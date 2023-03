Putinova dvoudenní ofenzíva šarmu vůči Siovi zdůraznila, kdo je tady pánem

22. 3. 2023

čas čtení 4 minuty

Vladimir Putin, stojící vedle Si Ťin-pchinga v Sále tváří z 15. století, jednom z nejhistoričtějších ceremoniálních míst v Kremlu, pozvedl sklenku bílého vína.

Pokračoval přípitkem na "zdraví našeho velkého přítele Si a prohloubení rusko-čínského partnerství", načež svůj projev zakončil frází ganbei, což čínsky znamená "prázdná sklenice".

Putinův projev byl vyvrcholením dvoudenní ofenzivy Kremlu vůči Číně, jejímž cílem bylo upevnit vztahy mezi oběma zeměmi v době rostoucí izolace Ruska od Západu.

Od okamžiku, kdy Si v pondělí vystoupil ze svého Boeingu 747 na moskevském letišti Vnukovo, bylo jasné, že Siova návštěva má pro Kreml obrovský význam. Cestou do pětihvězdičkového hotelu Soluxe, který patří Číňanům, projížděl Si kolem řady velkých billboardů věnovaných jeho návštěvě, píše Peter Sauer.





Hotel Soluxe stojí vedle téměř třináctihektarového parku se stromy a rostlinami z celé Číny a jeho pokoje jsou navrženy podle "zásad feng-šuej", chlubila se hrdě ruská státní média.





O několik hodin později, tváří v tvář čínskému vůdci přes malý stůl poté, co si poprvé potřásli rukama, Putin uvítal to, co označil za "kolosální skok vpřed" Číny pod vedením svého "drahého přítele" Si.





V pondělí večer spolu Putin a Si hovořili více než čtyři hodiny a vychutnali si večeři o šesti chodech, na které nechyběly křepelčí bliny, sibiřský losos, zvěřina ve višňové omáčce a víno z ruského černomořského pobřeží.





Putin po jednání vzácně doprovodil Sia k jeho autu a oba byli viděni, jak se společně usmívají.





Není překvapením, že Si byl ušetřen jednání u dlouhého stolu, které bylo vyhrazeno západním hodnostářům, kteří přijeli do Moskvy v marných pokusech zabránit válce na Ukrajině.





Místo toho Putin v úterý rozvinul pro svůj čínský protějšek zdánlivě nekonečný červený koberec, když XI vstoupil do Velkého sálu Kremlu z jedné strany a Putin z druhé.





V přísně choreografovaném ceremoniálu plném imperiální vznešenosti pak Si a Putin kráčeli jeden k druhému, setkali se uprostřed a s úsměvem si podali ruce.









Zatímco hrály jejich státní hymny, oba lídři ve stejných bordó kravatách mlčky stáli pod dvěma obřími vlajkami Ruska a Číny, které dominovaly sálu plnému zlatých lustrů.





Druhý den Siovy návštěvy nechyběla okázalost, neboť bylo zřejmé, že Rusko chce návštěvu čínského vůdce uctít.





Také Moskvané mohli Siovu návštěvu jen stěží ignorovat. Již tak hrozná doprava v hlavním městě byla ještě více ochromena, protože policie uzavřela velkou část silnic v centru města.





A ve státní televizi se Rusové dočkali řady předem nahraných Siových citátů o důležitosti práce a tvrdé dřiny. Pozorovatelé řeči těla obou politiků tvrdí, že Si působil uvolněněji a velitelštěji než Putin.





Karen Leongová, výkonná ředitelka společnosti Influence Solutions se sídlem v Singapuru, uvedla, že Si o zlomek vteřiny předběhl Putina, když se k němu natáhl a podal mu ruku. Tento krok, jak řekla agentuře Reuters, naznačuje, že "i když je to Xi, kdo je na návštěvě Moskvy, je to on, kdo se v těchto vztazích ujme vedení".





Významný ruský blogger Pavel Pryanikov uvedl, že "od prvních minut setkání to vypadalo, že Si se cítí být šéfem".





Siova návštěva přichází v době rostoucí závislosti Ruska na Pekingu a lidé blízcí Kremlu rychle zdůraznili, že šlo o setkání dvou rovnocenných partnerů.





"Rusko a Čína jsou rovnocennými partnery a téměř spojenci," řekl Sergej Markov, bývalý kremelský poradce a politický komentátor.





"Pokud tedy někde čtete o tom, že si Čína podmaňuje Rusko, měli byste vědět, že to vysílá Západ."





Zdroj v angličtině ZDE

0