Manžela Nicoly Sturgeonové policie propustila bez obvinění

6. 4. 2023

čas čtení 5 minut



Skotská policie uvedla, že Murrell byl "propuštěn do doby, než bude zahájeno další vyšetřování" poté, co policisté prohledali různé příbytky a kanceláře včetně domu, kde bydlí Murrell se Sturgeonovou



Peter Murrell, manžel Nicoly Sturgeonové, byl propuštěn bez obvinění poté, co ho vyslechla policie vyšetřující obvinění týkající se financí Skotské národní strany.



Skotská policie uvedla, že 58letý Murrell byl propuštěn "až do dalšího vyšetřování" poté, co byl ve středu téměř 12 hodin zadržován. Policie uvedla, že se připravuje zpráva pro státní zastupitelství.



Humza Yousaf, nový předseda skotských nacionalistů, ve středu uvedl, že to byl pro stranu "náročný a těžký den".

Peter Murrell, manžel Nicoly Sturgeonové, byl propuštěn bez obvinění poté, co ho vyslechla policie vyšetřující obvinění týkající se financí Skotské národní strany.Skotská policie uvedla, že 58letý Murrell byl propuštěn "až do dalšího vyšetřování" poté, co byl ve středu téměř 12 hodin zadržován. Policie uvedla, že se připravuje zpráva pro státní zastupitelství.Humza Yousaf, nový předseda skotských nacionalistů, ve středu uvedl, že to byl pro stranu "náročný a těžký den".



Ve středu ráno skotská policie oznámila, že Murrell, bývalý výkonný ředitel skotských nacionalistů, byl "zatčen jako podezřelý" a předveden k výslechu "v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním financování Skotské národní strany".



Detektivové provedli prohlídky v domě Murrella a Sturgeonové v Glasgow a v sídle strany v Edinburghu. Policie postavila velký stan nad vstupními dveřmi jejich dvojdomku, kde zůstaly zatažené závěsy, a prohledala jejich zahradu, chodník před domem byl policejně ohraničen.



Skotská národní strana během několikaměsíčního policejního vyšetřování opakovaně popřela jakékoli pochybení.



Yousaf, který před deseti dny vystřídal Sturgeonovou v čele strany a je všeobecně považován za jejího favorizovaného nástupce, řekl: "Zprávy z dnešního rána jsou náročné a těžké."



Dodal: "Samozřejmě nemohu komentovat živé policejní vyšetřování. Co však řeknu, je, že SNP při vyšetřování plně spolupracovala a bude v tom pokračovat."



Mluvčí Nicoly Sturgeonové uvedl, že o postupu skotské policie "předem nevěděla", a dodal: "Paní Sturgeonová bude s policií Skotska plně spolupracovat, pokud to bude vyžadováno, nicméně v tuto chvíli žádný takový požadavek nebyl vznesen."



Vyšetřování bylo zahájeno po stížnostech na nakládání SNP s dary ve výši více než 600 000 liber, které strana získala údajně na kampaň a uspořádání druhého referenda o nezávislosti.



Tyto peníze byly prý místo toho použity na pomoc s běžnými provozními náklady strany. Účetnictví strany za rok 2021 ukázalo, že měla deficit 752 000 liber a 145 000 liber v hotovosti. Strana uvedla, že všechny dary byly "určeny" na kampaně související s nezávislostí.



Yousaf uvedl, že se nedomnívá, že by policejní vyšetřování přispělo k rozhodnutí Sturgeonové skončit v únoru po osmi letech ve funkci předsedkyně strany. Uvedla tehdy, že na ni mělo značný fyzický a psychický dopad vedení země v covidové krizi a neúprosné požadavky spojené s funkcí první ministryně.



"Velmi jí věřím, když říká, jak byla vyčerpaná," uvedl Yousaf pro tiskovou agenturu PA Media. "Myslím, že každý, kdo ji sledoval v průběhu pandemie během těch každodenních brífinků, den za dnem, myslím, že by mohl pochopit, jak je to vyčerpávající.



"Takže ne, nemyslím si, že [Murrellovo zatčení] je důvodem, proč Nicola Sturgeonová odstoupila."



Během dne SNP uvedla, že "plně spolupracuje na tomto vyšetřování a bude v tom pokračovat. Na svém sobotním zasedání se řídící orgán SNP, národní výkonný výbor, dohodl na přezkoumání řízení a transparentnosti - to bude pokračovat v následujících týdnech."





Murrellovi je připisována klíčová role v úsilí Alexe Salmonda o reorganizaci a profesionalizaci strany poté, co se stal jejím výkonným ředitelem a umožnil SNP zvítězit ve volbách do Holyroodu v roce 2007 a porazit skotské labouristy o jediný mandát.



V dalších volbách do Holyroodu v roce 2011 získala SNP bezprecedentní celkovou většinu, což pomohlo přesvědčit tehdejší britskou koaliční vládu konzervativců a liberálních demokratů, aby souhlasila se schválením referenda o nezávislosti.



Murrell, který vyrůstal v Edinburghu, udržoval dlouhodobý vztah se Sturgeonovou, která se v roce 2004 pod Salmondovým vedením stala místopředsedkyní strany. Pár se vzal v roce 2010 a žil v Glasgow, kde byla Sturgeonová poslankyní od prvního skotského parlamentu v roce 1999.



Pod jejich vedením strana získala pověst disciplinované a efektivní strany. Poté, co Sturgeonová v polovině února nečekaně odstoupila z funkce předsedkyně SNP, se Murrell dostal pod silný tlak kandidátů na vedení, aby zveřejnil počet členů strany.



Strana opakovaně popírala zprávy médií, že počet jejích členů za poslední rok klesl o 30 %, ale 11 dní před ukončením soutěže přiznala, že strana má 72 000 členů oproti 104 000 v prosinci 2021.



Podrobnosti v angličtině ZDE



0