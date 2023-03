Izrael: Netanjahu oznámil odklad plánu reformy soudnictví

28. 3. 2023

Premiér po masových protestech odkládá kontroverzní návrhy na příští zasedání parlamentu



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že po 12 týdnech eskalace politické krize odkládá návrhy své krajně pravicové vlády na revizi soudnictví.



Netanjahu v pondělí prohlásil, že své stěžejní změny v soudnictví odloží na příští zasedání parlamentu, a uvedl, že chce poskytnout čas na hledání kompromisu ohledně sporného balíčku se svými politickými oponenty.

Zájem Izraele není to samé jako zájem Netanjahua a jeho stále krajně pravicovějších ministrů. Náš problém s Izraelem je, že mnoho českých politiků a novinářů není s to vidět mezi obojím rozdíl. Přitom odložit výbušnou soudní reformu žádá i prezident Izraele. pic.twitter.com/mJWWfhU9HR — Petr Janyška (@JanyskaPetr) March 27, 2023







V televizním projevu v pondělí večer, osm hodin poté, co měl původně vystoupit s prohlášením, Netanjahu - vypadající unaveně a s nezvykle pasivním tónem - řekl, že "není ochoten roztrhnout národ na dvě poloviny... Když existuje možnost vyhnout se bratrovražedné válce prostřednictvím dialogu, já jako premiér si na tento dialog vezmu čas".



"Jsme schopni schválit zákony silnou většinou," dodal, načež pochválil stoupence vlády. "Nikdo vás neumlčí," řekl.



Rozhodnutí o odkladu pouze odsunuje vydání zákona o několik týdnů a není jasné, zda protesty skončí.



Krajně pravicová strana Židovská síla uvedla, že premiér výměnou za souhlas s odkladem nabídl vytvoření civilní "národní gardy", což vyvolalo obavy z ozbrojené skupiny pod kontrolou krajně pravicového politika Itamara Ben-Gvira.





Vzhledem k tomu, že Netanjahuovi visí nad hlavou obvinění z korupce, je nucen spoléhat se na extremistické koaliční partnery.

Pondělní události následovaly po Netanjahuově rozhodnutí propustit svého ministra obrany Yoava Galanta poté, co se stal prvním vysokým představitelem vládní koalice, který veřejně vyzval ke zrušení návrhů. Zdá se, že tento vyhazov překročil červenou linii, a to i v době, kdy se Izrael již potýkal s bezprecedentními vnitřními otřesy: v reakci na Galantovo odvolání zablokovaly desítky tisíc lidí.



Policie v noci použila k rozehnání demonstrantů jízdní policisty, omračující granáty a vodní děla, zatímco izraelský generální konzul v New Yorku a Netanjahuův obhájce oznámili, že hodlají na protest proti premiérově politice rezignovat.



Zastánci změn, které byly zavedeny téměř okamžitě po nástupu nové vlády v prosinci, tvrdí, že jsou potřebné k lepšímu vyvážení jednotlivých složek moci a k boji proti vnímané levicové zaujatosti v rozhodnutích soudu.



Kritici tvrdí, že vymažou demokratické normy a dají politikům příliš velkou moc tím, že prostá většina v Knesetu bude moci zrušit téměř všechna rozhodnutí soudu a politici budou mít rozhodující slovo při jmenování soudců. Poukazuje se také na to, že tento krok by mohl Netanjahuovi pomoci vyhnout se trestnímu stíhání v jeho korupčním procesu, v němž všechna obvinění odmítá.



Pokud budou plány pro "reformu" soudnictví po přestávce v Knesetu pokračovat v současné podobě, Izrael bude pravděpodobně i tak čelit ústavní krizi, v níž by Nejvyšší soud mohl zákony zrušit a koalice by se mohla rozhodnout je nedodržet.



Podle nedávného průzkumu izraelského kanálu 12 podporuje reformu soudnictví pouze každý čtvrtý volič. Několik předchozích pokusů o odklad, vyjednávání a kompromis, které zprostředkoval prezident Isaac Herzog, vláda označila za neuskutečnitelné.



Premiér, zaskočený rozsahem protestů, se údajně již několik týdnů snaží s opozicí vyjednávat, ale obává se, že si znepřátelí své krajně pravicové koaliční partnery a ztratí parlamentní většinu.



Po pěti volbách od roku 2019, v nichž se voliči rozcházeli v názoru na to, zda je skandály sužovaný Netanjahu způsobilý vést zemi, vyhrál loni v listopadu volby blok extremistických a náboženských stran v čele s Likudem a vytvořil nejpravicovější vládu v izraelské historii.



Pokud se od revize soudnictví upustí a vláda padne, Izrael by mohl opět směřovat k volbám.



Odpor proti ostře sledovaným justičním změnám vyvrcholil v pondělí, kdy nemocnice, univerzity a největší odborová organizace v zemi vyhlásily generální stávku na protest proti plánům na omezení pravomocí Nejvyššího soudu. Tel avivské letiště, hlavní mezinárodní brána Izraele, zrušilo lety a k akci se připojily také místní obce, školky, státní úředníci a pracovníci v oblasti technologií. Po Netanjahuově večerním projevu odbory stávku odvolaly.Stávky se konaly po dramatické noci protestů, které vyvolalo Netanjahuovo rozhodnutí propustit ministra obrany za to, že se postavil proti justičním plánům, a po výrazném odporu armády, důležitého izraelského hi-tech sektoru a spojenců v USA.Zatímco členové Netanjahuovy strany Likud i jeho ultraortodoxní partneři se zdáli být připraveni podpořit jeho rozhodnutí ustoupit po měsících veřejného tlaku, krajní pravice se ukázala jako těžko odraditelná od hrozeb, že svrhne vládu, pokud nebudou jejich požadavky splněny. I když v noci po celé zemi zuřily protesty, parlamentní výbor pokračoval ve schvalování částí legislativy, což znamená, že návrhy zákonů mohou jít do pléna Knesetu k novému čtení.Poslanec Likudu Jariv Levin, ministr spravedlnosti, a krajně pravicový Simcha Rothman, který předsedá výboru Knesetu pro právo a spravedlnost - oba muži, kteří stojí v čele justičních návrhů - opakovaně slíbili, že prosadí přijetí nejdůležitějších zákonů ještě předtím, než se Kneset 2. dubna na svátek Pesach rozpadne. V pondělním tweetu Rothman vyzval stoupence revize, aby vyšli do ulic a "nevzdávali se volby lidu".Také extremistický ministr bezpečnosti Ben-Gvir a ministr financí Bezalel Smotrich během dne na sociálních sítích varovali, že premiér nesmí "kapitulovat před anarchií". V podvečer se však zdálo, že Netanjahu dosáhl dohody se svými koaličními partnery, a Židovská síla krátce před Netanjahuovým vystoupením vydala prohlášení, podle něhož bude legislativa přesunuta na příští zasedání parlamentu.Výměnou za to Židovská síla uvedla, že premiér souhlasil s vytvořením civilní "národní gardy" pod Ben-Gvirovou kontrolou, ačkoli pozorovatelé tento krok široce interpretovali jako prázdné gesto z Netanjahuovy strany.Do poledne se po celém Izraeli zvedl další den protestů proti těmto plánům, včetně protestů před Knesetem, kde se podle odhadů izraelských médií před Netanjahuovým vystoupením sešlo 100 000 lidí. Příznivci revize se zmobilizovali do pondělního večera poté, co Likud vyzval k protidemonstraci.Početní stavy policie byly posíleny, aby zvládly případné potíže poté, co obavy z násilností podnítily příspěvky na sociálních sítích vyzývající k útokům na levicové Izraelce. Netanjahu ve svém tweetu apeloval na příznivce na obou stranách, aby se vyhnuli násilí.