30 pro Prahu - schůzka s primátorem Svobodou a náměstkem Hřibem

20. 4. 2023

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Ve čtvrtek dopoledne proběhlo setkání pražských zastupitelů se zástupci hnutí Poslední generace a iniciativy „30 pro Prahu“, která připravuje petici za zavedení třicítky jako základní rychlosti v širším centru Prahy. Jednání moderoval pan primátor Vítězslav Svoboda a zúčastnili se ho pan náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib, který schůzku inicioval, a zastupitelé Jiří Ptáček a Tomáš Portlík.

Zastupitelům hlavního Města Prahy zástupci iniciativy „30 pro Prahu“ vysvětlili důvody pro zavedení plošného zklidnění dopravy a snížení rychlostního limitu, mezi něž patří především zajištění bezpečnosti zranitelných účastníků provozu, snížení intenzity automobilové dopravy, plnění klimatického závazku a zlepšení kvality veřejného prostoru a života ve městě. Zástupci iniciativy „30 pro Prahu“ požádali pana nám. Hřiba, aby se návrhem na snížení rychlostního limitu v širším centru zabýval a uvedl konkrétní důvody, proč nepodporuje plošné řešení po vzoru Paříže a Bruselu. Pan primátor vyjádřil pochopení pro důvody, které vedou k pořádání pochodů a vyjádřil se v tom smyslu, že racionálním požadavkům, pokud na nich bude shoda, může Rada vyhovět bez ohledu na to, kolik lidí je zastává. Zmínil též možnost zřízení pozice zmocněnce pro zklidnění dopravy. Uvedl však, že tato forma protestu nepřispívá diskusi a může být kontraproduktivní. Pan náměstek Hřib potvrdil, že se hlásí ke klimatickému plánu i k cíli dosáhnout dopravního zklidnění a uvedl, že ochrana klimatu je pro něj prioritou, avšak nesouhlasí se zvolenou formou protestu. Podporuje rozšíření zón 30 v rezidenčních oblastech a vyzve městské části k jejich urychlenému zavádění. Zastupitelé o protestních pochodech mluvili jako o blokádách, proti čemuž se zástupci iniciativy ohradili s tím, že jde o ohlášená shromáždění s malým dopadem na automobilový provoz. Obě strany se shodly na tom, že o možnostech zklidnění dopravy v Praze je třeba vést širší diskusi a vysvětlovat veřejnosti pozitiva třicítky. Pan primátor závěrem zástupce iniciativy „30 pro Prahu“ požádal, aby sepsali konkrétní požadavky, o jejichž případném uskutečnění by bylo možné vést další diskusi.

Zástupci iniciativy „30 pro Prahu“:

Jarmila Johnová - Poslední generace, z.s. Marie Bourne - Doctors for Future Michal Pech - Poslední generace, z.s. Matěj Michalk Žaloudek - Zelení

