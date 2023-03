ÚSTR a zákaz publikací

15. 3. 2023

· Knihy v barvě krve autorské dvojice Ladislav Kudrna a František Stárek. Kauza byla veliká jako celá Afrika, všichni čerti plakali atd., kniha nakonec normálně vyšla s upravenou, ale stále dost blábolivou předmluvou novou, kde se pořád nacházela špatně podložená a paranoidní obvinění. "Zakázanou přemluvu" vydal Pavel Šafr jako separát, který jsem si samozřejmě hnedka pořídil s tím, že jím jednou budu bavit vnoučata, napsal Matěj Metelec. Pamatujete si kauzu "zakázaná" předmluva? Odborní recenzenti tehdy vyjádřili v průběhu recenzního řízení výhrady k předmluvěautorské dvojice Ladislav Kudrna a František Stárek. Kauza byla veliká jako celá Afrika, všichni čerti plakali atd., kniha nakonec normálně vyšla s upravenou, ale stále dost blábolivou předmluvou novou, kde se pořád nacházela špatně podložená a paranoidní obvinění. "Zakázanou přemluvu" vydal Pavel Šafr jako separát, který jsem si samozřejmě hnedka pořídil s tím, že jím jednou budu bavit vnoučata,

Ovšem pak čas oponou trhnul a změněn svět a Ladislav Kudrna se stal ředitelem ÚSTRu. Krom personálního zemětřesení, které podle všeho zdaleka nekončí (a pokud by poměrů neznalý člověk soudil podle něj, asi by si musel myslet, že v ČR došlo ke změně režimu), došlo také k *nevydání* knihy 13 objektů z (ne)šťastného muzea. Kniha, která byla už na konci loňského roku vytištěná, se dodnes neobjevila na pultech knihkupectví, protože se nové vedení rozhodlo ji prostě stopit.





Nad důvody lze jen spekulovat, na rozdíl od výše zmíněné kauzy nebyly odborné, kniha všemi náležitými procesy prošla, fyzicky existuje, jen je bezpečně ukrytá v trezoru, pardon skladu. Knihu jsem držel v ruce a zběžně prolistoval, nenašel jsem zatím nic, co by mi odhalilo, čím konkrétně by měla být závadná. Celé to spíš vypadá jako reakce v duchu "zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!", kde roli strejčka hraje výše zmíněná předmluva.





Každopádně všechny stesky a pláče současného vedení ÚSTRu nad údajnými "normalizačními praktikami" jsou touhle daleko reálnější "cenzurou" už navždy směšné a trapné, a ti, kdo se oněch ufňukaných tanečků účastnili, by se měli do hloubi duše stydět.





PS/EDIT

Pokud je pravda, že k zákazu knihy přispělo to, že jsem v ní citován, je mi to z toho nevýslovně trapně. Za prvé proto, že mě mrzí, že komplikuju život lidem, kterým jsem jej nijak komplikovat nechtěl. Hlavně ale proto, že je to známkou pro mě těžko uvěřitelné ješitnosti a zhrzenosti. Nedokážu pochopit, že existují lidé, kteří neunesou kritiku (i kdyby byla třeba nespravedlivá, probůh!), vytvářejí si indexy, a neváhají, když se dostanou k "moci", je uplatňovat zcela v duchu doby, jejíž mechanismy by měli studovat a kritizovat.

