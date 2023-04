Pařížané hlasují o zákazu e-koloběžek ve francouzském hlavním městě

3. 4. 2023

čas čtení 4 minuty





Starostka Paříže Anne Hidalgová podporuje zákaz poté, co během roku 2022 zemřeli při nehodách tři lidé a 459 jich bylo zraněno.



Pařížané v neděli hlasují o tom, zda zbavit ulice francouzské metropole elektrických koloběžek, ačkoli někteří tvrdí, že by se vedení města mělo soustředit na naléhavější problémy.



Paříž byla průkopníkem, když v roce 2018 zavedla e-koloběžky neboli trottinettes, protože se vedení města snažilo podpořit ekologické formy městské dopravy. Pařížané v neděli hlasují o tom, zda zbavit ulice francouzské metropole elektrických koloběžek, ačkoli někteří tvrdí, že by se vedení města mělo soustředit na naléhavější problémy.Paříž byla průkopníkem, když v roce 2018 zavedla e-koloběžky neboli trottinettes, protože se vedení města snažilo podpořit ekologické formy městské dopravy.





S rostoucí oblibou těchto dvoukolových vozidel, zejména mezi mladými lidmi, však rostl i počet nehod: v roce 2022 zemřeli v Paříži při nehodách e-koloběžek tři lidé a 459 jich bylo zraněno.



V rámci akce, která je označována jako "veřejná konzultace", jsou voliči dotazováni: "Pro nebo proti samoobslužným koloběžkám?".



Přestože je oprávněno volit 1,6 milionu lidí, očekává se nízká volební účast.



Pařížská socialistická starostka Anne Hidalgová podporuje cyklistiku a sdílení kol, ale podporuje zákaz elektronických koloběžek.



V rozhovoru pro agenturu France-Presses minulý týden Hidalgová uvedla, že "samoobslužné koloběžky jsou pro Pařížany zdrojem napětí a obav" a že zákaz by "snížil nepříjemnosti" na veřejných prostranstvích. Slíbila však, že bude respektovat výsledek hlasování, i když není právně závazný.



V ulicích Paříže jezdí téměř 15 000 e-koloběžek, které provozují společnosti jako Lime, Dott a Tier.



Odpůrci tvrdí, že uživatelé e-koloběžek nerespektují pravidla silničního provozu a pravidelně porušují zákaz jízdy po chodnících. Vozidla jsou také často náhodně parkována nebo házená do řeky Seiny.



V červnu 2021 byla 31letá Italka zabita poté, co ji při procházce podél Seiny srazil e-skútr se dvěma pasažéry na palubě.



"Koloběžky se staly mým největším nepřítelem. Mám z nich strach," řekla agentuře AFP padesátiletá učitelka Suzon Lambertová z Paříže. "Z Paříže se stala jakási anarchie. Pro chodce už tu není žádný prostor."



Další Pařížan řekl televizi BFMTV: "Je to nebezpečné a lidé je špatně používají. Už toho mám dost."





Patnáctiletý Julian Sezgin uvedl, že často vídá skupinky dvou nebo tří teenagerů na e-koloběžkách, jak se na rušných silnicích řítí kolem aut. "Vyhýbám se jízdě na e-koloběžkách a dávám přednost e-kolům, protože jsou podle mého názoru bezpečnější a efektivnější," řekl.





"Paříž jde proti proudu," řekl agentuře AFP Hadi Karam, generální ředitel pro Francii kalifornské společnosti Lime, a odkázal na rozhodnutí zvýšit počet e-koloběžek nebo prodloužit smlouvy ve Washingtonu, Madridu a Londýně.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

237

Italka Bianca Sclaviová, která v Paříži žije již několik let, uvedla, že koloběžky jezdí "příliš rychle" a měly by být mechanicky omezeny, aby jezdily pomaleji. "Jsou nebezpečné, protože vjíždějí do provozu a vyjíždějí z něj," řekla. "Není to však tak zlé, jako když sem přijely poprvé... nejnebezpečnější jsou opilí turisté!"Hlasovat se nechystá. "Teď jsou vážnější věci - [co s] odpadky? Důchodové reformy? Přistěhovalectví? Nemyslím si, že byl dobrý nápad, aby z toho Hidalgová dělala takovou vědu. To, co dělá s cyklostezkami, se mi opravdu líbí, ale neměla by tolik energie věnovat koloběžkám."Pětatřicetiletá Linda Joèlle se však vyslovila proti zákazu. "Teď, když jsem si našla skvělý způsob, jak se dostat do práce, a navíc takový, který je lepší pro životní prostředí, se to snaží zakázat," řekla. "Stále mění pravidla."Jeden nejmenovaný student podporující e-koloběžky řekl televizi BFMTV: "Nebydlím tak blízko metra, a tak je lepší jezdit do školy na e-koloběžce." Jiný uvedl: "Tam, kde bydlím, je to lepší než jít pěšky."Francouzský ministr dopravy Clement Beaune minulý týden řekl rádiu Europe 1, že očekává, že výsledkem hlasování bude zákaz, a dodal, že "důležitou konzultaci bude sledovat mnoho dalších měst ve Francii i v zámoří"."Považuji za škodu, že jsme debatu zkarikovali a otupili," řekl a argumentoval tím, že e-koloběžky jsou cenným dopravním řešením, které v Paříži nahradilo až každou pátou cestu, jež by se dříve uskutečnila pomocí vozidel, jež znečišťují životní prostředí.Provozovatelé e-koloběžek se mezitím obávají, že zákaz by povzbudil další města, aby je následovala.