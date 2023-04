Netanjahuův režim znovu zaútočil na Palestince v mešitě. Lipavský brutalitu neodsoudil

6. 4. 2023

čas čtení 2 minuty

Představte si, že by třeba během okupace sovětskými vojsky naběhla jednotka na půlnoční mši do Sv. Víta a všechny přítomné zmlátila (a pro jistotu zabránila příjezdu sanitek). Co byste dělali?

A první bych tento dotaz položil ministrovi @JanLipavsky (@PiratskaStrana). — Bob Čáp @bobcap@witter.cz (@BobCZap) April 5, 2023 Až zas někdo bude říkat, že Izrael pouze reaguje na násilí ze strany Palestinců. https://t.co/G0oADhxw3P — Bob Čáp @bobcap@witter.cz (@BobCZap) April 5, 2023

Po dalším zásahu izraelské policie v mešitě al-Aksá byli zraněni Palestinci



Konfrontace přišla několik hodin po zatčení a odvedení více než 350 Palestinců při další policejní razii v areálu mešity.



Izraelská policie podruhé vtrhla do jeruzalémské mešity al-Aksá, několik hodin po zatčení a vyvedení více než 350 Palestinců při policejní razii v tomto komplexu a navzdory výzvě USA ke zmírnění napětí.



Předchozí konfrontace během muslimského posvátného měsíce ramadánu a v předvečer židovského svátku Pesach vyvolaly přeshraniční přestřelku v Gaze a podnítily obavy z dalších násilností.



Ve středu pozdě večer policie vstoupila do areálu a snažila se evakuovat věřící, přičemž použila omračující granáty a střílela gumovými projektily, uvedli zaměstnanci Waqfu, islámské organizace, která komplex spravuje a která je jmenována Jordánskem.



Podle svědků věřící házeli na policii předměty. Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že šest lidí bylo zraněno.



Policie ve svém prohlášení uvedla, že desítky mladých lidí přinesly do mešity kameny a petardy a pokusily se v ní zabarikádovat. Waqf však uvedl, že policie vstoupila do mešity ještě před koncem modliteb.



Mluvčí palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse Nabíl Abú Rudeineh řekl: "Izraelský vpád do mešity al-Aksá, jeho útok na věřící, je fackou nedávnému úsilí USA, které se snažily vytvořit klid a stabilitu během měsíce ramadánu."



Necelých 24 hodin předtím policie vtrhla do mešity, aby se pokusila odstranit podle ní maskované agitátory, kteří se uvnitř zamkli poté, co selhaly pokusy o jejich odstranění pomocí dialogu.





Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že při předchozím střetu bylo zraněno 12 Palestinců, mimo jiné gumovými projektily a bitím. Izraelská policie uvedla, že dva policisté byli zraněni.







