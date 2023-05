V Rusku navrhli zavést státní kontrolu nad blogosférou

5. 5. 2023

V Rusku je nutné legislativně regulovat práci blogerů a zavést nad nimi kontrolu státu, uvedlo ministerstvo pro digitální transformaci. V Rusku je nutné legislativně regulovat práci blogerů a zavést nad nimi kontrolu státu, uvedlo ministerstvo pro digitální transformaci.

"Oblast blogerů není nijak regulována a tato problematika vyžaduje samostatné studium. Pro regulaci je například nutné stanovit, co se rozumí pojmem "blogger" a co jejich činnost zahrnuje. Kromě toho by měl být určen oprávněný orgán vykonávající kontrolu," řekl zástupce odboru RBC.

Poznamenal, že nyní blogeři, stejně jako další uživatelé internetu, podléhají obecným normám ruské legislativy, které stanoví odpovědnost za šíření zakázaných informací.

Ruské úřady letos na jaře zaútočily na blogery. Federální daňová služba začala kontrolovat příjmy "hvězd Instagramu" s velkým počtem odběratelů, napsaly Vědomosti s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

V důsledku toho bylo zahájeno několik trestních řízení kvůli daňovým únikům. Takže Valerii Čekalině (Lerček) bylo účtováno 311 milionů rublů na daních, Alexandře Mitrošině 120 milionů a autorce "Maratonu tužeb" Jeleně Blinovské 918 milionů.

Hlavní stížnost směřující proti blogerům spočívala v tom, že uměle rozdělili příjmy na několik právnických osob - daňových poplatníků, což jim umožnilo platit 6 % příjmů v rámci zjednodušeného daňového systému. Současně je přípustný limit pro "zjednodušené" 150 milionů rublů.

Velké množství daňových pohledávek vůči nim lze vysvětlit skutečností, že všechny výnosy "od ovládaných společností a jednotlivých podnikatelů jsou sloučeny do jednoho, podléhajícího DPH (20 %), dani z příjmů (dalších 20%), plus pokutě ve výši 40% a sankcím," vysvětlil Sergej Semjonov, řídící partner advokátní kanceláře Taxology.

Již dříve telegramový kanál Baza oznámil, že daňová služba vytvořila zvláštní oddělení pro kontrolu Rusů, kteří vydělávají více než 50 milionů rublů ročně pomocí sociálních sítí. Vzhledem k tomu, že nikdo neplatí daně, počet trestních případů se může zvýšit, poznamenal zdroj telegramového kanálu. Později zdroj z agentury Maš uvedl, že ministerstvo vnitra sestavilo černou listinu milionářských blogerů, kteří mají být kontrolováni kvůli daňovým únikům.

