ruská armáda přešla na prošlou munici

16. 3. 2023

Ruská armáda musí podle britské zpravodajské služby omezit používání dělostřeleckých granátů a střílet starými, "nepoužitelnými". V posledních týdnech se bezpečnostní situace zhoršila natolik, že v mnoha částech fronty existuje "mimořádně přísný přídělový systém granátů", uvedla zpravodajská služba britského ministerstva obrany ve svém prohlášení. Ruská armáda musí podle britské zpravodajské služby omezit používání dělostřeleckých granátů a střílet starými, "nepoužitelnými". V posledních týdnech se bezpečnostní situace zhoršila natolik, že v mnoha částech fronty existuje "mimořádně přísný přídělový systém granátů", uvedla zpravodajská služba britského ministerstva obrany ve svém prohlášení.

"To je téměř jistě hlavní důvod, proč žádná ruská jednotka nebyla v poslední době schopna provést ofenzívu, která je důležitá z operačního hlediska."

Kromě toho jsou ruští vojáci nuceni používat starou munici, která byla dříve považována za "nepoužitelnou", dodává britská zpravodajská služba.

Důsledky nedostatku granátů jsou jasně viditelné na frontové linii - intenzita dělostřelecké palby ruské armády se výrazně snížila. Nyní vystřílí asi 10 000 nábojů denně, zatímco na konci loňského roku to bylo asi 20 000 granátů a v létě až 30 000 granátů denně, píše The Wall Street Journal s odvoláním na vojenské analytiky.

Problémy zaznamenávají také účastníci nepřátelských akcí. V Ugledaru armáda snížila použití granátů na minimum, aby nahromadila rezervy alespoň v první den ofenzívy, napsal Alexander Chodakovskij, velitel praporu Vostok z DLR, v telegramovém kanálu. Ale nestačilo to, přiznal. Ofenzíva ruských vojsk u Ugledaru se zastavila a měla za následek katastrofální ztráty na lidských zdrojích a vybavení.

Pravda, zatím výhoda dělostřelecké síly v Rusku zůstává: Ukrajinská armáda vypálí asi 3000 výstřelů denně. I ona trpí nedostatkem munice, protože západní spojenci zatím nejsou schopni zajistit její výrobu a dodávky v požadovaném množství. Je pravda, že ukrajinské dělostřelectvo pracuje mnohem přesněji, protože nyní používá hlavně zbraně západního stylu.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov nedávno požádal Evropskou unii, aby zajistila dodávky 250 000 granátů ráže 155 mm měsíčně. K tomu bude muset blok zdvojnásobit produkci, řekl agentuře Bloomberg Armin Papperger, generální ředitel německé společnosti Rheinmetall, jednoho z největších producentů munice v EU. Vlády však jednají příliš pomalu, kvůli tomu je kapacita granátů Rheinmetall letos naplněna pouze ze dvou třetin. "Potřebuji objednávky, bez nich nic nevyrobím," řekl Papperger. "Nedostatek munice není chybou obranného průmyslu, může dodat, co je potřeba."

Ministři obrany EU se nedávno dohodli, že 1 miliardu eur z Evropského fondu na podporu míru použijí na co nejrychlejší dodávky munice ze stávajících zásob Ukrajině a na investice do rozšíření její výroby. Estonsko se však domnívá, že to nestačí – navrhuje vyčlenit 4 miliardy eur.

Ruská armáda je kvůli nedostatku munice nucena používat staré vybavení a granáty. Ukrajinský voják bojující v Záporoží řekl WSJ, že se nedávno dostal pod palbu ruských houfnic ráže 152 mm. Z 20 granátů, které dopadly, pouze 3 explodovaly, a dokonce i tehdy daleko od potenciálního cíle.

"Rusové bez váhání vypálili 200 granátů na jednu z našich pozic," řekl novinám další voják bojující u Lymanu. "Teď musí také šetřit penězi."

Zdroj v ruštině: ZDE

