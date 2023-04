Vyhazov krajně pravicového Tuckera Carlsona z Fox News a levicového Dona Lemona ze CNN je důkazem konce éry populismu

Nicméně zastánci konspiračních teorií (chronický stav krajně pravicových voličů) psali rychle své tweety o tom, že Tuckerův vyhazov je důkazem toho, že levice konečně převzala moc, když byl překvapivě vyhozen i Don Lemon, politický protipól Carlsona z liberálně naladěné CNN. Oba představovali populismus, jeden z krajní pravice, druhý z levého spektra. Ve skutečnosti se děje to, co vedlo k náhlému propuštění dvou nejsymboličtějších televizních "zpravodajských" moderátorů v americkém kabelovém zpravodajství, že éra populismu odeznívá a velmi dobře informované zpravodajské korporace již pochopily, že svět je vyčerpán kulturními válkami a trendem je pomalý, ale trvalý pokles podpory radikální a konfliktní politiky.



Stejný důvod, jasně vnímaný analýzou umělé inteligence ze sociálních médií a zpravodajských serverů, je zodpovědný za prudký pokles významu, využívání a příjmů Facebooku, stejně jako za nepříliš výrazné tempo kampaně Donalda Trumpa, který se chce vrátit do Bílého domu. Svědčí o tom i pokles významu Tomia Okamury v krajně pravicovém populistickém spektru v českých myslích. Jako v každém zápase, i zde platí, že po počátečním rozjitřeném vzrušení mají všichni zúčastnění, ti, kteří bojují, i ti, kteří to sledují, tendenci napnout své temperamenty až do krajnosti a pak začnou slábnout.



Tucker Carlson, kterého časopis Time označil za nejmocnějšího konzervativce v Americe, ve svém televizním pořadu předložil několik konspiračních teorií - hypotéz, které nejsou podloženy vědeckými poznatky ani odborníky. Odsoudil například údajné kroky elit Demokratické strany, které údajně plánovaly nahradit voliče imigranty. Tato teorie, kterou nazval "velkou náhradou", byla součástí jeho protiimigrační politiky a podle průzkumu deníku The New York Times byla citována ve 400 z 1150 odvysílaných dílů jeho pořadu na stanici Fox News. Kromě toho hovořil o existenci "diskriminace bělochů" ze strany levičáků a černochů a kritizoval feministická hnutí za to, že podle něj "útočí na mužnost", snižují porodnost a hladinu testosteronu u mužů. I když podporoval teorie a myšlenky široce kritizované a prokázané vědci a odborníky jako nesprávné, pořad Tucker Carlson Tonight zaznamenal nárůst divácké základny, která dosáhla 3 milionů.





Carlson, který vystudoval historii, zahájil svou novinářskou kariéru konzervativním protipólem k historickým otázkám v zemi. V roce 2009 ho najala televize Fox News a vlastní pořad získal ve stejném měsíci, kdy byl Donald Trump zvolen prezidentem.



Pravidelně vyvolával kontroverze svými kontroverzními výroky o rasách, či o právech LGBTQ komunity. Intenzivní pozornost vzbudil také kvůli šíření politických dezinformací, podpoře konspiračních teorií o výsledcích prezidentských voleb v roce 2020, zlehčování závažnosti nepokojů v americkém Kapitolu z 6. ledna a útokům na novináře v jiných médiích.





Poté, co soudce nařídil televizi Fox News, aby poskytla justici přístup k interním e-mailům a telefonickým zprávám svých nejvyšších moderátorů a vedení, aby mohla rozhodnout o procesu s firmou Dominion, vyrábějící hlasovací strojky, byla zveřejněna Carlsonova interní komunikace, z níž vyplývá, že kritizoval Trumpa a uznával, že tvrzení o podvodech na voličích ve volbách 2020 jsou nepodložená. "Vášnivě ho nenávidím," uvedl Carlson v textové zprávě neznámé osobě 4. ledna 2021, podle důkazů odtajněných před zahájením procesu iniciovaném firmou Dominion. V den útoku na hlavní město USA 6. ledna 2021 Carlson v textové zprávě producentovi označil Trumpa za "démonickou sílu, ničitele". Carlson však minulý týden věnoval celý díl svého pořadu rozhovoru s Trumpem, což je ostudná ukázka toho, jak daleko jsou krajně pravicoví populisté schopni zajít ve lhaní.



Don Lemon, který poslední půlrok uváděl pořad "CNN This Morning", ale až do loňského roku patřil k nejdůležitějším moderátorům večerního vysílání, uvedl, že ho jeho agent v pondělí ráno informoval o jeho výpovědi. Lemon uvedl, že byl touto zprávou "ohromen". "Myslel jsem si, že někdo z vedení bude mít tolik slušnosti, aby mi to řekl přímo," napsal v pondělí na svém účtu na Twitteru. "Nikdy mi nikdo nenaznačil, že nebudu moci pokračovat v práci, kterou jsem v této televizi miloval." Lemon dodal, že "je jasné, že ve hře jsou nějaké větší problémy", aniž by uvedl další podrobnosti.



Někteří se domnívají, že Dominion si v rámci dohody vyžádal hlavu Tuckera Carlsona, ale Lemonovo odvolání ve stejný den signalizuje odhalení trendu ze strany korporací. Lynčování institucí a diskreditace establishmentu krajně pravicovými populisty, kteří ovládli politiku po celém světě, ztrácí energii a podporu. Kdyby tomu tak nebylo, Murdoch a Warner (vlastník CNN) by své nejdůležitější moderátory nevyhazovali. Bez Tuckera Carlsona není třeba Dona Lemona.





Konzervativní osobnost YouTube Jackson Hinkle označil Tuckerův vyhazov za "konec jedné éry". A tak to je.



Ti, kdo sázejí na to, že Carlson dokáže snížit sledovanost Fox News nebo se stát stejně úspěšným na jiném kanálu či na internetu, ignorují, že jak učil kanadský professor Marshall McLuhan, "už samo médium je sdělení", takže bez těchto zavedených institucí (paradoxně) Carlson nemůže prosperovat, což lze snadno dovodit, když se podíváme na jiné případy, například Billa O'Reilyho, který byl vyhozen přesně z toho časového místa v televizním pořadu, který po něm převzal Carlson, a který měl stejně vysokou sledovanost na kanálu, ale mimo Fox News nedosáhl žádného úspěchu. Nebo britský novinář Piers Morgan, kterému se po odchodu z pořadu Good Morning Britain na britské ITV nepodařilo dosáhnout podobně široké sledovanosti ani v novém pořadu na kanálu vlastněném Murdochem.