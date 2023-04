Pokud u nás nezačne fungovat systém odměňování více za kvalitu práce, nemůže se stát, že některé důležité profese buď zaniknou nebo ztrouchniví?

Představte si lékaře na klinice, který není šikovný, jeho pacienti trpí či umírají více, než by museli, kdyby pracoval líp. Na stejném oddělení již léta uklízí starší paní. Lékař má plat třeba 80 tis. a ona třeba 17. Za panem doktorem zůstává temná čára, za uklízečkou vyglancované oddělení. Je to fér? Neříkám, že lékař by měl brát stejný plat jako uklízečka, kdo a proč by potom studoval, ale neměl by odměňovací systém zařídit, že třeba ta nejlepší skvělá uklízečka bude mít srovnatelný plat s naprosto neschopným (škodlivým) lékařem? Tedy oba třeba 30 tisíc hrubého?