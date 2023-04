České zbraně mezi kriminálníky v severní Anglii

4. 4. 2023

čas čtení 3 minuty

Foto: V Liverpoolu zastřelená devítiletá holčička

Po vraždě devítileté Olivie Prattové-Korbelové vydala britská policie důrazné varování před smrtícími zbraněmi, které se v britských ulicích objevují stále častěji.

Gangy v Merseyside, v oblasti kolem Liverpoolu, používají k vzájemnému napadání bojové samopaly schopné vystřelit 850 ran za minutu a nebude trvat dlouho a tyto zbraně budou stejně běžné i v jiných oblastech, varovali policisté.



Strážmistr Mark Kameen, hlavní vyšetřovatel případu Olivie Prattové-Korbelové, uvedl, že zločinci stále častěji používají samopaly Škorpion české výroby.





Kameen uvedl: "Když začnete vnášet tento druh vojenské zbraně do komunit a používat ji... Když k tomu přidáte chaotickou povahu, nedostatek výcviku, žádný morální kompas, dostanete se k tomu, že v posledních třech případech, kdy byl v Merseyside použit Škorpion, byl pokaždé někdo zabit. Je to nějaký div, když tahle zbraň vystřelí 12 nebo 13 ran za méně než sekundu?



Policie v Merseyside od začátku roku zabavila sedm zbraní, včetně Škorpionů.





Devítiletou Olivii sice nezabil Škorpion - byla zastřelena revolverem, který se nikdy nenašel -, ale tři další lidé zastřelení v Liverpoolu v loňském roce ano. Stejně jako Olivia, nejméně dvě z nich nebyly zamýšleným cílem střelce.





Drogový dealer, který zastřelil devítiletou Olivii Pratt-Korbelovou, když bezohledně pronásledoval jiného zločince, byl v pondělí odsouzen k doživotnímu trestu a k minimálně 42 letům vězení.



Porota ve čtvrtek shledala 34letého Thomase Cashmana vinným z vraždy holčičky v jejím domě.



Olivia se chystala spát ve svém rodinném domě v Dovecotu v Liverpoolu, když Cashman 22. srpna loňského roku kolem 22. hodiny vtrhl do domu. Pronásledoval odsouzeného drogového dealera Josepha Nee, který vnikl dovnitř poté, co Oliviina matka Cheryl Korbelová otevřela vchodové dveře, aby se podívala, jaký je venku rozruch.



Olivia stála za matkou a do hrudi ji zasáhla jediná kulka z Cashmanovy pistole, která prošla dveřmi a zápěstím křičící matky. Policista odvezl Olivii do nedaleké dětské nemocnice Alder Hey, ale ve 23.24 hodin byla prohlášena za mrtvou.



Byl to zločin, který překročil "všechny hranice", uvedla Serena Kennedyová, vrchní konstábl merseysideské policie.



Cashman, který sám sebe označil za "vysoce postaveného" dealera marihuany, popřel, že by byl střelcem, a soudu řekl: "Nejsem vrah, jsem otec."



Uvedl, že v době střelby byl na jiné adrese, a byl předveden svědek, který Cashmanovi poskytl alibi. Po devatenáctidenním procesu však porota u manchesterského korunního soudu rozhodla, že alibi je falešné.



Byl shledán vinným z vraždy Olivie, jakož i z pokusu o vraždu Neeho a ze dvou případů držení střelné zbraně s úmyslem ohrozit život.



Soud vyslechl, že Cashman v den střelby "sledoval" Neeho a číhal na něj ozbrojen dvěma zbraněmi, když sledoval fotbalový zápas v domě svého přítele. Na záběrech, které byly porotě přehrány, bylo vidět, jak střelec v teplákových soupravách, které se shodovaly s těmi, jež měl na sobě Cashman, pronásleduje Neeho a vystřelí tři rány.



