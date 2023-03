Oživení arzenálu demokracie: Kroky k nárůstu kapacity obranného průmyslu

22. 3. 2023

čas čtení 23 minut

Ruská válka na Ukrajině posílila nutnost udržovat rozsáhlý inventář zbraní. Jakékoliv budoucí operační plány předpokládající, že válka bude krátkodobá, mohou narazit na schopného a odhodlaného protivníka ochotného vést vleklý konflikt, upozorňuje Cynthia Cook.

To se stalo na Ukrajině, kde byl ruský plán na rychlý dekapitační úder a absorpci dalšího území zmařen zuřivým odporem ukrajinského lidu s podporou spojenců a partnerů v čele se Spojenými státy. Nyní je to opotřebovávací válka. Vleklá povaha války vyvolala otázky a úvahy o připravenosti americké obranné průmyslové základny, ačkoli současný konflikt ještě není cvičením v průmyslové mobilizaci. K dnešnímu dni robustní podpora, kterou Spojené státy poskytly Ukrajině, pocházela především ze zásob, což stáhlo Spojené státy na úroveň, která vyvolala obavy, zda existuje dostatek zbytkových zásob pro výcvik a provádění válečných plánů v případě konfliktu, do něhož by Spojené státy byly přímo zapojeny. Už nejde o to, zda je americká průmyslová základna připravena rychle zvýšit výrobu v případě přímého konfliktu se schopným protivníkem – je jasné, že není, a to proto, že dosud nebyly provedeny nezbytné investice, aby se tak stalo.

Ve 2. světové válce sloužily Spojené státy jako "arzenál demokracie" - termín prezident Franklin D. Roosevelt použil k označení klíčové průmyslové role, kterou americký průmysl hrál ve spojeneckém válečném úsilí - ale trvalo více než pět let, než se průmyslová základna plně připravila na válečné úsilí. Pokud by Spojené státy měly být přímo zapojeny do konfliktu, čas potřebný k nárůstu produkce představuje vážnou zranitelnost. Proč je prudký nárůst produkce tak komplikovaný a proč by to trvalo tak dlouho?

Ještě před tímto konfliktem se v Pentagonu a Kongresu objevily obavy z malého objemu amerických arzenálů přesných zbraní, preferovaných zbraní obranných plánovacích scénářů. Tvůrci politik tuto zranitelnost právě zvýrazňují. Znění zákona o autorizaci národní obrany (NDAA) z roku 2023 povoluje například zvýšení nákupu nové munice. Dosažení plánovaného počtu při současném tempu výroby může trvat roky, takže se stále více diskutuje o potřebě zvýšit úroveň výroby jako o řešení a americká armáda podniká kroky k tomu, aby to podpořila. Roky nedostatečných investic však znamenají, že průmyslová základna nemusí být dostatečná jak k doplnění, tak ke zvýšení zásob a zároveň k uspokojení požadavků spojenců v časovém rámci, který by byl k dispozici. Samotná komerční obranná průmyslová základna navíc čelí struktuře pobídek, která motivuje model výroby s nejnižšími náklady na úkor kapacity a rychlosti dodávek, což znamená, že výrobní rezervy byly v maximální možné míře eliminovány. Zatímco tato motivační struktura je navržena tak, aby zajistila, že ministerstvo obrany může investovat do co nejširšího spektra schopností a pečlivě alokovat finanční prostředky daňových poplatníků, snížila schopnost základny obranného průmyslu přidat.

Bez formálního požadavku s jasnými cíli pro vyšší udržitelné objemy – a s vydanými kontrakty – dodavatelé neriskovali investice do výrobní kapacity, která je nyní zapotřebí. Tento problém je všudypřítomný v celém ekosystému obranné výroby, nejen u munice. Doplnění zásob v přiměřeném časovém rámci nebo obecněji příprava na nárůst může vyžadovat, aby dodavatelé investovali do dodatečné kapacity, která umožní zvýšení výroby. Stojí proto za to přezkoumat kroky potřebné ke zvýšení tempa produkce, aby tvůrci politik pochopili, co je zapotřebí k prudkému nárůstu a konkrétněji, jaké typy investic jsou zapotřebí.

První otázkou, kterou je třeba řešit při zvažování nárůstu výroby pro jakoukoli kapacitu, je, zda stávající továrny a zařízení mají potřebnou kapacitu pro rozšíření vlastní výroby. Obecně platí, že nákladově nejefektivnějším přístupem by bylo zvýšení výroby s využitím stávajících zařízení a pracovní síly, takže posouzení kapacity je klíčovým prvním krokem. Fixní výrobní náklady (např. zařízení a obráběcí stroje) mohou být použitelné až po tři směny. Pokud továrna není na plné kapacitě a má prostor pro další výrobní požadavky, může být přijato více pracovníků nebo mohou být přidány další směny. Nábor a udržení pracovníků je náročnější, pokud je míra nezaměstnanosti nízká a míra účasti na trhu práce je již vysoká. Na začátku února 2023 Úřad statistiky práce uvedl, že sezónně očištěná míra nezaměstnanosti je 3,4 %. Jeden významný dodavatel oznámil, že nabízí bonusy ve výši 10 000 dolarů stávajícím pracovníkům za identifikaci nových kvalifikovaných mechaniků, kteří se připojí k organizaci, a zaplacení nákladů na přestěhování pro nové kvalifikované zaměstnance.

Pokud továrna běží po tři směny na plný výkon, existuje potenciál zvýšit výrobu využitím průmyslových inženýrů k hledání nových způsobů práce, urychlení montáže nebo k jinému nalezení efektivity. Hledání efektivity výroby není nové, takže jednou z výzev je, že rostoucí automatizace a přijímání výrobních postupů, jako je štíhlá výroba, již možná odstranily všechny významné mezery a zbytečné výdaje ze systému, což je přístup poháněný jak pokrokem v průmyslovém inženýrství, tak strukturami vládních smluvních pobídek, které se zaměřují na snižování nákladů. Stále může existovat prostor pro zlepšení, zejména pokud je továrna schopna používat roboty tam, kde je možná zvýšená automatizace. Změna výrobních postupů může vyžadovat další školení pracovní síly spolu s koordinací s odbory, pokud je zastoupena pracovní síla.

Zvýšení kapacity v rámci stávajícího zařízení bude vyžadovat zvýšení dalších vstupů kromě práce. Dodávky surovin, dílů, podsestav a jakýchkoli komponent, které jdou do vyráběného zboží, se budou muset zvýšit, aby podpořily nové tempo výroby. Zvýšení výroby v místech finální montáže vyžaduje zvýšení celé škály vstupů. Pokud jsou dodavatelské řetězce omezené, může být zvýšení produkce obtížné, nebo dokonce nemožné. Pro některé subdodavatele může jejich obranná výroba představovat malou část jejich celkové produkce a zvýšení procenta jejich výstupu zasílaného obranným dodavatelům nemusí mít ekonomický smysl, pokud poškozuje jejich vztahy s jinými, ziskovějšími zákazníky. Letectví a kosmonautika je největším trhem pro titan, ale kov má více spotřebitelských využití, včetně automobilů - a existuje jediný americký výrobce. Odlitky a výkovky byly identifikovány jako riziková položka všemi službami americké armády. Polovodiče se používají v celém spektru výroby a mají dodací lhůty až šest měsíců. Požadavky na dílčí komponenty pocházející z USA, až na úroveň materiálu, komplikují růst výroby. Dodavatelé se nemohou jen tak obrátit na otevřený trh a hledat nové dodavatele bez přísného kvalifikačního procesu. Vládní předpisy pro obranné zakázky vyžadují dílčí komponenty pocházející z USA, obecně až na materiální úroveň. Některé materiály munice mají tak nepříznivý dopad na životní prostředí, že nejsou ve Spojených státech k dispozici, což způsobuje závislost na zahraničních zdrojích a kritické body selhání. Investice do zvýšení nabídky výrobních vstupů jsou tedy zásadní pro úspěšný nárůst výroby.

V případě výroby munice si ministerstvo obrany ponechává některé výrobní kapacity interně, jako jsou dělostřelecké granáty a chemikálie, které se používají při výrobě výbušnin a hnacích náplní. V těchto zařízeních ve vlastnictví státu a provozovaných dodavateli (GOCO) může mít komerční subjekt, který spravuje KGO, omezení investic do zařízení a nástrojů, které nemusí existovat v lokalitách vlastněných dodavatelem a provozovaných dodavateli (COCO). Provozní smlouvy pro továrny GOCO mají relativně krátkou dobu trvání (5 až 10 let), což omezuje jistotu společností, že se jim investice vrátí a budou z nich profitovat, pokud jim to bude umožněno.

Pokud jsou vyžadovány další výrobní prostory vyžadující kapitálové výdaje, může před přijetím rozhodnutí proběhnout proces přezkoumání společností. Je-li plán schválen, může být nové zařízení postaveno na stejném místě, nebo na jiném místě. Výstavba zařízení na stejném místě nabízí určité úspory z rozsahu, zejména pokud jde o správu. Například vedení závodu může převzít odpovědnost za další výrobní prostory, stejní pracovníci lidských zdrojů mohou dohlížet na proces náboru a školení nových zaměstnanců a noví pracovníci mohou být vyškoleni stávajícími zaměstnanci výroby. Stejně tak mohou pracovníci zajištění kvality dohlížet na procesy kvality pro nové výrobní linky. I když v každé z těchto funkcí může být zapotřebí dalších zaměstnanců, aby se podpořilo zvýšení kapacity, samotné instituce jsou na místě. Pokud jde o samotné zařízení, problémy s místní komunitou nebo federálními regulačními agenturami týkající se povolení, posuzování vlivů na životní prostředí a dalších technických problémů již mohly být řešeny. Místní komunita může mít dlouhodobější vztahy s řízením závodu, a tím i větší důvěru v něj.

Umístění dalších výrobních prostor má však i své nevýhody. Pokud továrny již rozšířily svůj okruh náboru kvůli nízké místní nezaměstnanosti, může být obtížné najít další pracovníky. Budova v novém místě má také tu výhodu, že snižuje riziko jediného bodu selhání. Například mimořádné události související s klimatem, jako jsou tornáda a hurikány, mají potenciál způsobit značné škody, ačkoli továrny mohou být zodolněny proti všem událostem kromě těch nejneobvyklejších. Narušení způsobená člověkem, jako je terorismus nebo nepřátelské útoky, představují další rizika. V jednom historickém příkladu zodolnění proti takovým narušením v roce 1950 byla vyvinuta druhá výroba pro kalifornský F-86 Sabre v Columbusu v Ohiu.

Pokud je rozhodnuto o výstavbě na "zelené louce", prvním krokem je identifikace lokality. Některé státy a lokality mohou nabízet dotace k přilákání nových podniků, jako jsou přímé investice, daňové úlevy a investice do silnic. Některé mohou mít pracovní právo, které je pro zaměstnavatele výhodnější. Nějakou dobu trvá, než společnost tyto informace shromáždí a analyzuje. Některé typy výroby mají také velmi specifická omezení, která mohou ovlivnit rozhodnutí o umístění. Stavba lodí musí probíhat na pobřeží a vhodná půda může být velmi vzácná a může podléhat dalším environmentálním omezením souvisejícím s pobřežním prostředím. Stavba lodí a ponorek s jaderným pohonem přináší další komplikace, které přispějí k obtížnosti jakéhokoliv zvýšení produkce ponorek na podporu AUKUS. Dalším příkladem takového problému je výběr umístění místa pro továrny pracující s energetickým výbušným materiálem, protože ty budou muset být umístěny v určité vzdálenosti od populačních center.

Nové zařízení bude také muset být navrženo a může dojít k časové prodlevě, pokud se bude konat soutěž. Zařízení by měla být navrhována s ohledem na průmyslové inženýrství, takže prostorová omezení by neměla omezovat výrobní přístup. Plány mohou být zahájeny před rozhodnutím o umístění, ale může být nutné provést určité změny na základě konkrétního místa. Před zahájením stavby bude třeba získat různá stavební povolení a v závislosti na výrobních procesech mohou existovat další nezbytná povolení, jako jsou ty, které zahrnují nátěry těkavými organickými sloučeninami. Získání povolení může být časově náročné a vyžaduje podporu právního zástupce, aby se postup propracoval a vypořádal se s případnými zamítnutími. Poté, co bude budova postavena, budou pravděpodobně vyžadovány další kontroly vládními regulačními orgány, než budou moci začít práce.

Před zahájením stavby může být uspořádána soutěž pro různé stavební společnosti, aby byla zajištěna nejlepší hodnota a nejnižší náklady. Jakmile je vybrán dodavatel, některé práce mohou začít okamžitě, ale mohou existovat položky nezbytné pro výstavbu budovy s dlouhými dodacími lhůtami kvůli výzvám v dodavatelském řetězci. Budování zařízení na podporu výstavby může mít specifické požadavky, které vyžadují další čas a odborné znalosti, jako jsou extrémně rovné podlahy nebo pokročilá filtrace vzduchu, spolu s obvyklými požadavky, včetně elektřiny, instalatérských prací, připojení k internetu, terénních úprav a požárních hlásičů. Nové silnice, železniční spojení, přistávací dráha nebo jiná místní dopravní infrastruktura mohou být nezbytné pro usnadnění dodávek vstupů do závodu a hotových položek zákazníkům.

I když je výše uvedený proces komplikovaný, čas na vývoj a vybudování další infrastruktury nemusí být největším omezením harmonogramu. U složitých výrobních procesů může prodleva mezi objednávkou a dodáním trvat roky a může být nutné je získat ze zámoří. To zahrnuje stroje, jako jsou víceosé obráběcí stroje, lasery a autoklávy. Obzvláště velké stroje a tvrdé nástroje mohou vyžadovat dodatečnou podporu v základech budovy, stejně jako mostové jeřáby pro přesun těžkých dílů. Plánování výroby a objednávání obráběcích strojů nemusí čekat na dokončení stavby.

Nový závod bude vyžadovat nové vedení závodu a veškeré další podpůrné funkce na místě, které jsou potřebné pro provoz továrny. Manuální práce v obranné výrobě může vyžadovat rozsáhlé školení a specifické certifikace dovedností, jako je svařování, kde může trvat roky, než se posune od učně k mistrovství. Kromě času potřebného k náboru nových pracovníků na zelené louce, kde je většina nebo všichni pracovníci noví, bude nějakou dobu trvat, než je přivedete do tempa a vyškolíte je pro spolupráci jako tým. Spolu s manuální prací může být nutné identifikovat a personálně obsadit další výrobní prvky, jako je průmyslové inženýrství, testování a kontrola kvality. Někteří jednotlivci mohou být ochotni přestěhovat se z jiných lokalit buď dočasně, nebo trvale, aby pomohli spustit nový závod. Americká vláda bude také muset obsadit regulační funkce na místě, jako je Agentura pro správu obranných smluv a Agentura pro audit obranných smluv. To není něco, co by dodavatelé sami mohli kontrolovat nebo urychlit.

Stejné výzvy dodavatelského řetězce spojené se zvyšováním výrobní kapacity v rámci stávajícího závodu se týkají také nového zařízení. I když je přítomna nezbytná nadbytečná výrobní kapacita, komponenty nebo klíčové materiály mohou mít omezené zdroje a tyto zdroje mohou být sdíleny více produktovými řadami, které mohou najednou růst. To není něco, co by hlavní dodavatelé mohli kontrolovat, i když dlouhodobé vztahy s dodavateli, včetně školení o osvědčených postupech s cílem vyvinout flexibilní reakce na měnící se poptávku, mohou pomoci. To nevyřeší otázku protichůdných požadavků, pokud se více systémů spoléhá na stejného subdodavatele, zejména tam, kde existuje jediný zdroj v USA. Který systém bude mít přednost, bude otázka, kterou je třeba vyřešit. Kromě toho existují obtíže při přivádění nových dodavatelů do ekosystému obranné průmyslové základny, včetně obav ze ztráty práv duševního vlastnictví a výzev v důsledku přísného vládního regulačního prostředí, jako jsou požadavky na kybernetickou bezpečnost stanovené v pokynech pro certifikaci modelu vyspělosti kybernetické bezpečnosti.

Pro dodavatelský řetězec by jedna strategie mohla zahrnovat určité druhy hromadění zásob – například udržování zásob materiálů, jako je ocel, které by mohly být použity v době nárůstu objednávek. Tento přístup by se měl zaměřit na vstupy, u nichž nehrozí riziko zastarávání. Navzdory dlouhým dodacím lhůtám pro položky, jako jsou polovodiče, není vytváření zásob řešením kvůli rychlému obnovení technologie v tomto odvětví a zásoby budou riskovat, že budou zastaralé a zbytečné. Zde by vláda mohla podpořit vytváření pobídek pro průmysl, aby si vytvořil preferovaný status zákazníka u dodavatelů, aby mohl v případě potřeby aktivovat přednostní přístup. Je třeba poznamenat, že vytváření zásob nebo udržování zásob konečných výrobků je také spojeno s náklady jak v podobě potenciálního zastarávání, tak nákladů na skladování a pravidelnou údržbu.

Budování kapacit pro jakýkoli typ obranné výroby - nejen pro munici - je komplikováno nedostatkem jasného tržního signálu. U spotřebního zboží mohou společnosti před rozhodnutím předpovídat dlouhodobou životaschopnost produktu a odhadnout návratnost investic do budování dalších kapacit. Obranná výroba je jiná. Ministerstvo obrany je obecně jediným americkým kupcem obranného zboží a vládní politika často snižuje nebo eliminuje schopnost dodavatele prodávat na komerčním trhu - tj. zahraničním armádám. Pokud dodavatel investuje svůj kapitál do zvýšení kapacity a nárůst požadavků ministerstva obrany se nikdy neuskuteční nebo nepovede k podepsaným smlouvám, dodavatelé by nebyli schopni získat zpět své investice do této nyní nadbytečné kapacity a zvýšení struktury nákladů může ovlivnit jejich schopnost úspěšně soutěžit o budoucí smlouvy. Víceleté smlouvy mohou poskytnout dodatečnou věrohodnost budoucí poptávce, ale ministerstvo obrany potřebuje souhlas Kongresu před vydáním víceletých smluv a Kongres ukládá limity na jejich použití, ačkoli NDAA 2023 je schválila pro určité nákupy munice.

Nejtěžší otázkou při plánování nárůstu tedy je, kdo a jak za něj zaplatí. Otázka financování jakéhokoli nezbytného zvýšení kapacity bude muset být zodpovězena dříve, než bude možné kapacitu zvýšit. Dlouhodobý závazek ze strany Kongresu a ozbrojených sil bude pro dodavatele nezbytný, aby tyto investice uskutečnili. Kromě toho bude muset vláda zajistit, aby budoucí smlouvy podporovaly udržování nadbytečné kapacity – uvolněných kapacit – spíše než neustálé směřování k nízkonákladovým řešením. Jasnou výzvou jsou zde jako vždy protichůdné priority. Investice do zvýšení kapacity kvůli zvýšení kapacity stávajících systémů mohou snížit vládní rozpočet na modernizační investice, které vytvoří kapacity potřebné v budoucím boji. A konečně, vzhledem k tomu, že většina společností v obranné průmyslové základně také vyrábí pro komerční průmyslovou základnu, nemusí chtít vázat kapitál udržováním uvolněné kapacity, pokud jsou pobídky nedostatečné.

Všimněte si, že strategie spolupráce se spojenci může částečně zmírnit tlak na domácí obranný průmysl. "Spojenecká podpora" nebo "přátelská podpora" - jeden z přístupů, který byl identifikován tak, aby využil jakékoli existující kapacity v průmyslových základnách blízkých spojenců - může být schopen urychlit potenciál pro nárůst. To samozřejmě závisí na tom, zda je v zahraničí volná kapacita, což by bylo třeba posoudit. V závislosti na tom, jak je výroba alokována, to může uvolnit americká zařízení pro pokročilejší zbraně, kde by kontroly vývozu a obavy o duševní vlastnictví mohly tlačit výrobu, aby zůstala ve Spojených státech, zatímco stávající kapacity budou přiděleny zahraničním dodavatelům. Klíčovými body jednání, které je třeba řešit, bude rozhodování o tom, co se kde vyrábí, která země nebo které společnosti platí za nezbytné změny infrastruktury a jak se řeší aspekty transferu technologií.

Příští válka, které budou Spojené státy čelit, nemusí být válka, kde budou mít výraznou výhodu schopností, jako v operacích Trvalá svoboda a Spojenecká svoboda. V dlouhé válce proti schopnějšímu protivníkovi budou Spojené státy možná muset bezprostředněji čerpat ze své průmyslové základny, přičemž výroba bude směřovat přímo z továrny na frontu. Po roce podpory Ukrajiny především ze stávajících zásob se objevují náznaky, že politické vedení uznává potřebu probudit "arzenál demokracie" k pokračující podpoře Ukrajiny a znovu naplnit "prázdné koše". Zapojení většího výrobního sektoru Spojených států do dlouhodobějšího zvýšení produkce bude významnějším úsilím. Vývoj implementačního přístupu – "OPlan" pro mobilizaci – je něco, na čem by plánovači teď měli pracovat. Výzvy spojené s podporou Ukrajiny by nám měly ukázat, že o tom rozhodně nepřemýšlíme příliš brzy a doufejme, že ne příliš pozdě. Pokud dojde k budoucímu konfliktu, národ bude muset jít do války s průmyslovou základnou, kterou právě má. Model z 2. světové války v podobě zapojení průmyslové základny do pěti let nemusí být dostatečný pro konflikt s vysoce schopným protivníkem se silnou průmyslovou základnou, strategií přemisťování všech složek výroby do zahraničí a téměř monopolní mocí nad kritickými dílčími komponenty, včetně kritických materiálů používaných v obranné výrobě po celém světě.

Zdroj v angličtině: ZDE

