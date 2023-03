Rusko některým svým vojákům na Ukrajině neplatí

24. 3. 2023

Mobilizovaným a smluvním vojákům jsou zadržovány platby a nejsou jim vypláceny slíbené platy, příspěvky a sociální dávky. Mobilizovaným a smluvním vojákům jsou zadržovány platby a nejsou jim vypláceny slíbené platy, příspěvky a sociální dávky.

Podle výpočtů zpravodajského webu Vjorstka byly v 52 regionech Ruska a na Krymu od začátku března 2023 zadrženy platy, nebo nebyly armádě vyplaceny vůbec. Smluvní vojáci, mobilizovaní, dobrovolníci a jejich příbuzní říkají, že místo slíbených 195 tisíc rublů měsíčně dostávají účty s částkami několikrát menšími. Vjorstka zjistila, jak ministerstvo obrany platí Rusům za účast ve válce a o kolik jsou peníze zpožděny.

"Jsou lidé, kteří nedostali zaplaceno za leden a únor?" Můj bratr nedostal zaplaceno už dva měsíce." "Tři měsíce žádný plat." "Ministerstvo obrany řeklo, že můj manžel není na seznamu." Od začátku března se na VKontakte objevily desítky takových zpráv ve skupinách věnovaných platbám mobilizovaným. Ruská armáda a její příbuzní tvrdí, že jsou platby zadržovány, nebo jim jsou odpírány platy, příspěvky a sociální dávky po celé měsíce.

Teprve v první polovině března byly tyto stížnosti zveřejněny obyvateli nejméně 52 regionů a anektovaného Krymu. Rovněž uvedli, ve kterých bankách byly otevřeny jejich "vojenské" účty: VTB, Sber, Promsvjazbank, Tinkoff Bank, Gazprombank, Bank of Russia, Polevoj Bank a RNCB (působící na Krymu).

Podle spolupracovníků Vjorstky začaly masivní problémy s platbami v roce 2023. V roce 2022 se zpožděním platů potýkalo jen několik z nich. "Layout" oslovil některé z těch, kteří psali o zpoždění plateb od listopadu a prosince, ale odmítli mluvit s novináři.

V komentářích je stěžovatelům často řečeno, že ministerstvo obrany oficiálně převádí platy od 10. do 20. dne každého měsíce a že zpoždění může být způsobeno přeložením samotného vojáka k jinému útvaru. V těchto případech někteří přiznávají, že později opravdu platby obdrželi – jen pozdě. Jiní zveřejňují výplatní pásky z osobních účtů vojenského personálu na webových stránkách ministerstva obrany, ve kterých jsou místo plateb nuly.

"Začneme bojovat zadarmo?" ptá se jeden z předplatitelů komunity.

Jak zjistil "Layout", mezi těmi, kteří nedostávají platby, jsou mobilizovaní, kontraktniki a dobrovolníci. Například Viktoria z Moskvy uvedla, že její manžel byl mobilizován loni na podzim a platby slíbené státem přestaly přicházet na kartu v lednu.

"Nějak ty kluky vyhodí a přidělí k jiným jednotkám. A v tomto okamžiku se mohou dokumenty pokazit. To je to, co se stalo tady," říká Viktoria. - "Abych byla upřímná, je to pro mě velmi těžké. Jsem na mateřské dovolené, nepracuji. Máme dvě děti: Jednomu jsou tři roky, druhému osm měsíců. Dostávám pouze přídavek na dítě ve výši asi 30 tisíc a s těmito penězi pomáhám manželovi již druhý měsíc, převádím mu peníze na jeho výdaje. Bez pomoci mé matky bych nepřežila."

Darja z Ivanovské oblasti říká, že její mobilizovaný manžel nedostal od února plat. Současně někteří z jejích přátel mobilizovali, podle ní dostávají platby, ale několikrát nižší, než jim slíbili - 7-15 tisíc rublů měsíčně.

Zdroj v ruštině: ZDE

