Zlatý Lysenko: Proč Putinův režim nepotřebuje mozky

5. 4. 2023

Stalinismus se vrací do Ruska v malém i ve velkém. Novinkou vzestup kohosi, kdo se chová podobně jako notorický pseudogenetik Trofim Lysenko za vlády sovětského diktátora - a nabízí teorii genetiky, která je stejně jako u jeho předchůdce v rozporu se všemi vědeckými důkazy. Jen je vše dovedeno do ještě většího extrému, upozorňuje Alfred Koch. Stalinismus se vrací do Ruska v malém i ve velkém. Novinkou vzestup kohosi, kdo se chová podobně jako notorický pseudogenetik Trofim Lysenko za vlády sovětského diktátora - a nabízí teorii genetiky, která je stejně jako u jeho předchůdce v rozporu se všemi vědeckými důkazy. Jen je vše dovedeno do ještě většího extrému,

Lysenko si získal přízeň Stalina, protože tvrdil, že získané vlastnosti lze dědit, což, pokud by to byla pravda, by umožnilo fixovat změny v rostlinách a zvířatech za mnohem kratší dobu než za jiných okolností. Nový Lysenko naopak říká, že skutečnost, že lidé nyní žijí kratší dobu než "před potopou", je výsledkem prvotního hříchu.

Alexandr Kudravcev, ředitel Akademie věd Ústavu obecné genetiky, instituce pojmenované po vědci, který se postavil proti Lysenkovi, předkládá takovou teorii a učinil tak na teologické konferenci.

Podle Kudrjavceva "před potopou lidé žili 900 let, ale nyní mnohem méně". To je podle něj spojeno s prvotním hříchem, jenž vedl k "mutaci genů snižující očekávanou délku života lidí". Genetik navíc řekl, že děti "nesou odpovědnost za hříchy svých rodičů až do sedmé generace".

Celé to ukazuje, že ředitelé akademických institutů v Rusku jsou nyní nuceni účastnit se teologických konferencí a plácat tam nesmysly, "jen aby se zalíbili všem těm hlupákům v sutanách".

Není žádným překvapením, že ruští učenci utíkají do zahraničí, kde mohou dělat skutečnou vědu, a budou vítáni. V důsledku toho Rusko ztrácí mozky, protože Putin mozky nepotřebuje.

A ti, kteří přemýšlejí, brzy přijdou na to, že Putin vlastně nepotřebuje ani lidi. Protože lidé neustále něco chtějí: Jíst, pít, oblékat se a někde bydlet. A někteří z nich dokonce chtějí svobodu a respekt. Proč by měl takové lidi snášet?

Putinova absence touhy mít kolem sebe lidi řídí jeho politiku: Žádná zdravotní péče – nechte je zemřít. Žádné vzdělání – ať se nenaučí myslet. Ale válka je stále potřebná, protože je zabije. Čím méně Rusů v Rusku, tím lépe: Méně otázek, méně požadavků a méně důvodů za ně utrácet peníze.

Navíc čím jsou hloupější, tím snáze je bude ovládat: Proto žádná věda; pouze kněží. A všude kolem jsou lidé v uniformách a kněží, popové a důstojníci zvláštních služeb. Už dávno se od sebe zásadně neliší. A je jich také stále více.

Všechny televizní kanály jsou plné jasnovidců, věštců a předpovědí budoucnosti. Vážně se diskutuje o možnosti, že Země je placatá. Místo lékařů vystupují léčitelé a šamani. Místo radosti ze života je tu kázání o rychlé smrti v bitvě: Nebojte se zemřít, zemřít není děsivé, dříve nebo později všichni zemřeme, přišel čas, abyste zemřeli.

