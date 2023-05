Korunovace Karla III.: Národ zívá

5. 5. 2023

čas čtení 7 minut



Velkolepost a mystika znamenají pro postimperiální a postkřesťanskou zemi jen málo



Sobotní korunovace krále Karla III. upře oči celého světa na Londýn. Ve Westminsterském opatství se sejdou prezidenti, premiéři a slavní televizní moderátoři ze všech koutů planety. BBC se na tento den promění ve vysílání severokorejského typu, píše Nick Cohen.

Žádný detail nebude příliš banální na to, aby byl ignorován. Žádná fráze není příliš banální na to, aby nebyla vyslovena.



Všichni budou předstírat, že je to zajímá, kromě velké většiny britské veřejnosti. Podle posledních průzkumů veřejného mínění se asi dvě třetiny dotázaných o korunovaci buď "příliš nezajímají", nebo "se nezajímají vůbec". Pouze devět procent se zajímá "hodně", což není obrázek země v zajetí královské horečky, který vykresluje tolik komentátorů.

Channel 4 News se zašly ve čtvrtek poptat do jednoho boxerského klubu v Nottinghamu v severní Anglii, co si tamější sportující mladíci myslí o blížící se korunovaci. Zjistily, že buď vůbec nevědí, že se má nějaká korunovace konat, anebo o ní projevili naprostý nezájem, video ZDE

Žádný detail nebude příliš banální na to, aby byl ignorován. Žádná fráze není příliš banální na to, aby nebyla vyslovena.



Proč je tak rozšířený pocit, že korunovace je nepodstatná? Vodítkem je střet mezi nepříjemnou realitou postavení Spojeného království ve světě po brexitu a grandiózními tituly, které zdědil Karel III.



V okamžiku středověkého tmářství ho arcibiskup polije olejem "korunovační lžící" z 12. století. Neposmívejte se této lžíci. Začátkem tohoto týdne napsal konzervativní historik Robert Toombs v časopise Spectator, že "tato konkrétní lžíce", tato "velmi zvláštní" lžíce, "tato zlatá lžíce svatého oleje" je "nejdůležitější lžící na světě".



Mezitím nás zmínka o Nejvznešenějším podvazkovém řádu zavede do roku 1348, kdy se tehdejší anglický král Eduard III. snažil připoutat své barony ke svému nároku na francouzský trůn tím, že jim nabídl nový klub, do kterého by mohli vstoupit.



Všechny tyto velkolepé tituly jsou určeny pro panovníka malé postimperiální země na severozápadním okraji Evropy, která se po většinu posledních deseti let nachází v neustálé krizi. Nedávno zemřelé královně to možná prošlo, protože zažila poslední dny Spojeného království jako globální mocnosti. Nyní se však chvástání v konzervativních novinách, že korunovace zajistí, že Spojené království zůstane "závistí světa", zdá být vzdálené stavu unaveného a znepokojeného národa. Samotný korunovační obřad je anomální. Belgická, nizozemská a španělská královská rodina je nikdy neměly. Skandinávské země zrušily korunovace svých panovníků, protože chtěly označit konec absolutní královské vlády (Dánové v roce 1849) nebo ušetřit peníze (spořiví Švédové v roce 1873).



Abychom pochopili, proč korunovace tolik spoluobčanů nedokáže dojmout, představme si, že by habsburská vláda přežila porážku v první světové válce. Představte si, že titulární hlava rakouského státu stále sídlí v Hofburgu a stále se oslovuje "pane císaři" nebo "paní císařovno". Představte si, že Rakušané mluví, jako by Habsburkové nějakým nejasným způsobem stále vládli všem územím rakousko-uherské říše ve střední Evropě, a tvrdí, že císaře do čela rakouské církve ustanovil Bůh.



To by bylo absurdní.



Paradoxem Karla III. je, že to zřejmě ví, ale nemůže s tím nic dělat. Není mladým králem, jehož nástup na trůn by předznamenal nový karolinský věk. Je to muž, kterému je 74 let a je v pasti své minulosti. Z devadesátých let minulého století se ozývá jeho katastrofální manželství s princeznou Dianou. Žena, s níž měl poměr, Camilla Parker Bowlesová, bude naší královnou a část obyvatelstva ani jednomu z nich nikdy neodpustila, že zradili "princeznu lidu". Nikdo, kdo četl autobiografii Náhradník, nemůže pochybovat o tom, že odcizení Dianina a Charlesova syna prince Harryho má své kořeny v traumatu, které utrpěl kvůli smrti své matky. Jeho útoky na monarchii nesetkaly v Británii s nejpozitivnějším přijetím.



Na jednom místě knihy Náhradník si Harry stěžuje, že protože byl druhým synem, musel obývat menší ložnici než jeho starší bratr - "miniaturní pokoj v úzké zadní chodbě" -, přičemž zapomíná dodat, že jeho ložnice se stále nacházela v paláci.





A přesto nepochybná bolest prince Harryho a jeho tvrzení, že členové královské rodiny se k Meghan Markleové chovali rasisticky, Brity oslovilo. Podpora královské rodiny mezi mladými lidmi se zhroutila. Téměř 78 procent z nich uvedlo, že je monarchie "nezajímá". Mezitím lidé z etnických menšin méně často podporují pokračování monarchie, přičemž 40 procent z nich uvádí, že by místo ní dali přednost volené hlavě státu. Rasismus a dědictví otroctví již přesvědčily Barbados, aby se vymanil ze své koloniální minulosti a odstranil britského monarchu z funkce hlavy státu. Další karibské země budou následovat, stejně jako jednoho dne Austrálie, Kanada a Nový Zéland. "Říše a území" britského krále se zmenšují s tím, jak bledne vzpomínka na britské impérium.





Monarchismus se tak fakticky vrací tam, kde byl za vlády Eduarda III. v roce 1348. Je to převážně anglický fenomén. Nedovedu si představit, že by Angličané monarchii svrhli, bylo by příliš obtížné ji rozbít a vybudovat alternativu. V devadesátých letech, kdy zuřily skandály kolem zacházení s princeznou Dianou, jsem byl republikánem. Nyní mi na monarchii nezáleží natolik, abych ji chtěl zrušit. Stejně jako většina mých krajanů budu korunovaci buď ignorovat, nebo ji využiji jako záminku k návštěvě pouliční party. Ať už uděláme cokoli, měli bychom se zamyslet nad tím, že problémy krále Karla jsou problémy Spojeného království. On sám nyní nedokáže určit své místo ve světě a my také ne.







Podrobnosti v angličtině ZDE

2

464

Ani ve Spojeném království není postavení krále takové, jaké bývalo. Stáváme se postreligiózní zemí. Sakralizovaná představa panovníka jako nejvyššího správce státní církve už neodpovídá společnosti, kde na církvi tak málo záleží. Stejně jako habsburská říše je i Spojené království mnohonárodnostní zemí. Velkou část nacionalistické komunity v Severním Irsku tvoří republikáni, kteří chtějí opustit Spojené království a připojit se k Irské republice. Aby si Skotská národní strana neznepřátelila konzervativní Skoty, slibuje, že nezávislé Skotsko si zachová monarchii. Mnoho jejích příznivců si však přeje republiku.