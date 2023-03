Žadatelé o dotaci z Nové zelené úsporám Light budou lépe chráněni před nekalými praktikami firem i energošmejdů

Žadatelé v programu Nová zelený úsporám Light přibývají v řádu stovek každým dnem. Profil oprávněných žadatelů, jednoduché vyřízení dotace a možnost využít asistenci proškolených odborníků z robustní celorepublikové poradenské sítě ale přitahují pozornost i různých spekulantů. Ti se snaží vydělat na neinformovanosti zájemců o dotace. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) proto podniklo několik zásadních kroků, které ochrání peněženky žadatelů před zbytečnými platbami navíc.



„Bohužel zaznamenáváme některé případy zneužití ze strany osob vydávajících se za poradce NZÚ Light, kteří vyžadují poplatek za podání žádosti, případně se snaží prodat žadatelům další služby, které vůbec nesouvisí s dotacemi na rychlé renovace," informuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že ve svém okolí například zaznamenal případ, kdy si dotyčná firma za zprostředkování dotace nárokovala po žadateli odměnu 5 % z dotace, navíc část této odměny požadovali zaplatit předem. „Abychom ochránili naše seniory a další oprávněné žadatele před těmito tzv. šmejdy, nově se budou naši poradci prokazovat průkazkami, které umožní zájemcům o dotace jednoduše ověřit, že mají oprávnění poskytovat poradenství k Nové zelené úsporám Light. Tato asistence je hrazená státem, konkrétně z prostředků Národního plánu obnovy, a pro žadatele tedy zcela zdarma. Pokud kdokoliv požaduje od žadatelů v NZÚ Light jakýkoliv poplatek, není to náš proškolený poradce," zdůrazňuje Petr Hladík.

Identifikační průkaz poradce bude obsahovat fotografii a identifikační údaje, podle kterých bude možné na webových stránkách

www.novazelenausporam.cz