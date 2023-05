"Otec umělé inteligence" Geoffrey Hinton odchází ze společnosti Google a varuje před nebezpečím strojového učení

Průkopník neuronových sítí varuje, že nebezpečí chatbotů je "docela děsivé", a varuje, že by mohly být zneužity



Muž, který je často označován za otce umělé inteligence, odešel ze společnosti Google s odvoláním na obavy ze záplavy falešných informací, videí a fotografií na internetu a z možnosti, že umělá inteligence rozvrátí trh práce. Muž, který je často označován za otce umělé inteligence, odešel ze společnosti Google s odvoláním na obavy ze záplavy falešných informací, videí a fotografií na internetu a z možnosti, že umělá inteligence rozvrátí trh práce.



Dr. Geoffrey Hinton, který spolu se svými dvěma studenty na Torontské univerzitě v roce 2012 vytvořil neuronovou síť, tento týden odešel ze společnosti Google, uvedl deník New York Times.



Pětasedmdesátiletý Hinton uvedl, že skončil, aby mohl svobodně hovořit o nebezpečích umělé inteligence, a částečně lituje svého přínosu pro tento obor. Společnost Google ho přivedla před deseti lety, aby jí pomohl vyvinout technologii umělé inteligence.



Některá nebezpečí chatbotů s umělou inteligencí jsou "docela děsivá", řekl BBC a varoval, že by se mohly stát inteligentnějšími než lidé a mohly by být zneužiti.



"Dospěl jsem k závěru, že druh inteligence, kterou vyvíjíme, se velmi liší od inteligence, kterou máme."



"Takže je to, jako kdybyste měli 10 000 lidí a kdykoli by se jeden člověk něco naučil, všichni by to automaticky také znali. A tak tito chatboti mohou vědět mnohem víc než kterýkoli člověk."



Hinton se v krátkodobém horizontu obává něčeho, co se již stalo skutečností - lidé už nebudou schopni rozeznat, co je pravda, když internet zaplaví fotografie, videa a texty generované umělou inteligencí.



Hinton se také obává, že AI nakonec nahradí pracovní místa, jako jsou právní asistenti, osobní asistenti a další "mechanické práce", a v budoucnu možná i další.



Zaznělo to v době, kdy generální ředitel IBM Arvind Krishna řekl agentuře Bloomberg, že do pěti let by mohlo být až 30 % pozic v kancelářích společnosti nahrazeno AI a automatizací.



Krishna uvedl, že nábor zaměstnanců v oblastech, jako jsou lidské zdroje, bude zpomalen nebo pozastaven. To by mohlo vést k nahrazení přibližně 7 800 pozic. IBM má celkem 260 000 globálních zaměstnanců.



Minulý měsíc se deníku Guardian podařilo obejít systém hlasové autentizace používaný společností Services Australia pomocí online hlasového syntetizéru s umělou inteligencí, což zpochybnilo životaschopnost hlasové biometrie pro autentizaci.



Toby Walsh, vedoucí vědecký pracovník Institutu umělé inteligence Univerzity Nového Jižního Walesu, uvedl, že lidé by nyní měli zpochybňovat všechna online média, která vidí.





"Pokud jde o jakákoli digitální data, která vidíte - zvuk nebo video -, musíte se zabývat myšlenkou, že je možná někdo zfalšoval."



