Společnost Fox a Dominion se dohodly na odškodném ve výši 787,5 milionu dolarů v žalobě za pomluvu televize Fox News kvůli jejím lžím při amerických prezidentských volbách

19. 4. 2023

Lži, bez ohledu na to, jak jsou nebezpečné nebo zákeřné, jsou v USA tolerovatelné, pokud máte peníze na jejich podporu





Televize Fox a společnost Dominion, která vyrábí hlasovací zařízení, dosáhly v ostře sledovaném soudním sporu o pomluvu vyrovnání ve výši 787,5 milionu USD, čímž byl ukončen spor o to, zda televize a její mateřská společnost vědomě vysílaly nepravdivá tvrzení, že se Dominion podílel na spiknutí s cílem ukrást americké prezidentské volby v roce 2020.

K urovnání došlo před plánovanými zahajovacími řečmi u soudu a po nečekaně dlouhém odkladu v úterý odpoledne těsně po složení přísahy poroty. Žádná ze stran bezprostředně nezveřejnila podmínky urovnání kromě dolarové částky a právní zástupci společnosti Dominion odmítli odpovědět na otázky, zda firma požaduje, aby společnost Fox vydala odvolání nebo formální omluvu.



"Strany vyřešily svůj případ," řekl soudce Eric Davis porotcům v úterý odpoledne, než je propustil ze soudní síně.



Na tiskové konferenci před budovou soudu právní zástupce společnosti Dominion Justin Nelson uvedl, že více než 787 milionů dolarů představuje "ospravedlnění a odpovědnost". Částka vyrovnání je méně než polovina částky 1,6 miliardy dolarů, kterou Dominion požadoval ve své žalobě.



"Na pravdě záleží," řekl. "Lži mají následky. Pravda nezná červenou ani modrou barvu," pokračoval. "Lidé napříč politickým spektrem se mohou a měli by se neshodnout na otázkách, a to i těch nejzávažnějších. Ale aby naše demokracie vydržela dalších 250 let a doufejme, že ještě mnohem déle, musíme sdílet závazek k faktům."



Společnost Fox ve svém prohlášení uvedla, že dohoda odráží její "trvalý závazek dodržovat nejvyšší novinářské standardy".





"Doufáme, že naše rozhodnutí vyřešit tento spor s Dominionem smírně, namísto jízlivosti rozdělujícího soudního procesu, umožní zemi posunout se od těchto otázek dál," uvádí se v prohlášení.





"Zajímavým a důležitým aspektem tohoto urovnání je, že přišlo dlouho poté, co jsme mohli očekávat, že k němu Fox chce dojít. Na světlo se dostaly všechny špinavé detaily ze zákulisí - o tom, co klíčoví hráči Foxu říkali o zdrojích Foxu, o Trumpovi a o vlastním publiku stanice," řekl RonNell Andersen Jones, odborník na první dodatek na univerzitě v Utahu.



"Zdá se být jasné, že motivací Dominionu nebylo jen získat odškodnění za vlastní újmu, ale také veřejně vyvozovat odpovědnost za popírání voleb a dezinformace. Načasování vyrovnání to reflektuje."



To, že se nebude konat šestitýdenní soudní proces však znamená, že se Rupert a Lachlan Murdochovi, Tucker Carlson, Sean Hannity, Maria Bartiromo a Jeanine Pirro nebudou muset po volbách 2020 přiznat ke své roli v šíření nebezpečných dezinformací. Naznačuje to, že lži, bez ohledu na to, jak jsou nebezpečné nebo zákeřné, jsou tolerovatelné, pokud máte peníze na jejich podporu. "Dalo by se tvrdit, že Dominion vyhrává, ale veřejnost prohrává," napsal po urovnání sporu na Twitteru Brian Stelter, uznávaný mediální reportér, který o Foxu hodně píše.



Navzdory stovkám milionů dolarů, které bude muset Fox zaplatit, se zdá, že nebude muset strpět ani ještě brutálnější trest: úplné podmínky dohody sice nebyly zveřejněny, ale podle CNN, Axiosu a New York Times údajně neobsahuje klauzuli, která by televizi nutila omluvit se ve vysílání za nepravdivá tvrzení o Dominionu. Takové prohlášení by donutilo nejmocnější americkou mediální organizaci podívat se milionům svých věrných diváků do očí a říct jim, že lhala o tom, že volby v roce 2020 byly ukradeny, což je přesvědčení, které se mezi republikány stalo ortodoxním.



"Očekával jsem, že vzhledem k širšímu veřejnému poučení, které Dominion podle svých slov chtěl v tomto případě udělit, bude v rámci urovnání trvat na větším uznání nebo omluvě," řekl Jones. Podle ní bylo jazykolamné prohlášení společnosti Fox, v němž uznala, že soud shledal její výroky o Dominionu nepravdivými, pravděpodobně tím největěším ústupkem, kterého se Dominionu podařilo dosáhnout.



Urovnání neodčiní škody způsobené na místní úrovni, kde pracovníci firmy Dominion nadále čelí obtěžování a tlaku, aby se zbavili hlasovacího zařízení Dominion. Není také jasné, zda bude někdo z televizní stanice nebo její mateřské společnosti za odvysílání nepravdivých prohlášení propuštěn. "Část, která mě zajímá, je: jak bude znít omluva? Kdo dostane padáka? Jaké budou důsledky uvnitř společnosti?" řekl Semaforu po urovnání Chris Stirewalt, bývalý politický ředitel Fox News, který byl propuštěn poté, co správně zveřejnil výsledek voleb 2020 jako vítězství Joea Bidena.



Zdá se, že Murdoch a Fox už žalobu smetli ze stolu. Ve svém vlastním prohlášení po urovnání Fox napůl přiznal, že odvysílal nepravdivá tvrzení o Dominionu. "Uznáváme rozhodnutí soudu, který shledal některá naše tvrzení o Dominionu nepravdivými," uvedla společnost Fox.



Jane Kirtleyová, profesorka mediální výchovy na Minnesotské univerzitě, vyjádřila pochybnosti o tom, že urovnání povede k významným změnám ve společnosti Fox.



"Neříkám, že by to nemělo ve společnosti Fox něco změnit. Ale zdá se, že jsou natolik přesvědčeni, že jejich přístup ke zpravodajství je ten správný - někdo by to nazval arogancí -, že si nedovedu představit, že by se cítili být pokáráni," řekla.



Existovala však spousta dobrých důvodů, proč se obě stran dohodly na finančním narovnání. Společnost Fox čelila přívalu silných důkazů proti sobě - a firma Dominion by možná těžko přesvědčila porotu, aby uvěřila, že utrpěla škodu v plné výši 1,6 miliardy dolarů.



Přesto může vyrovnání odrážet meze používání pomluvy jako nástroje k potírání dezinformací. Právo na ochranu osobnosti je obor, který k řešení újmy používá peníze. Může chránit jednotlivce nebo organizaci, která byla poškozena na pověsti, ale nemusí se zabývat většími, společenskými problémy.



"Z této žaloby nemůžeme získat jedinou jasnou odpověď na takzvanou velkou lež," řekl Jones před soudem. "Tato žaloba se neptá ani neodpovídá na otázku: "Byly volby ukradeny?" "Došlo k volebnímu podvodu?" Klade si zcela konkrétní otázku: 'Říkala tato mediální organizace o této firmě vědomé lži způsobem, který tuto společnost poškodil?".



Právní potíže společnosti Fox nekončí. Stále čelí žalobě za pomluvu ve výši 2,7 miliardy dolarů od společnosti Smartmatic, další společnosti vyrábějící hlasovací zařízení. Čelí také žalobě akcionářů, kteří požadují náhradu škody za šíření nepravdivých tvrzení, a také žalobě bývalé zaměstnankyně, která tvrdí, že byla donucena k nepravdivému svědectví v žalobě proti společnosti Dominion.



Dominion nekončí ani se snahou o vyvození odpovědnosti za lži z roku 2020. Probíhají u ní žaloby pro pomluvu proti některým z nejplodnějších šiřitelů volebních dezinformací: Sidney Powell, Mike Lindell, Rudy Giuliani, Patrick Byrne, stejně jako One America News Network a Newsmax.



Změní však přelomové urovnání ve Foxu něco? Pravděpodobně ne, řekl Lee Levine, advokát, který obhajuje zpravodajské organizace v žalobách pro pomluvu.



"Pro Fox je to, jakkoli je to smutné, jen cena za podnikání," řekl.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Úvodní řeči měly začítu soudu v úterý po polední přestávce, ale soudce a porotci se vrátili do místnosti až téměř v 16 hodin.Po návratu do soudní síně Davis poděkoval porotcům za jejich službu a úsilí právníků obou stran označil za "nejlepší právnickou práci, jakou jsem kdy zažil" za celou svou kariéru v soudní síni od roku 2010.Společnost Fox stále čelí několika právním bitvám souvisejícím s jejím rozhodnutím vysílat nepravdivá tvrzení. Další společnost Smartmatic, která vyrábí hlasovací zařízení, ji žaluje o 2,7 miliardy dolarů. Abby Grossbergová, bývalá zaměstnankyně Foxu, která pracovala pro Bartiroma a Carlsona, rovněž žaluje společnost a tvrdí, že byla donucena poskytnout zavádějící svědectví.Televize také čelí samostatné žalobě akcionáře, který požaduje náhradu škody a tvrdí, že vedení porušilo svou fiduciární povinnost vůči společnosti tím, že způsobilo odvysílání nepravdivých tvrzení o volbách.Během tiskové konference Stephen Shackelford, právník, který měl v úterý přednést úvodní argumenty za společnost Dominion, uvedl, že společnost bude i nadále usilovat o vyvození odpovědnosti."Peníze jsou zodpovědnost," řekl. "Tu jsme dnes od společnosti Fox dostali. Ale ještě jsme neskončili. Máme tu další lidi, které čeká nějaká odpovědnost."Vyrovnání se společností Fox se vyhýbá placení nejvyšší ceny, napsal komentátor Sam Levine:Ohromující vyrovnání ve výši 787,5 milionu dolarů mezi společností Fox a firmou Dominion, která se zabývá výrobou hlasovacích zařízení, znamenalo konec jedné z nejagresivnějších snah pohnat někoho k odpovědnosti za šíření dezinformací po volbách v roce 2020.Společnost Dominion žalovala Fox o náhradu škody ve výši 1,6 miliardy dolarů za vědomé vysílání nepravdivých informací o této firmě po volbách. Peníze z vyrovnání, které je jednou z největších výplat za pomluvu v historii médií, byly jen třešničkou na dortu, ve sporu, který Dominion v mnoha ohledech již vyhrál.A přestože společnost Fox vyplatila bezprecedentní částku, dokázala se vyhnout něčemu neocenitelnému: veřejnému ponížení v podobě soudního procesu a omluvy.V posledních několika měsících Dominion vytvořil cenný historický artefakt, když zveřejnil interní soubor zpráv, které ukazují, že moderátoři a vedoucí pracovníci Foxu věděli, že jejich tvrzení o Dominionu jsou nepravdivá, a přesto je vysílali.. Byl to soubor dokumentů, který obnažil, jak nejmocnější americké médium lže a překrucuje pravdu, aby vybičovalo svou konzervativní základnu.