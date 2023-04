Panika a emocionální bolest po zmizení ruských špionů v hlubokém utajení

4. 4. 2023

Foto: Gehard Daniel Campos (Facebook)



Dvojice podezřelých "ilegálů" je považována za manželský pár žijící odděleně v Brazílii a Řecku



V polovině lednové cesty do Malajsie přestal Gerhard Daniel Campos Wittich psát své přítelkyni doma v Rio de Janeiru a ta okamžitě zahájila horečné pátrání po svém zmizelém partnerovi.



Brazilec rakouského původu Campos Wittich vedl v Riu řadu společností zabývajících se 3D tiskem, které mimo jiné vyráběly plastiky z pryskyřice pro brazilskou armádu.



Zpráva o něm nakonec přišla z nečekaného zdroje na druhém konci světa v Aténách a byla stejně šokující jako nečekaná.



Campos Wittich měl údajně falešnou identitu, uvedla řecká média s odvoláním na zdroje z řecké zpravodajské služby. Podle těchto zpráv nebyl, jak tvrdil své přítelkyni, dítětem rakouského otce a brazilské matky, které vychovali prarodiče ve Vídni.



Údajně se jednalo o ruského "ilegála", špiona v hlubokém utajení pracujícího pro elitní zpravodajský program, v jehož rámci byl v Rusku léta školen, aby se uměl vydávat za cizince. Údajně byl tajně ženatý s jinou ilegálkou, která se vydávala za řecko-mexickou fotografku jménem Maria Tsalla a provozovala v Aténách obchod s pletacími potřebami. Oba byli údajně vysláni na desetiletou misi, aby sloužili zpravodajským službám Vladimira Putina.



V uplynulém roce bylo na různých místech odhaleno nejméně šest takových podezřelých ilegálů, což naznačuje, že zřejmě existuje jeden nebo více přeběhlíků, kteří předávají informace Západu. Případně může ruská rozvědka od svých nelegálů požadovat více informací, čímž je vystavuje silnějšímu riziku, protože mnoho jejích "legálních" špionů sídlících na ruských ambasádách bylo vyhoštěno kvůli válce na Ukrajině.



Řecko se domnívá, že Campos Wittich byl ruský ilegál s příjmením Šmyrev, uvedl úředník, zatímco jeho manželka "Maria Tsalla" se narodila jako Irina Romanova. Provdala se za něj v Rusku před začátkem jejich misí a přijala jeho příjmení, tvrdí Řekové. Atény opustila narychlo začátkem ledna, těsně poté, co Campos Wittich opustil Brazílii. Ani jeden z nich se nevrátil.



Ilegálové často pracují ve dvojicích jako manželské páry, ale případ Campos Wittich a Tsalla je prvním údajným příkladem dvou polovin ilegálního páru, který pracoval v různých zemích a žil odděleně.



"Máme jen velmi malé pochybnosti o tom, že byli manželé," řekl řecký úředník a dodal, že jde o neobvyklý případ. Tvrdil, že dvojice v nedávné době zinscenovala setkání v Řecku, na Kypru a ve Francii, možná romantická setkání smíšená se špionážními dohlídkami.



Rozhovory v Řecku a Brazílii naznačují, že obě poloviny páru zanechaly po svém spěšném odchodu citovou spoušť. Oba měli ve svých krycích identitách dlouhodobé romantické partnery, kteří netušili, že se zapletli s ruskými špiony.



Campos Wittich žil nejméně dva roky v Riu se svou brazilskou přítelkyní, která po něm v době jeho zmizení koordinovala pátrání na sociálních sítích. Je to veterinářka, která pracuje na tamním ministerstvu zemědělství.



"Je z té situace opravdu vyděšená a bolí ji celá ta bolest z náhlého přerušení vztahu, který byl v jejích očích dokonalý," řekl jeden z jejích přátel.



Pár spolu mluvil portugalsky; Campos Wittich měl přízvuk, který ti, kdo se s ním setkali, měli problém zařadit. "Nedokázala jsem říct, jestli to byla ruština, němčina nebo turecky znějící řeč," řekla jedna dlouholetá známá z Ria. Campos Wittich mluvil o své minulosti zřídka a neurčitě, svou zvláštní portugalskou výslovnost vysvětloval odkazem na výchovu ve Vídni.



Údajná krycí historka Iriny Šmyrevy byla podobně spletitá. Do Řecka přijela před několika lety na mexický pas, který ji identifikoval jako Marii Tsallu narozenou v Řecku, uvedl úředník. Jeden z jejích přátel si vzpomněl, že tvrdila, že vyrostla v Belize. Údajně použila zfalšovaný rodný list, aby si "obnovila" řecké občanství, a tvrdila, že se vrátila do země, kterou opustila jako kojenec, aby objevila své kořeny.



Ráda fotografovala a vedla cestovatelský blog, na kterém se popisovala jako "vášnivá a neklidná umělkyně". Jediné fotografie, které zveřejnila na internetu, měly většinu jejího obličeje pečlivě zakrytou různými předměty: kočkou, fotoaparátem, klubkem vlny. Tsalla se zapsala do jazykové školy, aby se zdokonalila v řečtině, a začala chodit s ředitelem.



"Byla to velmi dobrá osoba. Laskavá a pozorná. Hodně pracovala jako dobrovolnice, starala se o toulavé kočky. Zpráva, že byla [údajnou] špionkou, mě velmi zasáhla," řekla dlouholetá přítelkyně, která se nechala zaměstnat v Tsallině pletárně.



"Campos Wittich" a "Tsalla" - neboli manželé Šmyrevovi, pokud je podezření řeckých úřadů správné - jsou již pravděpodobně zpět v Rusku, ale nejméně čtyři podezřelí ilegálové jsou nyní ve vazbě, včetně Rusa s brazilskou krycí identitou, uvězněného v Brazílii po desetileté misi, během níž získal v USA magisterský titul a získal stáž u mezinárodního trestního soudu v Haagu.



V prosinci slovinské úřady zatkly manželský pár vydávající se za Argentince, který v Lublani provozoval internetovou uměleckou galerii. Zdroje uvedly, že se jednalo o důstojníky ruské zahraniční zpravodajské služby SVR, a domnívají se, že působili po celé Evropě.





Tsalla a Campos Wittich se mohli nacházet v dřívější fázi svých misí, které mohly trvat desítky let.





V Kuala Lumpuru se ubytoval ve čtyřhvězdičkovém hotelu s nekonečným bazénem se slanou vodou a své přítelkyni řekl, že si plánuje odpočinout v Cameron Highlands, malebné krajině čajových plantáží a kopců. Místo toho se 9. ledna vydal taxíkem na letiště a následně zmizel.





"Vůbec nic netušila," řekl přítel partnerky Campos Wittichové. "Je to jen milá žena, která chce založit rodinu a provdat se za muže, o němž si myslela, že je mužem jejího života."







"Neměli jsme žádné důkazy o tom, že by v Řecku prováděla špionáž; jediná nezákonná věc, ze které by mohla být obviněna, bylo používání falešných dokladů," řekl řecký úředník o Tsalle. Přesto hodně cestovala a její pohyb vyšetřují zpravodajské služby po celé Evropě.Z nich dvou to byla "Brazilka", která navázala více kontaktů v kruzích, které mohly být zajímavé pro ruskou rozvědku.Campos Wittich žil v Riu nejméně pět let a jeho společnost zabývající se 3D tiskem měla mezi zákazníky pro své novinkové figurky z pryskyřice i vojenská zařízení a vládní agentury. Jeden takový výtvor, zelený had kouřící dýmku a střílející ze dvou revolverů, si objednal 1. prapor armádní policie jako poctu brazilskému úsilí ve druhé světové válce.V době svého zmizení Campos Wittich doplatil nové sídlo firmy v centru Ria, které si pořídil. Sídlo se nacházelo v komerční budově vzdálené necelých 50 metrů od amerického konzulátu.Když se chystal zaplatit poslední splátku za renovaci, přišla údajně výzva k útěku v obavách, že zatčení ve Slovinsku mohlo kompromitovat další ilegály.Vysoce postavený brazilský úředník uvedl, že Campos Wittich opustil Brazílii koncem prosince a odletěl přes Dauhá do Malajsie, kde údajně plánoval absolvovat kurz 3D tisku.Také kontakty Tsallové zůstaly z jejího odjezdu zmatené. Koncem ledna zavolala svému zaměstnanci z kyrgyzského telefonního čísla, že se "stalo něco závažného", aniž by to blíže specifikovala. "Řekla mi, že kdybych chtěla, mohla bych převzít její firmu. Jinak by ji prostě zavřela," vzpomíná kamarádka.Romantičtí partneři obou ilegálů zůstali zdrceni, uvedli jejich přátelé a známí v Aténách a Riu.