"Nejhorší, co může Kreml potkat, jsou otázky ohledně budoucnosti země"

17. 4. 2023

Největší strach Kremlu spočívá v tom, že se Rusové začnou ptát na budoucnost Ruska. Režim se proto snaží zorganizovat prezidentské volby v roce 2024 jako referendum, v němž se Rusům řekne, že k Putinovi neexistuje žádná alternativa a že současný prezident bude zemi nadále řídit podle toho, jak si usmyslí, říká Grigorij Judin.

Řeč je v prvé řadě o schůzce, kterou Kreml nedávno uspořádal s náměstky regionálních šéfů a na které nastínil, jak mají věci organizovat a co se od nich očekává.

Regionálním představitelům bylo řečeno, aby jakoukoli opozici vůči Putinovi považovali za okrajovou a irelevantní a aby zajistili, že se nikdo z nich nezačne dívat na volby novým způsobem. Tím se má na mysli, aby rozhodně nenásledovali kurz Bělorusů v roce 2020, kdy si příslušníci tohoto národa uvědomili, že volby mohou a dokonce by měly být o budoucnosti.

V Rusku jde zatím vše úplně jinak. Za prvé není důvod si myslet, že ti, jež někteří nazývají "rozhněvanými vlastenci", budou pro Putina představovat vážnou výzvu. Mohou na něj být naštvaní, že na Ukrajině nejde dál, ale jsou jím definováni a nakonec zmizí s ním.

Podle Judina bude modelem spíše to, co se stalo s ruským extrémně pravicovým hnutím černosotněnců na konci imperiálního období. Také to zuřilo, že car nezaujal tvrdší postoj, ale když car zmizel, krajní pravice se rozpadla, místo aby se spojila ve vážnou sílu rozhodující o budoucnosti.

A za druhé, navzdory tomu, čemu mnozí věří, v Kremlu neexistují žádné ‚skutečné statistiky‘. Místo toho sociologové, kteří pracují na objednávku Kremlu, publikují pouze to, co chtějí jejich chlebodárci. Mohou nastat případy, kdy Kreml chce jiné informace, ale pak zajistí, aby tyto statistiky nebyly zveřejněny.

Zdroj v ruštině: ZDE

