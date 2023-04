Pro odpůrce Evropské unie: Pokud jste rocková skupina, po odchodu z EU nebudete moci hrát v zahraničí

11. 4. 2023

čas čtení 4 minuty



Německá punková kapela byla "ponížena" poté, co jí byl kvůli "nejasným" předpisům po brexitu odepřen vstup do Spojeného království



Trigger Cut ze Stuttgartu měli hrát na sedmi místech v Británii, ale britští imigrační úředníci ji nevpustili do země

Punková kapela z Německa si stěžuje, že byla "ponížena", a poté, co jí byl odmítnut vstup do Spojeného království na její britské turné kvůli "neprůhledným a matoucím" změnám předpisů po brexitu. Punková kapela z Německa si stěžuje, že byla "ponížena", a poté, co jí byl odmítnut vstup do Spojeného království na její britské turné kvůli "neprůhledným a matoucím" změnám předpisů po brexitu.







Tříčlenná skupina Trigger Cut ze Stuttgartu měla tento týden hrát na sedmi místech ve Spojeném království, ale ve čtvrtek 6. dubna ji v Calais britští pohraničníci odmítli vpustit do Británie.



Vyzval vládu, aby usnadnila kapelám hrát živě pro publikum, které je chce vidět, a to jak britským umělcům v EU, tak naopak.

Mluvčí britské vlády odmítl odpovědět na otázky, proč byl skupině Trigger Cut odepřen vstup do Spojeného království.





Podrobnosti v angličtině



0

415

Tim Burgess, frontman skupiny The Charlatans, řekl, že "noční můra" německé kapely ukazuje, jaké škody způsobuje brexit cestujícím hudebníkům: "To, co se stalo skupině Trigger Cut, je děsivé. Kapely z EU čelí matoucím a složitým předpisům, které znamenají, že jim termíny britských turné prostě nemusí vyjít."Ian Smith, dlouholetý hudební agent, který spoluzaložil Carry On Touring a ukeartswork.info, jež vedou kampaně na pomoc umělcům pracujícím v EU a ve Spojeném království, uvedl, že se každý měsíc dovídá o umělcích z EU, kterým byl odmítnut vstup kvůli předpisům po brexitu. "Jsou tak zatraceně nepřehledné a matoucí," řekl.Trigger Cut informuje, že jim byly zabaveny pasy a v Calais byli drženi v místnosti k ověření, načež je příslušník pohraniční stráže požádal o "potvrzení o sponzorství" (COS) z každého místa, kde měli hrát.Ralph Schaarschmidt, kytarista skupiny Trigger Cut, napsal na Facebooku: "Měsíce plánování, 1750 km jízdy do Calais a zpět do Stuttgartu, náklady na pronájem dodávky, zaplacené drahé celní deklarace, lístek na trajekt - to vše zbytečně. Emočně teď sedíme v hluboké temné díře, je to noční můra... Myslím, že jsem se nikdy necítil tak poníženě, smutně a špatně jako dnes."Smith, který byl s kapelou v kontaktu, uvedl, že certifikáty COS nemají. Místo toho plánovali vstoupit do Spojeného království na základě výjimky "povoleného placeného angažmá" (PPE), která je bezplatná.Ta umožňuje hudebníkům strávit až jeden měsíc na turné po Spojeném království, pokud je pozve a zaplatí organizace nebo klient se sídlem ve Spojeném království. Umělci musí být schopni prokázat oficiální pozvání na předem domluvenou akci a prokázat, že se během cesty mohou sami živit a že si mohou zaplatit zpáteční cestu.COS je alternativní cesta do Spojeného království, která je považována za "bezpečnější sázku", ale je spojena s náročnějším papírováním, uvedl Smith. Zahrnuje pořadatele, který sponzoruje kapelu, kontroluje její způsobilost a ručí za ni během jejího pobytu ve Spojeném království, který může trvat od několika dnů až do 90 dnů.Smith uvedl, že mnoho umělců uvízlo na hranicích, protože vládní pokyny jsou nejasné a vytištěné pouze v angličtině, nikoli v jazycích EU. Dalším problémem podle něj je, že "jednotliví pohraničníci mohou podle svého uvážení odmítnout na hranicích kohokoli a neexistuje žádné právo na odvolání".Schaarschmidt uvedl, že se již nebude pokoušet o další cestu po Spojeném království: "Přes veškerou lásku k hudbě nejsou tyto byrokratické, nákladné a ponižující podmínky vůbec únosné."Burgess uvedl, že škody způsobené brexitem hudebníkům se "vyjevují postupně a již nyní mají koncertující kapely velké potíže s rostoucími náklady a klesajícími potenciálními příjmy ovlivněnými streamováním."Potřeba víz, karnetů a nejrůznější další 'byrokracie' prostě znamená, že pro řadové umělce bude turné po Evropě nerentabilní."Podle Smithe by vláda měla vzdělávat britské promotéry a místa konání koncertů v požadavcích na vstup zámořských umělců, aby další umělce nepotkal stejný osud jako Trigger Cut.