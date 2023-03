Protest za snížení rychlostního limitu tentokrát zpomalil dopravu v odpolední špičce

17. 3. 2023

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva Sympatizanti hnutí Poslední generace dnes opět pochodovali pražskou magistrálou. Pro pochod za zavedení rychlostního limitu 30 km/h zvolili pátou hodinu odpolední. Protestu se zúčastnilo více než šest desítek lidí. Dnešní protest je v pořadí již pátým pochodem v rámci kampaně 30 pro Prahu.

Skupina na svých sociálních sítích argumentuje pro zavedení limitu mimo jiné tím, že omezení rychlosti na 30 km/h se osvědčilo všude, kde bylo zavedeno. “Zkušenosti máme už i z Prahy 7, kde tento limit zavedli. Ukazuje se, že zóny 30 opravdu fungují. Snížil se počet obětí i vážných zranění. Krom toho se zvýší kvalita života a spokojenost obyvatel, kteří konečně mohou využívat ulice k životu. Dalším zajímavým benefitem je, že se zvýší tržby místních obchodů a podniků o 10-40%,” okomentovala výhody rychlostního limitu tisková mluvčí Poslední generace Veronika Holcnerová.

Druhým zásadním důvodem pro plošné snížení rychlosti je dle vyjádření Poslední generace zvýšení bezpečnosti. Česká republika je jednou z více než 140 zemí, které se zavázaly přijmout opatření vedoucí do roku 2030 ke snížení počtu vážných nehod ve městech. Jedním z bodů dohody je i zavedení rychlostního limitu 30 km/h v oblastech se zvýšeným výskytem chodců.

“V diskuzích, které se rozjely díky naší kampani, často čteme, že v Praze zemře ročně na následky srážky s vozidlem jen okolo dvaceti lidí. A to prý je dobré číslo pro milionové město. Bezpečnost chodců nelze definovat jen počtem smrtelných nehod. Je třeba započítávat i zranění a za velmi ohrožující považujeme i emise výfukových plynů, jejichž následkem dle odhadů zemře v Praze ročně okolo pěti set lidí. To opravdu není malé číslo,” řekla k bezpečnosti městské dopravy Holcnerová.

Skupina na svých stránkách opakovaně deklaruje, že v protestech plánují pokračovat, dokud nedosáhnou kýžené změny. Dosavadní zóny 30 jsou podle nich naprosto nedostačující a matoucí, protože řidiči často nemají jasno v tom, kde je jaký limit. Plošná zóna s výjimkami by tento problém vyřešila.

“Pražská dopravní infrastruktura jasně preferuje auta. Veškerý prostor je jim uzpůsoben a lidé volící jiný způsob přepravy jsou diskriminováni. Na západ od nás už města pochopila, že aby v nich mohli lidé žít spokojeně a bezpečně, je třeba tento nepoměr narovnat. Proto jsem se rozhodl přidat k protestům. Politici musí pochopit, že jejich nečinnost doslova zabíjí občany města Prahy,” řekl ke své účasti na dnešním pochodu Petr Uchytil.

Další protestní pochod skupina plánuje na příští čtvrtek, kdy se chce také zúčastnit interpelací na pražském zastupitelstvu.

AKTUALITY:

V jednu chvíli se protestní průvod zcela zastavil a doprava s ním. Důvodem bylo, že velitel policejního zásahu se pokoušel s pořadatelem a účastníky domluvit na tom, že protest bude zabírat pouze část vozovky a jeden pruh nechá stabilně průjezdný. Argumentoval bezpečností, ale účastníci odvětili, že považují za bezpečnější, když okolo nich nebudou jezdit auta. Pořadatel průvodu se vůči návrhu policie vymezil s tím, že na magistrátě byla akce řádně nahlášená s tím, že průvod zabere tři pruhy. Průvod tedy nakonec pokračoval v plné šíři vozovky od Štvanice směrem k centru.



