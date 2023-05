Takhle se mává, takhle se hrozí a takhle nenávidí

5. 5. 2023 / Petr Haraším

Rohlíčky obzvlášť vypečené V Krnově v jedné pekárně dali na vědomí občanům vůkol i dál, že nepečou z ukrajinské mouky. Ok, jejich problém, jejich ostuda a jejich morálka. Škoda, že v Krnově nevěří na čestného obhájce Agrozetu ministra Nekulu a české normy kvality potravin. Pokud ovšem po Česku nekolují dobře nakoupené produkty ze spřátelené mlýnice Kolárovo, protože byznys až na prvním místě. Je velká, ba obrovská škoda, že se moudrá strážkyně kvalitních pečiv Hovorková nepodělila s bedlivým čtenářem a haněnou pekárnou o radu, dobrou radu, z čeho tedy u nás ve svobodném a demokratickém Česku vůbec lze péci obzvlášť vypečené rohlíčky a koblížky. Ne ctěné Fórum 24 v ohnivě rudém manifestu proti pesticidním činům krnovské pekařky inzerátem do světa vyhlašuje, že cokoli od ne ctěného Babiše bráti rovněž nelze, což ovšem znamená, že není z čeho péci, aby se bylo Fórum 24 příliš bývalo nezlobilo.

Čekal by pak jeden každý čtenář, že Fórum 24 vytiskne protestní nótu a hurá směr Polsko, Slovensko a Maďarsko, že jsou i oni pod vlivem ruské a ANO propagandy stran testem odhalených pesticidů. Paní pekařová jest znepokojena články z tisku i z tlače, že se jed nejeden v pšenici našel a obluzena informacemi šíří nenávist, která stojí na počátku světových katastrof.

Exkurzí do historie se Hovorková popere s nenávistí v dějinách, aby prstem ukázala na akt zvůle z Krnova. Je to velmi snadné. Stačí označit skupinu občanů a vyrobený produkt za něco odpudivého a máme kýžené hotovo. Příkladem jsou židé, Sudetští Němci, sedláci (ti od Chlumce i ti od JZD), migranti (2015, nebo 2022?), slušně majetní, nebo jakkoli jiní. Neznáme je a potřebujeme je nenávidět. Ok, Hovorková vyjádřila názor.

Paní z Krnova tedy naletěla nepravdám o kvalitě ukrajinské mouky. Jsou to tytéž nepravdy, které ladí a mají je rádi u Rajchla a Okamury. Jsou to tytéž nepravdy, které ovšem odpovědně, ale nezodpovědně šíří i česká seriózní média? Protože pro překročenou hranici pesticidu se na Slovensku bude ničit a pálit velmi mnoho tun pšenice. Moučný červ a rudý čert, aby se v tom vyznali! Onehdá jsme fandili Slovensku, když odhalili závadnost vakcíny zvané Sputnik, ovšem nyní jim nefandíme, neboť našli jed i když nepatrně patrný závažně nezávadný.

Hlavně musíme odmítnout nenávist. Nenávist vypsanou v heslech na cedulích před jednou zapomenutou a zapadlou pekárnou někde, kde nejeden řádný počestný občan neví, kde to je. Nenávist se kdysi podobně zakousla do myslí obyčejných i neobyčejných lidí a vedla k obrovským neštěstím. A před tímto musíme dnes varovat. Tak to bychom měli.

Svistot nenávisti

Nenávistné lži, nebo návistné pravdy o ukrajinské pšenici se hodí proruským kolaborantům. Ano, ty odporné české kolaboranty opravdu z duše nenávidíme. Jenže to je ta správná verze nenávisti, ta je povolena a dovolena. A také nenávidíme Agrofert a Babiše. Vedeme si seznam všech jeho výrobků, aby čtenáři věděli. Rovněž zde povoleno a dovoleno nenávidět.

Lži, ač ne lži o závadnosti mouky se chytí pochopitelně obvyklí podezřelí jako je antivax oddíl podivných občanů. Ukrajinskou pšenici a mouku odmítají i ti, kteří bez uzardění a téměř bez peněz kupují nejlevnější a nejméně zdravé nechutné jídlo. Také šup do pytle nenávidíme. Navíc si jistě hanebně kupují produkty z Vodňan a Kosteleckých mlaskomin. Nenávidíme, moc nenávidíme.

Zpravodajská hvězda Forum 24 ráda užívá nenávistné termíny a novotvary, jako jsou dezolátská lůza, dezoláda, fašistická lůza, fašisté, kolaboranti. Šup do pytle. Mimořádnou dávku nenávisti si zaslouží neschopní, leniví, nemakačenka, a vůbec každý blbec, který záměrnou vlastní vinou není hoden úspěchu v naší přátelské společnosti neoliberálních hodnot. Nejsou hodni úspěchu a pak natahují špinavé pracky pro výdobytky těch úspěšných, kteří poznali výhody klientského kapitalismu rusko-české verze. Hodný zubař amatér Šafr má obzvlášť spadeno na lidi, kteří nemají prostředky a pak mají chronické problémy s chrupem, kterým po nocích děsí slušné občany.

Málem bych zapomněl, že na pravicovém vládním webu je terčem nenávisti určitý typ historiků, kteří nedobře pochopili dnešní stranické zadání historické práce. Nenávidí také hezky a zarytě všechny novináře, kteří kdy psali, byť jednu jedinou stránku, v novinách a na webech agenta Babiše. A důchodce a rodiče, kteří chtějí přidat na rodičovské, učitele na vysokých školách, prostě všechny, kteří chtějí zadarmo jíst z pravicového národního koláče Oligopolu. Tak ty taky.

Ostatně musí se uznat, že se ODS za pomoci vládního Forum 24 a přistižených placených trollů na sociálních sítích povedl nepěkný čin. Každého, kdo si jen dovolí mírně pochybovat o čistotě, kráse a velikosti aktuální vlády, prostě z čistého srdce hluboce nenávidí.

Nakonec opravdu nevím, proč vůbec Hovorková psala o pekárně, která nepeče rohlíčky a koblížky z možná ano, možná ne problematické ukrajinské mouky. Zřejmě jen chtěla napáchat další zemanovské rozdělení české společnosti a nehodné obdivu skupiny občanů nenávidět až do morku kostí. Jak by Hovorková nadšeně psala a příklady dávala, kdyby pekárna v Krnově na ceduli napsala, že nepeče rohlíčky a koblížky z Babišovy mouky. Rázem by bylo po třídní a stranické nenávisti, zlosti a podlé lhaní z podléhání dezinformacím. Výlet do Krnova za mimořádně vypečenými rohlíčky a koblížky by byl již jen řádně shnilou třešničkou za dobře vyvedenou reportáž o odvážné vlastenecké pekárně.





Haraším Petr

Nelítostným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů





