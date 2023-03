Německá média: Kreml má plán opětovného získání kontroly nad Moldavskem

16. 3. 2023

Řada německých médií má k dispozici kopii plánu Kremlu přeorientovat Moldavsko ze Západu na Rusko. Dokument navrhuje konkrétní způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout, upozorňuje Sergej Romašenko.

Rusko sleduje strategický cíl - odvrátit Moldavsko od Západu a vrátit ho do své sféry vlivu, informovaly ve středu 15. března německé mediální společnosti WDR, NDR a noviny Süddeutsche Zeitung s odvoláním na kopii plánu Kremlu pro Moldavsko z léta 2021.

Pětistránkový dokument popisuje konkrétní způsoby, jak podpořit proruské nálady v Moldavsku a zabránit tomu, aby se země obrátila na Západ. Opatření navržená ve strategii proti Moldavsku ovlivňují cíle Ruska v politické, vojenské, obchodní, hospodářské a sociální oblasti.

Podle německých médií byl tento dokument zřejmě vypracován stejnými odborníky, kteří vyvinuli strategii pro přistoupení Běloruska k Rusku.

Moldavsko je důležitou arénou soupeření se Západem

Experti Kremlu ve své strategii označují Moldavsko za důležitou arénu konfrontace se Západem. Hlavním úkolem Moskvy pro příštích deset let je "zastavit pokusy vnějších aktérů zasahovat do vnitřních záležitostí" této země. Vnější síly samozřejmě označují NATO.

Dokument zdůrazňuje, že pokusy vnějších sil oslabit pozici Ruské federace by měly být potlačeny. Souběžně se navrhuje zapojit Moldavsko do organizací, které jsou pod kontrolou Ruska - Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO) a Euroasijské hospodářské unie (EAEU). Jedním ze způsobů, jak zabránit "podkopávání ruských zájmů v regionu", by měla být páka ekonomického tlaku - připomínka "moldavských zájmů na ruském trhu".

Experti Kremlu vyzývají k posílení proruských nálad v moldavských politických a ekonomických elitách. Jako další opatření se navrhuje podporovat rozšíření vzdělávání v Moldavsku v ruském jazyce, včetně distančního vzdělávání, a otevřít pobočky ruských univerzit v této zemi. V důsledku této strategie by měly do roku 2030 v moldavské společnosti a politických kruzích zakořenit "negativní postoj vůči NATO" a vzniknout široká přítomnost ruských médií.

Zdroj v ruštině: ZDE

