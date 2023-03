Ruská agrese na Ukrajině: Polsko předá Ukrajině čtyři letouny MIG-29.

16. 3. 2023

čas čtení 9 minut

Pentagon zveřejnil video okamžiků, kdy ruská stihačka zalila americký dron nad Černým mořem benzínem

Pentagon zveřejnil videozáznam zachycující okamžiky předtím, než ruská stíhačka narazila do amerického bezpilotního letounu Reaper za 32 milionů dolarů poté, co jej v úterý ráno nad Černým mořem postříkala leteckým palivem. Na odtajněných záběrech je vidět, jak stíhačka Su-27 Flanker dvakrát mimořádně těsně míjí bezpilotní letoun a stříká před něj palivo, což je podle amerických expertů taktika obtěžování, která dosud nebyla zaznamenána. Americké letectvo rovněž zveřejnilo mapu přibližných míst a časů srážek.



The Pentagon released a de-classified video showing Russia's intercept of a U.S. military surveillance drone downed over the Black Sea. It was the first direct U.S.-Russian incident since the Ukraine war began https://t.co/Gn6Xunptox pic.twitter.com/ZKLTVWMMDl — Reuters (@Reuters) March 16, 2023 - Válečné zločiny na Ukrajině zahrnují úmyslné zabíjení, systematické mučení a deportace dětí, uvádí zpráva OSN. Rusko se na Ukrajině dopustilo "široké škály" válečných zločinů, konstatujevyšetřování podporované OSN Rusko se na Ukrajině dopustilo celé řady válečných zločinů, včetně úmyslného zabíjení, systematického mučení a deportací dětí, uvádí se v dnes zveřejněné zprávě vyšetřování podporovaného OSN. Ruské síly prováděly "nerozlišující a nepřiměřené" útoky na Ukrajinu, uchylovaly se k mučení, zabíjely civilisty mimo boj a nepřijaly opatření na ochranu ukrajinského obyvatelstva, uvedla nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise pro Ukrajinu, vyšetřovací orgán pověřený OSN Zpráva, která byla zveřejněna přesně rok po ruském bombardování divadla v jihovýchodním ukrajinském městě Mariupol, při němž zahynuly stovky lidí, znamenala velmi neobvyklé odsouzení člena Rady bezpečnosti OSN. Komise označila opakované útoky namířené proti ukrajinské infrastruktuře, kvůli nimž zůstaly statisíce lidí v nejchladnějších měsících bez tepla a elektřiny, za potenciální zločiny proti lidskosti. Zpráva rovněž popsala "systematické a rozšířené" používání mučení ve více regionech pod ruskou okupací a uvedla podrobnosti o metodách mučení používaných v ruských vězeňských zařízeních, kde byly oběti vystaveny elektrickým šokům vojenským telefonem - zacházení známé jako "volání Putinovi" - nebo zavěšeny ke stropu v "papouščí poloze". Zpráva založená na více než 500 rozhovorech a také na satelitních snímcích a návštěvách míst zadržování a hrobů přichází v době, kdy se očekává, že Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu bude usilovat o zatčení ruských představitelů za násilnou deportaci dětí z Ukrajiny a útoky na civilní infrastrukturu. Autoři zprávy rovněž zaznamenali "malý počet" zjevných porušení ze strany ukrajinských sil, včetně jednoho, které podle nich ukrajinské orgány vyšetřují. Převážná většina zprávy se však soustředila na obvinění vznesená proti Rusku. Rusko popírá, že by se na Ukrajině dopouštělo zvěrstev nebo útočilo na civilisty.

- Jeden mrtvý při výbuchu v budově FSB v Rostově

Při výbuchu a požáru v budově ruské Federální bezpečnostní služby (FSB) v Rostově na Donu na jihu země.



Massive fire engulfs the offices of Russia’s FSB (successor to KGB) in the city of Rostov-on-Don, not far from the border with Ukraine pic.twitter.com/d0KFQYFQzC — Frida Ghitis (@FridaGhitis) March 16, 2023

Videozáznamy kolující na sociálních sítích ukazovaly hustý černý dým stoupající do vzduchu v blízkosti obytných budov a nákupního centra v Rostově, hlavním městě regionu, který sousedí s částmi východní Ukrajiny, kde zuří boje s Ruskem.



FSB ve svém prohlášení uvedla, že v dílně došlo k požáru pohonných hmot a maziv, což způsobilo výbuch a částečné zřícení budovy, v níž sídlí její oddělení pohraniční stráže.



Rostovský gubernátor Vasilij Golubev již dříve uvedl, že požár byl zřejmě způsoben elektrickým zkratem a že okolní budovy byly během hoření evakuovány.



Ruské státní tiskové agentury citovaly záchranné služby, podle nichž byla jedna osoba zabita a další dvě zraněny.



- Kreml uvedl, že rozhodnutí o tom, zda bude sestřelený americký dron MQ-9 Reaper vyzvednut z Černého moře, učiní ruská armáda. "Pokud to v Černém moři budou považovat za nutné kvůli našim zájmům a naší bezpečnosti, budou se tím zabývat," řekl ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Moskva ve středu uvedla, že se pokusí vrak vyzvednout, ale američtí představitelé uvedli, že trosky by mohly být v tak hluboké vodě, že jejich vyzvednutí je nemožné, a neměly by žádnou skutečnou zpravodajskou hodnotu.

- Ministři obrany a vojenští velitelé Ruska a USA ve středu vedli vzácné telefonické rozhovory, aby incident projednali. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu ve středu svému americkému protějšku Lloydovi Austinovi sdělil, že provozování letů bezpilotních letounů v blízkosti Krymu je provokativní a mohlo by vést k eskalaci, uvedlo ruské ministerstvo obrany. V prohlášení se uvádí, že Rusko "nemá zájem na takovém vývoji, ale v budoucnu bude reagovat přiměřeně".

- Polský prezident Andrzej Duda prohlásil, že jeho země předá Ukrajině v nejbližších dnech čtyři letouny MIG-29. V projevu na tiskové konferenci Duda uvedl, že Varšava předá čtyři bojové letouny sovětské výroby v nejbližších dnech a že "zbytek se připravuje, obsluhuje". Polsko se díky jeho prohlášení stalo první členskou zemí NATO, která splnila stále naléhavější požadavky Kyjeva na poskytnutí válečných letounů.

- Denis Pušilin, Ruskem dosazený vůdce v okupovaném Doněcku, ve čtvrtek státní tiskové agentuře Tass řekl, že nevidí žádné známky toho, že by se Ukrajina z Bachmutu stahovala. Citován je jeho výrok: "V Bachmutu zůstává situace složitá, obtížná, to znamená, že nevidíme, že by tam byly nějaké předpoklady k tomu, aby nepřítel jednoduše stáhl jednotky".

- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že s vysokým čínským diplomatem Čchin Gangem během čtvrtečního telefonátu diskutovali o "významu principu územní celistvosti". "Zdůraznil jsem význam mírové formule (ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského) pro ukončení agrese a obnovení spravedlivého míru na Ukrajině," napsal Kuleba na Twitteru.

Čchin Kulebovi řekl, že Čína "doufá, že všechny strany zůstanou klidné, racionální a zdrženlivé a co nejdříve obnoví mírové rozhovory", uvádí se v prohlášení čínského ministerstva zahraničí. Očekává se, že čínský prezident Si Ťin-pching již příští týden navštíví Vladimira Putina a následně se virtuálně setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

- Vladimir Putin řekl předním miliardářům své země, že Rusko čelí "sankční válce". V projevu k ruské podnikatelské elitě je prezident vyzval, aby investovali do nových technologií, výrobních zařízení a podniků a pomohli tak Rusku překonat podle něj západní pokusy o zničení jeho ekonomiky. Zdálo se také, že se vysmívá Velké Británii, když řekl, že západní představitelé žádají své občany, aby jedli tuřín.

- Ukrajinští vojáci sestřelili dron čínské výroby poblíž města Slovjansk na východě Ukrajiny. Bezpilotní letoun byl v pátek večer vypuštěn z území ovládaného Ruskem a v sobotu v časných ranních hodinách jej ukrajinské síly sestřelily z malé výšky.

- Ruský voják, který se přiznal k loňskému zabití civilisty na Ukrajině, byl vojenským soudem na ruském Dálném východě odsouzen na pět a půl roku podmíněně na základě obvinění ze šíření "falešných zpráv" o armádě. Jednadvacetiletý Daniil Frolkin uvedl, že zastřelil civilistu ve vesnici Andriivka nedaleko Kyjeva, kterou ruské jednotky obsadily krátce po zahájení invaze.

- Bývalý starosta Jekatěrinburgu, čtvrtého největšího ruského města, byl zadržen kvůli příspěvku na sociálních sítích na podporu uvězněného opozičního předáka Alexeje Navalného. Jevgenij Roizman, jeden z posledních opozičních představitelů, který se ještě nachází v Rusku a není za mřížemi, obvinění odmítl

- Polsko sděluje, že rozbilo ruskou špionážní síť působící v zemi. Ministr obrany Mariusz Blaszczak ve čtvrtek prohlásil: "Chtěl bych zdůraznit velký úspěch, kterého dosáhli důstojníci agentury vnitřní bezpečnosti, protože se podařilo rozkrýt celou špionážní síť".

Zdroj v angličtině ZDE







0