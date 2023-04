Neuvěřitelné. Britští poslanci schválili protiuprchlický zákon, kterým Británie porušuje mezinárodní právo

27. 4. 2023

Důkazem, jak hluboko se propadla po brexitu Británie, která už nedodržuje mezinárodní právo, je skutečnost, že ve středu večer schválili poslanci Dolní sněmovny hrubě protiprávní zákon proti uprchlíkům, a to poměrem hlasů 289 ku 230!! Co je to za lidi, kteří pro tento zákon hlasovaly? To je úroveň...





Stěžejní vládní návrh zákona o upírající uprchlíkům v Británii právo na azyl, čímž hrubě porušuje Ženevské úmluvy, které Británie podepsala, a je v rozporu s mezinárodním právem i ustanoveními Evropského soudu pro lidská práva, prošel ve středu večer třetím čtením v Dolní sněmovně a nyní půjde do parlamentu lordů navzdory kritice několika předních konzervativců včetně Theresy Mayové.



Návrh zákona o migraci, který má změnit zákon tak, aby osoby, které se do Spojeného království dostanou neregulérní cestou (jinak se do Británie dostat nedá!), mohly být vyhoštěny do třetí země, jako je například Rwanda, byl schválen 289 hlasy proti 230 hlasům. Očekává se, že návrh zákona bude čelit silné opozici v Horní sněmovně, kde by mohl být pozměněn nebo zrušen.



Mayová varovala, že vládní reformy, jejichž cílem je odradit uprchlíky od překračování kanálu La Manche, zanechají ve Spojeném království více lidí v otroctví. Bývalá premiérka, která kvůli svým obavám jednala s vládou, označila pozměňovací návrh předložený ministry za "políček do tváře" těm, kterým záleží na obětech moderního otroctví a obchodování s lidmi.



Dočasná ochrana před vyhoštěním ze Spojeného království je v současné době poskytována obětem moderního otroctví nebo obchodování s lidmi po dobu, než bude jejich případ posouzen. Návrh zákona tuto ochranu ruší pro osoby, které budou "odsouzeny" (!!) za tzv. "nelegální" vstup do Spojeného království. Uprchlíci mají však podle Ženevských úmluv právo překročit jakékoliv hranice. Je to zcela legální.



Mayová řekla: "Posílání obětí zpět do jejich země nebo do třetí země, jako je Rwanda, v lepším případě způsobí, že se budou cítit méně bezpečně, a tudíž méně schopné nebo ochotné poskytnout potřebné svědectví, a v horším případě je to zažene zpět do náruče obchodníků s lidmi a otrokářů.



"Zákon o moderním otroctví dával obětem naději, tento návrh zákona jim ji bere. Jsem upřímně přesvědčena, že pokud bude tento zákon přijat v podobě, v jaké je nyní navrhován, ponechá ve Spojeném království v otroctví více lidí, více mužů, žen a dětí."



Bývalý předseda Konzervativní strany Iain Duncan Smith varoval před "nezamýšlenými důsledky" návrhu zákona ve vztahu k obětem moderního otroctví.



Bývalý generální prokurátor sir Geoffrey Cox zpochybnil pozměňovací návrhy k návrhu zákona, které by ministrům umožnily obejít předpis Evropského soudu pro lidská práva č. 39 o předběžných opatřeních. Takové rozhodnutí zablokovalo první pokus britské vlády o deportaci žadatelů o azyl do Rwandy v loňském roce.



Cox dodal: "Proč je tedy zapotřebí nového zákona, pokud se tvrdí, že jeho účelem prý není, aby tato sněmovna zcela vědomě a záměrně schválila úmyslné porušení našich závazků vyplývajících z [evropské] úmluvy?



V minulých dnech agentura OSN pro uprchlíky popřela tvrzení šílené, fašistické britské ministryně vnitra Suelly Bravermanové, která uvedla, že súdánští žadatelé o azyl prchající před konfliktem mají "různé" legální cesty, jak se dostat do Spojeného království. Lhala.



Ministryně vnitra ve středu ráno pro Sky News uvedla, že pro ty, kteří prchají ze Súdánu, "neexistuje žádný dobrý důvod", aby překonávali kanál La Manche na malých člunech, a vyzvala žadatele o azyl, aby se obrátili na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky [UNHCR].



"Pokud prcháte ze Súdánu z humanitárních důvodů, můžete využít různé mechanismy. UNHCR je přítomen v regionu a je tím správným mechanismem, kterým by lidé měli požádat o azyl, pokud chtějí požádat o azyl ve Spojeném království," řekl Bravermanová.



UNHCR však uvedl, že si je "vědom" tohoto prohlášení a "chtěl by objasnit", že pro uprchlíky "neexistuje žádný mechanismus", jak žádat o azyl ve Spojeném království prostřednictvím této organizace.





"Pro Spojené království neexistuje žádné azylové vízum ani "fronta"," uvedl. UNHCR dodal, že "drtivá většina" uprchlíků nemá přístup k bezpečným a legálním cestám do Spojeného království, a poznamenal, že o azyl ve Spojeném království žádá jen "velmi malý" počet uprchlíků.





