Čína vyslala desítky vojenských letadel k Tchaj-wanu, USA vyzývají ke zdrženlivosti uprostřed vojenských cvičení

9. 4. 2023

Ukázka síly přichází poté, co se tchajwanská prezidentka Tsai tento týden setkala s předsedou Sněmovny reprezentantů USA McCarthym, přestože Peking před schůzkou varoval





Čína vyslala k Tchaj-wanu desítky válečných letounů během druhého dne vojenských cvičení, která byla zahájena v odvetě za to, že se prezidentka ostrova Tsai Ing-wen během krátké návštěvy USA setkala s předsedou Sněmovny reprezentantů USA.



Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že sleduje pohyby čínských raketových sil, USA prohlásily, že jsou rovněž v pohotovosti.

Podle tchajwanského ministerstva obrany vyslala Čínská lidová osvobozenecká armáda (PLA) v neděli ráno do tchajwanské identifikační zóny protivzdušné obrany 58 bojových letounů, včetně stíhaček, průzkumných letounů a tankovacích letounů.



Neposkytla mapu ani místa, ale uvedlo, že 31 letadel překročilo střední linii - faktickou hranici v Tchajwanském průlivu mezi Tchaj-wanem a Čínou.



PLA oznámila okamžitý začátek třídenního cvičení v sobotu ráno. Do 19 hodin večer vyslala do tchajwanské ADIZ 71 válečných letadel a osm lodí, přičemž téměř 60 z nich překročilo střední linii.



Tchajwanské ministerstvo uvedlo, že tato aktivita vážně narušila mír a stabilitu v Indopacifiku a měla negativní dopad na mezinárodní bezpečnost a ekonomiku. Vyzvalo ostatní země, aby se proti jednání Číny ozvaly.





Tchajwanský bezpečnostní zdroj agentuře Reuters sdělil, že v sobotu čínské cvičení v okolí průlivu Baši, který odděluje Tchaj-wan od Filipín, zahrnovalo simulované útoky na skupiny letadlových lodí a také protiponorkové cvičení.





V sobotu pozdě večer zveřejnila tchajwanská Rada pro oceánské záležitosti, která řídí pobřežní stráž, na svém kanálu na YouTube záběry, na nichž jedna z jejích lodí sleduje čínskou válečnou loď, avšak přesnou polohu neuvedla.



"Vážně poškozujete regionální mír, stabilitu a bezpečnost. Prosím, okamžitě se otočte a odplujte. Pokud budete pokračovat v plavbě, přijmeme opatření k vyhoštění," říká důstojník pobřežní stráže čínské lodi vysílačkou.



Další záběry ukazují tchajwanskou válečnou loď Di Hua, která doprovází loď pobřežní stráže v situaci, kterou důstojník pobřežní stráže nazývá "patovou situací" s čínskou válečnou lodí.



Přesto civilní lety v okolí Tchaj-wanu, včetně letů na Kinmen a Matsu, dvě skupiny ostrovů kontrolovaných Tchaj-wanem přímo u čínského pobřeží, pokračovaly normálně.



V srpnu byla civilní letecká doprava přerušena poté, co Čína vyhlásila bezletové zóny v několika blocích poblíž Tchaj-wanu, kde odpalovala rakety.







