Ukrajinští rodiče ukrývají své děti ve frontových městech ve sklepech

30. 3. 2023

čas čtení 4 minuty





Dobrovolníci sdělují, že některé rodiny se odmítají evakuovat a děti už několik měsíců neviděly slunce





Ukrajinští dobrovolníci, kteří evakuují civilisty z frontové linie války s Ruskem, konstatují, že někteří rodiče ukrývají své děti ve sklepích, aby jim je Rusové nevzali.



Ačkoli rodiče uvádějí různé důvody, většina dobrovolníků tento jev přičítá kombinaci chudoby a psychického stavu rodin, které již měsíce žijí pod bombardováním.



Počátkem března dala ukrajinská vláda místním úřadům v městě Bachmut, dějišti jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev ruské války, povolení k evakuaci dětí. Ukrajinští dobrovolníci, kteří evakuují civilisty z frontové linie války s Ruskem, konstatují, že někteří rodiče ukrývají své děti ve sklepích, aby jim je Rusové nevzali.Ačkoli rodiče uvádějí různé důvody, většina dobrovolníků tento jev přičítá kombinaci chudoby a psychického stavu rodin, které již měsíce žijí pod bombardováním.Počátkem března dala ukrajinská vláda místním úřadům v městě Bachmut, dějišti jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev ruské války, povolení k evakuaci dětí.





V současné době se to týká pouze osad, kterým hrozí, že se dostanou pod ruskou okupaci, což se podle vlády týká pouze Bachmutu. Pro stejně ohrožené oblasti podél 600 km dlouhé ukrajinské fronty, jako je Avdijivka, město jižně od Bachmutu, žádné zákonné pravomoci neexistují.



Saša, dobrovolný zdravotník v Bachmutu, popsal, jak ho ostatní civilisté upozorňovali na to, kde jsou ukryty děti.



"Věděli jsme, že (dítě) je na tomto místě, tak jsme tam šli a ona nebyla venku od září," řekl Saša, který sdílel video labyrintu sklepa, v němž dítě žilo. Dětské ruce byly šedivé z nedostatku slunečního světla. Matka uvedla, že se bojí chodit ven a nemá kam jít - tuto obavu reflektovali i dobrovolníci, kteří uvedli, že je třeba více pracovat na budování relokačních programů pro civilisty.



Civilisté v Bachmutu jsou pod palbou od začátku války, ale její intenzita se v posledních měsících dramaticky zvýšila. Podle ukrajinských úřadů se ve městě stále nachází 4 000 civilistů; není jasné, kolik z nich jsou děti.



Na evakuaci civilistů z frontových oblastí se od začátku války podílejí tisíce dobrovolníků. Ačkoli mnoho rodičů odejde dobrovolně ještě předtím, než se k nim dostane fronta, a jiní uprchnou brzy poté, v oblastech fronty stále žijí tisíce dětí.



Sedmadvacetiletý Ignatius Ivlev-Yorke od května téměř denně evakuuje lidi v oblasti východního Donbasu na Ukrajině. Jeho tým spolupracuje s dalšími skupinami, aby zajistil, že odcházející budou znovu ubytováni. Videa, která zveřejňuje na svém účtu na Instagramu, barvitě líčí, jak vypadá život civilistů v oblastech na frontě, i samotný proces evakuace.



Ivlev-Yorke popsal vážné psychické problémy, kterým čelí mnoho lidí žijících ve sklepech v oblastech na frontě. Často spolu tráví měsíce bez elektřiny, vody, plynu a čerstvého vzduchu, zatímco nad nimi zuří boje.



Při návštěvě Soledaru, města východně od Bachmutu, odkud ukrajinské síly v lednu ustoupily, přesvědčil ženu, aby se s dítětem evakuovala. Když s ní odcházeli, někteří z těch, kteří zůstali ve sklepě, jí nadávali a pálili její věci.



Ivlev-Yorke uvedl, že jeho zkušenost v jiném sklepě na opačné straně silnice v Soledaru byla "zcela odlišná", což přičítá tomu, že každý sklep se stal vlastní "semknutou komunitou".



Řekl, že lidé uváděli mnoho důvodů, proč nechtějí odejít, od toho, že mají staršího příbuzného, který nemůže chodit, nebo psa, od kterého se nechtějí odloučit, až po to, že nevěří, že jim bude schopen zajistit ubytování. Mnozí z těch, s nimiž se setkal, už jednou utekli.



"Lidé, kteří se zdráhají odejít, jsou často velmi chudí, mají malou důvěru ve stát a "nejsou příliš sebevědomí", dodal.



"Mají pocit, že je (stát) přehlíží," řekl. Ukrajinská vláda nabízí evakuovaným 2000 hřiven (zhruba 50 dolarů) měsíčně a ubytovny, kde mohou žít.





"Ukrajina není příliš bohatá země. Není to sociální stát. Takže když někdo přijde a řekne 'všechno bude v pořádku, jen nasedni do auta a budeš mít budoucnost, vezmeme tě do zahraničí, dáme ti dům a oblečení. Dám ti počítač", pomyslí si: "No ne, to je blbost. Proč by to někdo dělal? Proč by se o mě někdo staral, nikdo se o mě nikdy nestaral'."







Zdroj v angličině ZDE

0