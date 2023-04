Izraelská armáda letos usmrtila už 18 palestinských dětí

11. 4. 2023

Izraelské síly dnes kolem půl jedenácté dopoledne zastřelily šestnáctiletého Mohammada Fayeze Mohammada Ewaidata, když se stahovaly z uprchlického tábora Aqbat Jabr poblíž Jericha na okupovaném Západním břehu Jordánu. Jedná se o osmnácté palestinské dítě zabité izraelskými silami v roce 2023.

Israeli forces shot and killed 16-year-old Mohammad Fayez Mohammad Ewaidat around 10:30 a.m. today while withdrawing from Aqbat Jabr refugee camp near Jericho in the occupied West Bank. He is the 18th Palestinian child killed by Israeli forces in 2023. pic.twitter.com/d9aWagGnBi