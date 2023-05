Ukrajina popřela útok na Kreml

4. 5. 2023

Rusko obviňuje Ukrajinu, že se pokusila "zabít Putina" útokem dronu na Kreml. Přitom všichni vědí, včetně ukrajinské vlády, že Putin se v Kremlu nezdržuje



Zelenského poradce popřel, že by šlo o ukrajinský útok

Astonishing footage of last night's drone attack on the Kremlin pic.twitter.com/3rghCHdIed — Francis Scarr (@francis_scarr) May 3, 2023

Moskva obvinila Kyjev ze zinscenování útoku dronem, jehož cílem prý bylo zabít ruského prezidenta Vladimira Putina v Kremlu, a slíbila odvetu.



Kreml ve středu uvedl, že při útoku byly použity dva drony, které však ruská obrana zneškodnila.



V prohlášení zveřejněném na svých internetových stránkách Kreml uvedl, že útok považuje za plánovaný teroristický čin a pokus o atentát na prezidenta Ruské federace.



"Na Kreml mířily dva bezpilotní letouny. V důsledku včasných opatření armády a speciálních služeb s využitím systémů radarového boje byly tyto drony vyřazeny z provozu," uvedla kremelská tisková služba. Uvedla, že trosky z dronu "dopadly na území Kremlu".

"Nedošlo k žádným obětem ani materiálním škodám," uvedl Kreml a dodal, že "ruská strana si vyhrazuje právo přijmout odvetná opatření tam, kde a kdy to uzná za vhodné".



"Prezident nebyl v důsledku teroristického útoku zraněn," dodal Kreml.



Putinův mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Putin v době útoku v Kremlu nebyl. Peskov dodal, že Putin stráví den ve státní rezidenci Novo-Ogarjovo u Moskvy.



Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskij popřel, že by se Ukrajina na útoku podílela. Řekl: "Neútočíme na Putina ani na Moskvu, bojujeme na svém území a bráníme svá města. Nemáme dost zbraní ani na obranu vlastního území, natož abychom útočili na Moskvu. Necháváme to na tribunálu," dodal Zelenskij během cesty do Helsinek, kde také uvedl, že Ukrajina brzy zahájí protiofenzívu proti ruským silám.



Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak rovněž popřel, že by se Ukrajina na útoku podílela, a vyjádřil názor, že se jednalo o výsledek činnosti "místních sil odporu".





"Ukrajina vede výhradně obrannou válku a neútočí na cíle na území Ruské federace," uvedl Podolyak na Twitteru. "[Výskyt] neidentifikovaných bezpilotních letounů u energetických zařízení nebo na území Kremlu může svědčit pouze o partyzánských aktivitách místních odbojových sil. Jak známo, bezpilotní letouny lze koupit v každém vojenském obchodě."





Samuel Bendett, odborník na drony z Centra pro námořní analýzy v USA, uvedl, že video, které vypadá jako druhý nálet dronu, naznačuje, že plavidlo mělo tenká křídla. To by podle něj ukazovalo na útok relativně sofistikovaného operátora, i když ne nutně státního subjektu, který používá čínský dron Mugin-5 za 9 500 dolarů.



Drony s pevnými křídly mají větší dolet a delší dobu letu než jednoduché a levné kvadrokoptéry a letadlo jako Mugin-5 může teoreticky letět sedm hodin rychlostí přibližně 120 km/h, což umožňuje útok na velké vzdálenosti.



Analytici spekulovali, že dronem mohl být také UJ-22 ukrajinské výroby, který má podle webových stránek výrobce podobnou rychlost a dolet, ale krátké záběry a obtížné rozšíření na jasný obraz znamenaly, že jakákoli pevná identifikace nebyla možná.



Ruští odborníci na drony spekulovali o tom, zda byl dron vypuštěn až z Ukrajiny, což je teoreticky možné navzdory vzdálenostem, nebo odněkud z blízkosti Moskvy.



Ruský odborník na drony Alexej Rogozin napsal na kanálu Telegram, že dron mohl být řízen ze vzdálenosti "několika kilometrů" pilotem, který se při navigaci spoléhal na kameru dronu, nikoli na dálkově přednastavené souřadnice.



Dodal, že mohl být také vybaven zařízením proti rušení.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že viděl zprávy Kremlu o útoku dronu, ale "nemůže je nijak potvrdit".



"Jednoduše to nevíme," řekl Blinken novinářům. Na otázku ohledně postoje USA k případným útokům Ukrajiny na Rusko odpověděl: "To jsou rozhodnutí, která musí učinit Ukrajina, jak se bude bránit."



Útok na Kreml přišel několik dní před přehlídkou ke Dni vítězství 9. května, který připomíná sovětské vítězství nad nacistickým Německem. Přehlídka ke Dni vítězství na Rudém náměstí, které se nachází vedle Kremlu, je v Rusku každoroční vysoce symbolickou demonstrací vojenské síly, během níž Putin tradičně pronáší projev.



Před středečním útokem dronů několik ruských regionů zrušilo své přehlídky v obavách z ukrajinských úderů. Kreml uvedl, že přehlídka v Moskvě bude navzdory incidentu pokračovat.



Začátkem roku Rusko nainstalovalo na střechu několika obranných a administrativních budov v centru Moskvy protiraketové systémy určené k zachycení letadel a přilétajících raket.



"Dáme vám včas vědět," odpověděl Putinův mluvčí Peskov na otázku, zda se Putin ve čtvrtek vrátí do Kremlu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

