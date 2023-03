Mezitím v Absurdistánu 229. Korupce v Ústavním soudu, strana PiS rozdává peníze svým stoupencům. polská vláda kritizuje Spojené státy

23. 3. 2023 / Tomasz Oryński

Největšími lumpárnami však nejsou zaměstnanci televize TVP. Tomasze Sakiewicze, redaktora jednoho soukromého propagandistického média strany PiS, velmi rozhořčil poslanec, který protestoval proti tomu, aby orgán televizního ombudsmana potrestal televizi TVN za to, že odhalila lži a přehmaty politika PiS Antoniho Macierewicze týkající se letecké katastrofy ve Smoleńsku. Byl tak rozhořčen, že mu zavolal, aby "zkontroloval, zda je to skutečně muž" , a sešel se s ním venku, aby se pohádali. Co bylo tak pobuřující? Že ho opoziční poslanec označil (nutno dodat, že zcela oprávněně) za "režimního novináře". Stojí za zmínku, že sám byl žalován televizí TVN za pomluvu poté, co ji označil za "Putinovu televizi", takže Sakiewicz zřejmě rád pomlouvá jiné. Asi je to v této formaci prostě standard, protože jeden z poslanců PiS naopak v pořadu řekl levicovému poslanci, že "levičáky by měli odvézt v trakaři plném hnoje" , a pak mu řekl, aby "držel hubu". Ale na to už jsme si zvykli.