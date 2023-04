Používání antibiotik v zemědělství ohrožuje lidský imunitní systém

25. 4. 2023

Studie naznačuje, že antimikrobiální látky používané k podpoře růstu hospodářských zvířat vytvářejí bakterie odolnější vůči naší přirozené obraně



Plošné používání antibiotik v zemědělství vedlo ke vzniku bakterií, které jsou odolnější vůči lidskému imunitnímu systému, varovali vědci.



Výzkum naznačuje, že antimikrobiální látka kolistin, která se po desetiletí používala jako stimulátor růstu na farmách prasat a kuřat v Číně, vedla ke vzniku kmenů E.coli, které se s větší pravděpodobností vyhnou první linii obrany našeho imunitního systému.



Přestože je nyní kolistin v Číně a mnoha dalších zemích zakázán jako potravinářská přísada pro hospodářská zvířata, tato zjištění bijí na poplach kvůli nové a významné hrozbě, kterou představuje nadměrné používání antibiotik.



"Je to potenciálně mnohem nebezpečnější než rezistence vůči antibiotikům," řekl profesor Craig MacLean, který vedl výzkum na Oxfordské univerzitě. "Ukazuje to na nebezpečí, které představuje nerozlišující používání antimikrobiálních látek v zemědělství. Nešťastnou náhodou jsme tak ohrozili vlastní imunitní systém, abychom získali tučnější kuřata."

Tato zjištění by mohla mít také významné důsledky pro vývoj nových antibiotických léčivých přípravků ze stejné skupiny jako kolistin, známých jako antimikrobiální peptidy (AMP), které by podle vědců mohly představovat zvláštní riziko ohrožení vrozené imunity.



AMP jsou sloučeniny produkované většinou živých organismů v rámci vrozené imunitní reakce, která je první linií obrany proti infekci. Kolistin je založen na bakteriálním AMP - mikrobi používají tyto sloučeniny k ochraně před konkurenty -, ale chemicky je podobný některým AMP produkovaným v lidském imunitním systému.



Rozsáhlé používání kolistinu u hospodářských zvířat od 80. let 20. století vyvolalo vznik a šíření bakterií E. coli nesoucích geny rezistence vůči kolistinu, což nakonec vedlo k rozsáhlému omezení používání tohoto léčiva v zemědělství. Nejnovější studie však naznačuje, že stejné geny umožňují patogenům také snadněji se vyhnout AMP, které tvoří základní kámen naší vlastní imunitní odpovědi.



Ve studii byly bakterie E. coli nesoucí gen rezistence zvaný MCR-1 vystaveny AMP, o nichž je známo, že hrají důležitou roli ve vrozené imunitě kuřat, prasat a lidí. Bakterie byly rovněž testovány na citlivost vůči lidskému krevnímu séru.



Vědci zjistili, že bakterie E. coli nesoucí gen MCR-1 byly nejméně dvakrát odolnější vůči usmrcení lidským sérem. Gen zvyšoval odolnost vůči lidskému a zvířecímu AMP v průměru o 62 % ve srovnání s bakteriemi, které gen postrádaly. Studie publikovaná v časopise eLife také ukázala, že rezistentní E. coli dvakrát častěji zabíjela larvy můr, kterým byla vpravena infekce, ve srovnání s kontrolním kmenem E. coli.



MacLean uvedl, že není možné odhadnout, jak se to může projevit v reálných důsledcích, například v riziku, že infekce E. coli povede k sepsi a smrti. A výskyt těchto kmenů E. coli od doby, kdy Čína zakázala používání kolistinu jako stimulátoru růstu, prudce klesl, což naznačuje, že tyto geny nesou pro patogeny další "fitness nevýhody". Zjištění však upozorňují na zásadní riziko, které dosud nebylo ve velké míře zvažováno.



"Nebezpečí spočívá v tom, že pokud se u bakterií vyvine rezistence vůči [lékům na bázi AMP], může to způsobit, že bakterie budou rezistentní i vůči jednomu z pilířů našeho imunitního systému," řekl MacLean.



Antimikrobiální rezistence představuje děsivou globální hrozbu - OSN varovala, že v důsledku superbakterií by do roku 2050 mohlo zemřít až 10 milionů lidí ročně - a proto je potřeba nových antibiotik naléhavá. Zájem o potenciál AMP jako léků roste a mezi léky, které jsou ve vývoji, patří i léky založené na lidských AMP.



MacLean a jeho kolegové nevyzývají k pozastavení vývoje takových léků, ale varují, že je třeba mimořádně pečlivě posoudit riziko pravděpodobnosti vzniku rezistence a potenciální dopad. "V případě AMP existují potenciálně velmi závažné negativní důsledky," řekl.



Dr. Jessica Blairová z Birminghamské univerzity, která se na studii nepodílela, řekla: "Antimikrobiální peptidy, včetně kolistinu, byly vyhlášeny jako potenciální součást řešení nárůstu multirezistentních infekcí. Tato studie však naznačuje, že rezistence vůči těmto antimikrobiálním látkám může mít nezamýšlené důsledky na schopnost patogenů vyvolat infekci a přežít v hostiteli."





Dr. George Tegos ze zdravotnického systému Mohawk Valley v New Yorku uvedl, že z jedné studie nelze vyvozovat obecné závěry o potenciálních rizicích AMP, ale dodal, že zjištění "vyvolávají obavy, které jsou důvodné a dávají smysl".







