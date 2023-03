Ruská vojska na Ukrajině "zaručeně prohrají", tvrdí Strelkov

20. 3. 2023

Bývalý ruský velitel Igor Ivanovič Strelkov, známý také jako Igor Girkin, vyjmenoval minulý pátek 12 bodů ohledně toho, co má zaručovat, že ruské síly prohrají svou válku na Ukrajině. Bývalý ruský velitel Igor Ivanovič Strelkov, známý také jako Igor Girkin, vyjmenoval minulý pátek 12 bodů ohledně toho, co má zaručovat, že ruské síly prohrají svou válku na Ukrajině.

"Diskreditace nepřátelských akcí v očích širokých mas obyvatelstva a demoralizace ozbrojených sil, které bojují a bez důvodu trpí ztrátami, bude dosaženo co nejdříve," napsal Girkin v rámci několika příspěvků na svém telegramovém kanálu s názvem "12 bodů, jimiž jsme zaručili prohranou válku".

Girkin je hlasitým kritikem války ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině a dlouhodobě odsuzuje výkon ruských vojáků od začátku invaze v únoru 2022.

Ve svých nedávných prognózách a hodnoceních války nastínil selhání ruských sil při převzetí kontroly nad ukrajinským územím a navrhl způsoby, jak měly jednotky jednat, aby dosáhly zisků.

V pátek prohlásil, že ukázat spojencům Kyjiva, že Rusko je připraveno jednat o válce, ukáže "slabost a nejistotu 'elit' v Ruské federaci", eskaluje konflikt a způsobí další intervenci ze strany Západu.

"Je obzvláště a kriticky důležité neměnit vedení Ministerstva obrany a Generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, Zahraniční zpravodajské služby, 5. služby FSB Ruska, Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, jakož i politických poradců na "ukrajinské" linii a kurátorů vojenského průmyslu. Naše staré kádry, prověřené desetiletími, jsou klíčem k naší vojenské porážce," napsal.

Pokračoval: "V žádném případě by neměly být hranice uzavřeny tak, aby... během dalších vln "mobilizace" mohlo co nejvíce mladých lidí podléhajících vojenské službě opustit území Ruské federace, což by zdiskreditovalo její vedení a demotivovalo ty občany, kteří budou reagovat na výzvu jít na frontu."

Mezi dalšími body, které byly uvedeny, aby demonstrovaly, jak by mohlo být dosaženo ruské porážky, Girkin hovořil o ruské domácí politice a zahraniční politice a zdůrazňoval možnou podporu z Číny. Zmínil se také o konfliktech mezi ruskými vojenskými lídry.

"Konflikty mezi vedením SVS 'Wagner' a Ministerstvem obrany Ruské federace by také měly být podporovány všemi možnými způsoby, aniž by konflikt skončil ve prospěch jedné z konfliktních stran - obě jsou pro nás důležité a cenné, každá plní svůj úkol v rámci našeho plánu, " řekl.

"V budoucnu by takových konfliktů mělo být více, měly by se neustále zintenzivňovat a rozšiřovat, strany by se měly vzájemně diskreditovat."

V neděli Girkin řekl, že ruské síly nemají po neúspěšné zimě "žádnou šanci" kontrolovat některé ukrajinské regiony.

Ve videu, které na Twitteru zveřejnil Anton Geraščenko, poradce ministra vnitra Ukrajiny, Girkin řekl: "Bohužel neúspěšné zimní tažení a skutečnost, že ukrajinská armáda neutrpěla strategickou porážku, prakticky odsuzuje Podněstří k porážce a okupaci."

Západní země, včetně Spojených států, nadále poskytují Ukrajině vojenskou a humanitární pomoc, která pomáhá vojákům s odporem uprostřed ruských pokusů o postup.

Bitva mezi ukrajinskými a ruskými silami se od začátku války rozšířila přes velká ukrajinská města včetně Kyjiva, Oděsy a Chersonu. V poslední době byl Bachmut, který se nachází v Doněcké oblasti, místem několikaměsíčních bojů mezi ruskými armádními a polovojenskými silami proti ukrajinským jednotkám.

Zdroj v angličtině: ZDE

