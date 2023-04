Ruská agrese na Ukrajině: Pentagon hodnotí dopady úniku zpravodajských informací; Zelenskij odsoudil ostřelování na pravoslavnou Květnou neděli

10. 4. 2023

čas čtení 11 minut



USA pátrají po zdroji úniku informací, přičemž podezření padá spíše na Američana než na spojence; Volodymyr Zelenskij říká, že velikonoční útoky dostávají Rusko "do ještě větší izolace"



Every bright Christian holiday teaches us that we may not know how, but we must be sure that 🇷🇺 evil will lose. We have to believe. And we believe. We must bring the defeat of evil closer. And we are bringing it closer. May the sincere prayers for peace be heard!

Glory to 🇺🇦! pic.twitter.com/1jmox8OaxK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2023 - Rusko praktikuje na Ukrajině svou syrskou politiku spálené země:

"The enemy switched to the so-called Syrian scorched earth tactics. It destroys buildings and (military) positions with air strikes and artillery fire," Syrskyi said after the visit. https://t.co/moVDMZfO8J — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 10, 2023 - Pentagon vyhodnocuje dopad uniklých dokumentů na národní bezpečnost



"Ministerstvo obrany nadále prověřuje a posuzuje platnost vyfotografovaných dokumentů, které kolují na stránkách sociálních médií a které zřejmě obsahují citlivé a vysoce utajované materiály," uvedlo ministerstvo v prohlášení.



Pentagon rovněž předal záležitost ministerstvu spravedlnosti, které zahájilo trestní vyšetřování, uvedla agentura Reuters.



Jeden z dokumentů, datovaný 23. února a označený jako "tajný", podrobně popisuje, jak by ukrajinské systémy protivzdušné obrany S-300 při současném tempu používání byly vyčerpány do 2. května.



Takto přísně střežené informace by mohly být pro ruské síly velmi užitečné a Ukrajina uvedla, že její prezident a nejvyšší bezpečnostní představitelé se v pátek sešli, aby projednali způsoby, jak zabránit úniku informací.



Rozsah témat, jimiž se dokumenty zabývají a které se dotýkají války na Ukrajině, Číny, Blízkého východu a Afriky, podle úředníků naznačuje, že je mohl vypustit spíše Američan než spojenec.



"Pozornost se nyní soustředí na to, že jde o únik z USA, protože mnoho dokumentů bylo pouze v amerických rukou," řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters Michael Mulroy, bývalý vysoký úředník Pentagonu.



Američtí představitelé uvedli, že vyšetřování je v počáteční fázi a ti, kteří ho vedou, nevyloučili možnost, že za únikem, který je považován za jedno z nejzávažnějších narušení bezpečnosti od roku 2013, kdy se na internetových stránkách WikiLeaks objevilo více než 700 000 dokumentů, videí a diplomatických depeší, stojí proruské elementy.



Dokumenty se poprvé objevily minulý měsíc na webových stránkách sociálních médií, počínaje Discordem a 4Chanem. Některé z dokumentů byly sice zveřejněny již před několika týdny, ale



Zdálo se, že některé z nich uvádějící odhady ztrát na bojišti z Ukrajiny byly upraveny tak, aby minimalizovaly ruské ztráty. Není jasné, proč je přinejmenším jeden z nich označen jako odtajněný, ale obsahuje přísně tajné informace. Některé dokumenty jsou označeny jako "NOFORN", což znamená, že nemohou být zpřístupněny cizím státním příslušníkům. Americké ministerstvo obrany uvedlo, že v rámci pátrání po zdroji úniku informací zahájilo mezirezortní akci, jejímž cílem je posoudit dopady, které by mohly mít uniklé zpravodajské dokumenty na národní bezpečnost USA a na jejich spojence a partnery."Ministerstvo obrany nadále prověřuje a posuzuje platnost vyfotografovaných dokumentů, které kolují na stránkách sociálních médií a které zřejmě obsahují citlivé a vysoce utajované materiály," uvedlo ministerstvo v prohlášení.Pentagon rovněž předal záležitost ministerstvu spravedlnosti, které zahájilo trestní vyšetřování, uvedla agentura Reuters.Jeden z dokumentů, datovaný 23. února a označený jako "tajný", podrobně popisuje, jak by ukrajinské systémy protivzdušné obrany S-300 při současném tempu používání byly vyčerpány do 2. května.Takto přísně střežené informace by mohly být pro ruské síly velmi užitečné a Ukrajina uvedla, že její prezident a nejvyšší bezpečnostní představitelé se v pátek sešli, aby projednali způsoby, jak zabránit úniku informací.Rozsah témat, jimiž se dokumenty zabývají a které se dotýkají války na Ukrajině, Číny, Blízkého východu a Afriky, podle úředníků naznačuje, že je mohl vypustit spíše Američan než spojenec."Pozornost se nyní soustředí na to, že jde o únik z USA, protože mnoho dokumentů bylo pouze v amerických rukou," řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters Michael Mulroy, bývalý vysoký úředník Pentagonu.Američtí představitelé uvedli, že vyšetřování je v počáteční fázi a ti, kteří ho vedou, nevyloučili možnost, že za únikem, který je považován za jedno z nejzávažnějších narušení bezpečnosti od roku 2013, kdy se na internetových stránkách WikiLeaks objevilo více než 700 000 dokumentů, videí a diplomatických depeší, stojí proruské elementy.Dokumenty se poprvé objevily minulý měsíc na webových stránkách sociálních médií, počínaje Discordem a 4Chanem. Některé z dokumentů byly sice zveřejněny již před několika týdny, ale o jejich existenci poprvé informoval v pátek deník New York Times. Zdálo se, že některé z nich uvádějící odhady ztrát na bojišti z Ukrajiny byly upraveny tak, aby minimalizovaly ruské ztráty. Není jasné, proč je přinejmenším jeden z nich označen jako odtajněný, ale obsahuje přísně tajné informace. Některé dokumenty jsou označeny jako "NOFORN", což znamená, že nemohou být zpřístupněny cizím státním příslušníkům.



Rusko plánuje zvýšit protivzdušnou obranu nad svou severozápadní hranicí, aby čelilo vstupu Finska do NATO, uvedl velitel jeho vzdušných a kosmických sil, píše agentura Reuters.

Generálporučík Andrej Demin, zástupce vrchního velitele vzdušně-kosmických sil, rovněž uvedl, že další reformy ruské protivzdušné obrany jsou "nepochybně v plánu a budou realizovány".



- Pohled z ukrajinského města Očakiv se zdá být idylický. Za

pláže se přes moře táhne úzký pruh země. Na

poloostrov v Mykolajivské provincii je známý jako Kinburnská kosa. Ve šťastnějším

se rekreanti plavili lodí z Ochakivu a tábořili uprostřed

dunách. Přírodní rezervace je domovem labutí, pelikánů a migrujících ptáků.

ptáků.



V červnu loňského roku sem zavítal nový a nevítaný návštěvník: Rusko.

Vojáci obsadili rustikální území s letními domy a zahradami.

a miniaturními jezírky a přeměnili je na vojenskou základnu. Od té doby ruská

armáda bombarduje pět mil (8 km) vzdálený Očakiv. Kamion

odpalovací zařízení vypouštějí rakety Grad a posílají je nad Černou horu.

Černého moře. Poté posádky zrychlí a kryjí se uprostřed bahnitého písku.



V pátek Rusové zahájili svůj dosud největší útok. Na adrese

ráno zasáhli Očakiv 72 raketami. Dalších 50 dopadlo v okrese.

Palba trvala více než hodinu. Sedm tisíc obyvatel města se probudilo.

do tmy za zvuku výbuchů. Dva lidé byli zraněni, z toho jeden těžce.

Termitové projektily padaly z nebe a koupaly nábřeží v záři.

podivným bílým světlem.



"Jsou to svině, divoši. Zabíjejí mírumilovné lidi,"

Serhij Kaminiev, 52letý majitel kavárny, řekl. Kaminievova kavárna

se nachází na centrálním trhu v Očakivu. Jeden z Gradů přistál na střeše.

prodávajícího oblečení a zapálil ho. Pavilon byl

pokroucená ruina. Ohořelá trička ležela na hromadě. Bezdomovci se potulovali

mezi uličkami z rozbitého skla.



- Rusko nadále upřednostňuje operace v okolí Doněcku na východě Ukrajiny, "přičemž vynakládá značné prostředky pro minimální zisky", uvedlo britské ministerstvo obrany ve svém každodenním brífinku. MO uvedlo, že v posledních sedmi dnech Rusko zvýšilo počet obrněných útoků v okolí města Marinka, malého města vzdáleného asi 20 km jihozápadně od Doněcku.

Marinka se nachází na frontové linii bojů od roku 2014 a nyní leží v troskách. Před rokem 2014 v něm žilo asi 9 000 obyvatel.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij odsoudil ruské ostřelování města Záporoží na pravoslavnou Květnou neděli, při kterém zahynul otec a jeho desetiletá dcera. Žena, manželka a matka mrtvé, byla těžce zraněna. Zelenskij ve svém nočním projevu řekl:



"Vždyť zasáhli dům, obytný dům. Uvnitř byli tři lidé. Muž, žena a dítě - dívka, jmenovala se Iryna, letos by jí bylo 11 let. Zemřela. Muž zemřel také. Upřímnou soustrast... Žena je v kritickém stavu, v nemocnici, je jí poskytována lékařská péče. Takto tráví teroristický stát tuto Květnou neděli. Takto se Rusko dostává do ještě větší izolace od světa, od lidstva."



Většina ze 41 milionů obyvatel Ukrajiny jsou pravoslavní křesťané, kteří za týden oslaví Velikonoce.



- Charkovský gubernátor Oleh Syniehubov uvedl, že v neděli byli při ostřelování města Kupjansk zabiti další dva muži.



- Podle deníku New York Times je jedním z nejzajímavějších odhalení dokumentů to, že ukrajinské protivzdušné obraně hrozí, že jí během několika týdnů dojdou rakety a munice, což může změnit průběh války.



Jeden z dokumentů, datovaný 23. února a označený jako "tajný", podrobně popisuje, jak by se ukrajinské systémy protivzdušné obrany S-300 ze sovětské éry při současném tempu používání vyčerpaly do 2. května. Není jasné, zda se od té doby tempo používání změnilo.



Ukrajinské systémy protivzdušné obrany Buk, na které se spolu s S-300 spoléhá při ochraně důležitých míst před ruským letectvem, by se mohly dostat do problémů do poloviny dubna a protivzdušná obrana chránící vojáky na frontové linii by mohla být "zcela zredukována" do 23. května.





Ruské stíhačky a bombardéry, které získají více příležitostí k útokům na ukrajinské síly, by se mohly pro Kyjev stát velkým problémem, uvedl deník New York Times s odvoláním na vysoké vojenské představitele.



Mluvčí ukrajinského letectva plukovník Jurij Ihnat se k informacím obsaženým v dokumentech konkrétně nevyjádřil, ale listu Wall Street Journal řekl, že Ukrajina čelí vážným problémům při hledání munice sovětské konstrukce pro své klíčové baterie S-300 a Buk.



"Pokud bitvu o oblohu prohrajeme, bude to mít pro Ukrajinu velmi vážné důsledky," řekl listu. "Teď není čas na otálení," dodal a vyzval západní spojence, aby urychlili svou pomoc.



Podle amerického ministerstva obrany se v rámci meziagenturního úsilí posuzuje dopad, který by mohly mít uniklé zpravodajské dokumenty, z nichž mnohé se týkají války na Ukrajině, na národní bezpečnost USA a jejich spojenců a partnerů.



Podle úředníků rozsah témat, jimiž se dokumenty zabývají a která se dotýkají války na Ukrajině, Číny, Blízkého východu a Afriky, naznačuje, že mohly uniknout spíše od Američana než od spojence.



Úschovna je pro americké zpravodajské služby stále větším zdrojem znepokojení, zatímco spojenci USA byli nuceni obsah dokumentů popírat.



Dokumenty mimo jiné naznačují, že bez obrovského posílení munice by mohla být ohrožena protivzdušná obrana Ukrajiny, což by ruskému letectvu umožnilo změnit průběh války, uvedl deník New York Times.





- Ruské ostřelování o víkendu zabilo nejméně sedm civilistů ve městech Kupjansk a Záporoží, uvedly ukrajinské úřady. "Takto si teroristický stát připomíná Květnou neděli," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém nočním projevu. "Takto se Rusko dostává do ještě větší izolace od světa." Většina Ukrajinců jsou pravoslavní křesťané a Velikonoce budou slavit 16. dubna.



- Ruský prezident Vladimir Putin předsedal 5. dubna zasedání Rady bezpečnosti v plném složení, prvnímu od roku 2022, jak vyplývá z nejnovějších zpravodajských informací britského ministerstva obrany. Hlavní zprávu přednesl ministr vnitra Vladimir Kolokolcev, což podle MO byla pravděpodobně snaha Kremlu vykreslit situaci na těchto územích jako "normalizovanou". Ve skutečnosti však "velká část oblasti zůstává aktivní bojovou zónou, je vystavena partyzánským útokům a pro mnoho občanů je zde velmi omezený přístup k základním službám".







- V pondělí má Indii navštívit ministryně ukrajinské vlády, která bude podle listu Hindu usilovat o humanitární pomoc a vybavení na opravu energetické infrastruktury poškozené během ruské invaze. První náměstkyně ukrajinského ministra zahraničí Emine Džaparová uskuteční první návštěvu ministra z Kyjeva v Indii od ruské invaze.



- Papež František a canterburský arcibiskup Justin Welby využili svých velikonočních poselství k výzvě k míru. Papež požádal Boha, aby "vrhl velikonoční světlo na ruský lid", a zřejmě tak požádal Rusy, aby hledali pravdu o invazi své země na Ukrajinu.



- Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že zničilo sklad se 70 000 tunami pohonných hmot u Záporoží a také ukrajinské vojenské sklady v Doněcké a Záporožské oblasti.



Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE



0